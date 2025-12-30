Automobilka Škoda má v Indii své obchodní zastoupení už pětadvacet let. Uvedením ikonické Škody Octavia RS do země s miliony potenciálních kupců ovšem příznivce jen namlsala. Nabídla totiž jen stovku kusů, a tak se na drtivou většinu zájemců nedostalo. Což je jistě škoda.
Vzhledem k té minimální nabídce zaregistroval indický rezervační systém poslední volný exemplář připepřené octavie k prodeji těsně před dvacátou minutou po zahájení nabídky.
Od obchodních zástupců populární české automobilky se to zprvu může jevit v kontextu milionového trhu Indie poněkud krátkozraké, ale je to vlastně docela chytlavá forma marketingu. O modelu, který je vlastně tak vzácný a žádaný, že z nabídky mizel tempem jednoho prodeje každých dvanáct vteřin, se ve světě určitě psalo mnohem víc, než kdyby jich Škoda k exportu uvolnila desetitisíce.
Celý ten pro nás asi trochu nezvyklý obzor „sběratelské rarity“ navíc Škoda doplnila originální reklamní kampaní. Tu nazvala Heartbreak, tedy Zlomené srdce. A funguje jako soubor různých dobře míněných doporučení a praktických opatření, která mají zhojit raněná srdce těch, na které už žádná Škoda Octavia RS prostě nezbyla.
Na stránce Octavia Heartbreak můžete stáhnout brožurku v .pdf formátu, oficiální manuál pro ty, kteří se tentokrát majiteli sportovního liftbacku nestali. Ta příručka pro nemajitele slouží těm 99 procentům nešťastníků, kteří nepocítí to správné vzrušené chvění z přeplňovaného motoru sportovní oktávky.
Nebojte, v té příručce nenajdete rozkreslené křivky točivého momentu ani schémata pojistek. Protože, i když to opravdu bolí, Škodu Octavia RS prostě nemáte. Ale zato v té příručce najdete základní terapeutické mechanismy, jak to bez Škody Octavia RS zvládat a překonávat stesk. Dozvíte se třeba, jak změnit téma hovoru, když se vás ptají, čím jezdíte.
Mezi takové užitečné fráze, které jako pomyslné airbagy tlumí bolest z nárazu do trudné reality, patří například: „Víte, já jsem spíš na hybridy.“
Anebo můžete odvětit, že šetříte na něco jiného. Nebo že výkon a koňské síly Škoda Octavia RS jsou zbytečně přeceňované a klidně se dá po světě chodit pěšky. Jsou to sice naprosté lži, ale vzhledem k vašemu zlomenému srdci jsou ospravedlnitelné, pochopitelné, tišící a hojivé.
Vlastně se bez ní obejdu, začnu jezdit na kole
Nemajitelům jsou předloženy jednoduché mantry, které jim mají meditativně navodit stav lhostejnosti k tomu, že Škodu Octavia RS nemají. Mají si například vytrvale opakovat: „Moje auto mi stačí. I když zní jako mixér na kolečkách. Rychlost je jen o nastavení mysli, já jsem se svým současným vozem naprosto spokojený.“
Příručka nabízí návod i pro nenadálé situace.
Když například indického nemajitele taková Škoda Octavia RS předjede někde na silnici. „Nepanikařte,“ začíná návod. „Zajeďte ke krajnici a představte si, že voláte na imaginární linku emocionální podpory, kde vám klidný, uklidňující hlas říká: „Je to v pořádku. Dýchejte. I ostatní lidé si zaslouží mít hezké věci.“
Aby se vyhnuli traumatům na sociálních sítích, mají si nemajitelé ztlumit hashtagy #OctaviaRS; #BlessedAndBoosted; #RallySportLife. A začít víc sledovat videa o jízdních kolech, mracích a hrnčířství. Tím ošálí vyhledávací algoritmus, a přestanou se jim objevovat stres vyvolávající příspěvky o fantastické škodovce.
Autoři příručky uznávají, že vyrovnat se s tím, že Octavia RS nevyšla na každého, není snadné. Ale odpomoct od truchlení si nemajitelé mohou například skrze akustickou terapii. Kterou si mohou dopřát třeba doma v koupelně. „Zapněte fén a zašeptejte si, že režim Turbo boost je zapnutý. Spusťte pračku na ždímání a představte si, že projíždíte zatáčkou rychlostí 200 kilometrů v hodině. Přiložte si elektrický zubní kartáček k čelisti a vnímejte vibrace. Kdo potřebuje slyšet neodolatelný zvuk Octavie RS řítící se do akce? Vy jistě ne!“
Tím se možná vyčerpává příručka pro nemajitele, ale určitě ne celý sortiment stránek Octavia Heartbreak.
Kompenzačních pomůcek a tlumících náhrad nabízí mnohem víc. Například limitovanou edici parfému Driver’s Seat. Jeho hlavní tóny? Koženka, spálené pneumatiky a právo se chlubit. Zacítíte v něm ale též noční asfalt a adrenalin. Stačí jen letmo přivonět, a budete mít pocit, že skutečně sedíte v Octavii RS.
Indičtí zákazníci se také mohou přihlásit skrze formulář, a pokud budou vybráni, mohou podstoupit bezplatnou terapii u hypnotizéra. „Žádné auto, žádné klíčky, žádný problém. Certifikovaný hypnotizér vás vezme na tu nejdivočejší testovací jízdu, která se… nikdy nestala,“ láká indická Škoda. A jako laskavé gesto pro zájemce, na které Octavia RS nezbyla, nechala Škoda také zapnutý konfigurátor. To jako způsob, jak se se k vysněnému autu dostat „co nejblíž“.
Ashish Gupta, ředitel značky Škoda Auto India, o kampani řekl: „Značka Škoda vzbuzuje u nadšenců do řízení emoce, vzrušení a pocit sounáležitosti. S modelem Octavia RS se toto spojení jen posiluje. Kampaň ‚Heartbreak‘ je naším způsobem, jak oslavit tuto vášeň, a to nejen s těmi, kteří si ji dokázali pořídit, ale také s nespočtem fanoušků, kteří v průběhu let udržovali ducha RS při životě. Je to připomínka toho, že skutečný výkon se necítí jen na silnici. Je to něco, co s vámi prostě zůstane.“
Své k tomu doplnil i Parikshit Bhattaccharya, kreativní ředitel BBH India, který je za tvorbu webových mikrostránek a manuálu, který pomáhá fanouškům překonat zármutek, odpovědný.
„Co uděláte, když máte jen stovku aut na milion skalních fanoušků? Navrhnete ekosystém nápadů, které fanouškům pomohou překonat zlomené srdce,“ popisuje s potutelným úsměvem. „Jako mechanismus zvládání situace, který je podáván s lehce ironickým výrazem. Octavia RS má fanatické fanoušky po celém světě, včetně Indie, a zasloužila by si uvedení na trh, které by trvalo mnohem déle než těch dvacet minut, kdy byl rezervován poslední vůz.“
Udělat z mála hodně se v Indii automobilce Škoda povedlo dokonale. O kampani Heartbreak a kouzelném manuálu, který pomáhá překonat zármutek z nevlastnění Octavia RS, se teď píše po celém světě. Je to přesně ten typ chytré a vtipné reklamy, který značce může hodně pomoci.
Naděje totiž umírá poslední a konkrétně v Indii by se měla druhá várka Škoda Octavia RS objevit už v příštím roce. Snad jich bude víc, než stovka exemplářů.