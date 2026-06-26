Písmeno S s tildou, jak ho zobrazuje Škoda Auto ve svých materiálech, ve španělské abecedě neexistuje.
Písmeno n s tildou patří podle automobilky k nejvíce charakteristickým prvkům španělského jazyka a abecedy. Písmeno se však vyskytuje i v některých dalších abecedách.
Novou – podle všeho dočasnou – podobou svého názvu chtěla Škoda Auto mimo jiné poukázat na to, že svůj model Epiq vyrábí v závodu skupiny Volkswagen v Pamploně. Výroba na východě Španělska začala na začátku června.
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Epiq v plné parádě. Nová elektrická škoda ukázala velký kufr a naznačila cenu
„Kampaň vytvořila agentura PS21 Barna a v nejbližších týdnech se objeví na venkovní reklamě a v digitálních kanálech,“ píší Tarantas News. „Myšlenka je minimalistická a přesná: spojit české kořeny Škody s její novou průmyslovou kapitolou ve Španělsku. Drobný zásah do loga funguje právě proto, že Španěl přečte „ñ“ okamžitě — je to symbol jazyka a identity. A samotný Epiq je zajímavý nejen místem výroby.“
V loňském roce podle specializovaných portálů pozice Škody Auto na španělském trhu posílila. Automobilka tam prodala zhruba 42 tisíc vozů, což bylo meziročně o skoro 11 procent více. Celkem se ve Španělsku prodalo loni na 1,14 milionu osobních aut, což bylo o skoro 13 procent více než v roce 2024.
Výroba ve Španělsku
Model Epiq je součástí projektu Electric Urban Car Family skupiny Brand Group Core. Vznikl společně s modely Cupra Raval, Volkswagen ID. Polo a Volkswagen ID.Cross. „Představuje součást ucelené produktové kampaně, v rámci níž značky koncernu Volkswagen uvádějí své novinky do vstupního segmentu elektrických vozidel,“ uvádí Jozef Baláž, vedoucí komunikace podniku.
„Je prvním vozem značky na nové platformě MEB+ a také první modelem, který zahrnuje všechny prvky nového designového jazyka Modern Solid. Spolu s vozem Peaq bude Epiq hrát klíčovou roli ve zdvojnásobení elektrického portfolia značky během letošního roku.“
„Epiq je vůbec prvním modelem značky Škoda vyráběným ve Španělsku. Tento krok podtrhuje sílu a přizpůsobivost naší výrobní sítě. Efektivním vyvažováním kapacit napříč koncernem Volkswagen můžeme podpořit náběh výroby klíčových elektrických modelů a zároveň zachovat vysokou výrobní kvalitu a konkurenceschopné náklady,“ komentuje Andreas Dick, člen představenstva Škody Auto za oblast Výroby a logistiky.
„Závod Volkswagen Navarra, sídlící na okraji města Pamplona na severu Španělska, patří ke klíčovým výrobním závodům celého koncernu. Založen byl v roce 1965 a od roku 1984, kdy se stal součástí koncernu Volkswagen, zde vzniklo již více než 10 milionů vozů. Téměř 5 tisíc zaměstnanců denně vyrobí více než 1 400 automobilů,“ uvádí Jozef Baláž. „Výrobní program dosud tvořily vozy SUV značky Volkswagen se spalovacími motory, Taigo a T-Cross. Nyní se rozšiřuje o plně elektrický vůz Škoda Epiq a brzy bude následovat další elektromobil, Volkswagen ID. Cross. Stejně jako závod Škoda Auto v Mladé Boleslavi nabízí místní provoz vysokou úroveň flexibility, umožňující na jedné lince montovat vozy se spalovacími motory i plně elektrickým pohonem.“
Škoda Epiq měl světovou premiéru 19. května ve švýcarském Curychu. Se základní cenou, která se na českém trhu bude pohybovat kolem 619 tisíc Kč, se jedná o nejdostupnější elektromobil značky.