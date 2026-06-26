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Škodě je háček málo, ve Španělsku používá neexistující písmeno

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Škodě je háček málo, ve Španělsku používá neexistující písmeno.

Škodě je háček málo, ve Španělsku používá neexistující písmeno. | foto: Periodico publicidad

Sériová výroba vozu Škoda Epiq byla spuštěna v závodě Volkswagen Navarra ve...
Sériová výroba vozu Škoda Epiq byla spuštěna v závodě Volkswagen Navarra ve...
Sériová výroba vozu Škoda Epiq byla spuštěna v závodě Volkswagen Navarra ve...
Sériová výroba vozu Škoda Epiq byla spuštěna v závodě Volkswagen Navarra ve...
70 fotografií
Česká automobilka Škoda Auto začala ve Španělsku používat nové písmeno. Háček v prvním slově svého názvu nahradila totiž vlnovkou zvanou tilda, kterou španělština používá pro své měkké písmeno „ñ“.

Písmeno S s tildou, jak ho zobrazuje Škoda Auto ve svých materiálech, ve španělské abecedě neexistuje.

Písmeno n s tildou patří podle automobilky k nejvíce charakteristickým prvkům španělského jazyka a abecedy. Písmeno se však vyskytuje i v některých dalších abecedách.

Novou – podle všeho dočasnou – podobou svého názvu chtěla Škoda Auto mimo jiné poukázat na to, že svůj model Epiq vyrábí v závodu skupiny Volkswagen v Pamploně. Výroba na východě Španělska začala na začátku června.

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„Kampaň vytvořila agentura PS21 Barna a v nejbližších týdnech se objeví na venkovní reklamě a v digitálních kanálech,“ píší Tarantas News. „Myšlenka je minimalistická a přesná: spojit české kořeny Škody s její novou průmyslovou kapitolou ve Španělsku. Drobný zásah do loga funguje právě proto, že Španěl přečte „ñ“ okamžitě — je to symbol jazyka a identity. A samotný Epiq je zajímavý nejen místem výroby.“

V loňském roce podle specializovaných portálů pozice Škody Auto na španělském trhu posílila. Automobilka tam prodala zhruba 42 tisíc vozů, což bylo meziročně o skoro 11 procent více. Celkem se ve Španělsku prodalo loni na 1,14 milionu osobních aut, což bylo o skoro 13 procent více než v roce 2024.

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Výroba ve Španělsku

Model Epiq je součástí projektu Electric Urban Car Family skupiny Brand Group Core. Vznikl společně s modely Cupra Raval, Volkswagen ID. Polo a Volkswagen ID.Cross. „Představuje součást ucelené produktové kampaně, v rámci níž značky koncernu Volkswagen uvádějí své novinky do vstupního segmentu elektrických vozidel,“ uvádí Jozef Baláž, vedoucí komunikace podniku.

„Je prvním vozem značky na nové platformě MEB+ a také první modelem, který zahrnuje všechny prvky nového designového jazyka Modern Solid. Spolu s vozem Peaq bude Epiq hrát klíčovou roli ve zdvojnásobení elektrického portfolia značky během letošního roku.“

Škodě je háček málo, ve Španělsku používá neexistující písmeno.
Sériová výroba vozu Škoda Epiq byla spuštěna v závodě Volkswagen Navarra ve španělské Pamploně začátkem června 2026.
Sériová výroba vozu Škoda Epiq byla spuštěna v závodě Volkswagen Navarra ve španělské Pamploně začátkem června 2026.
Sériová výroba vozu Škoda Epiq byla spuštěna v závodě Volkswagen Navarra ve španělské Pamploně začátkem června 2026.
70 fotografií

„Epiq je vůbec prvním modelem značky Škoda vyráběným ve Španělsku. Tento krok podtrhuje sílu a přizpůsobivost naší výrobní sítě. Efektivním vyvažováním kapacit napříč koncernem Volkswagen můžeme podpořit náběh výroby klíčových elektrických modelů a zároveň zachovat vysokou výrobní kvalitu a konkurenceschopné náklady,“ komentuje Andreas Dick, člen představenstva Škody Auto za oblast Výroby a logistiky.

„Závod Volkswagen Navarra, sídlící na okraji města Pamplona na severu Španělska, patří ke klíčovým výrobním závodům celého koncernu. Založen byl v roce 1965 a od roku 1984, kdy se stal součástí koncernu Volkswagen, zde vzniklo již více než 10 milionů vozů. Téměř 5 tisíc zaměstnanců denně vyrobí více než 1 400 automobilů,“ uvádí Jozef Baláž. „Výrobní program dosud tvořily vozy SUV značky Volkswagen se spalovacími motory, Taigo a T-Cross. Nyní se rozšiřuje o plně elektrický vůz Škoda Epiq a brzy bude následovat další elektromobil, Volkswagen ID. Cross. Stejně jako závod Škoda Auto v Mladé Boleslavi nabízí místní provoz vysokou úroveň flexibility, umožňující na jedné lince montovat vozy se spalovacími motory i plně elektrickým pohonem.“

Škoda Epiq měl světovou premiéru 19. května ve švýcarském Curychu. Se základní cenou, která se na českém trhu bude pohybovat kolem 619 tisíc Kč, se jedná o nejdostupnější elektromobil značky.

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