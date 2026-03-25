Ústup z čínského trhu potvrzují i tvrdá data z loňského roku. V roce 2025 vyrobila Škoda v Číně celkem 12 100 vozů, což ve srovnání s již tak slabým rokem 2024 (12 500 aut) představuje další mírný pokles. Zatímco globálně zažila značka fenomenální rok s produkcí přesahující 1,06 milionu vozů, čínský trh se na tomto úspěchu podílel pouhým jedním procentem. Modely jako Octavia, Superb či specifické verze SUV Kamiq GT a Kodiaq GT, které se v závodech Čchang-ša, Ning-po a Nan-ťing vyráběly ve spolupráci s partnerem SAIC Volkswagen, již nedokázaly konkurovat levnějším a technologicky pokročilejším čínským elektromobilům.
Symbolickou tečkou za čínským angažmá je uzavření továrny v Nan-ťingu, o kterém informoval německý list Handelsblatt. Koncern Volkswagen a jeho partner SAIC se rozhodli provoz tohoto závodu, který fungoval od roku 2008 a dříve chrlil až 300 000 aut ročně, definitivně ukončit během druhé poloviny roku 2026. Důvodem je nevhodná městská poloha, která znemožňuje nákladnou přestavbu na výrobu elektromobilů. Zbývající výrobní kapacity budou dočasně přesunuty do sousedního I-čengu, nicméně pro značku Škoda to znamená jasný signál k vyklizení pozic.
Volkswagen, pod jehož křídla Škoda patří, se v Číně potýká s rostoucím tlakem tamních výrobců, jako je BYD. Celková transformace koncernu směrem k „inteligentním a propojeným vozům“ vyžaduje optimalizaci výrobní sítě, ve které již pro tradiční modely s logem okřídleného šípu nezbylo místo. Zatímco v Číně se Škoda loučí, její pozornost se nyní plně přesouvá k indickému trhu, kde se jí daří budovat silnou pozici s modely vyvinutými přímo pro místní potřeby, a k expanzi do jihovýchodní Asie.
Podrobnosti o dalším postupu automobilky zjišťujeme a informace budeme doplňovat.