Mantry, hypnóza, parfém. Škoda radí s terapií těm, kdo si nekoupili Octavii RS

Radomír Dohnal
Edice tak limitovaná, že byla vyprodaná mžikem oka. Škoda si ovšem pro Indii k pětadvacátému výročí vstupu na tamní trh připravila víc než jen uvedení pouhé stovky vozů mezi miliony zákazníků. Pro ty, na které se nedostalo, připravila hravou verzi manuálu – kterým pomáhá překonat zármutek z nevlastnění vozu Octavia RS.

Automobilka Škoda má v Indii své obchodní zastoupení už pětadvacet let. Uvedením ikonické Škody Octavia RS do země s miliony potenciálních kupců ovšem příznivce jen namlsala. Nabídla totiž jen stovku kusů, a tak se na drtivou většinu zájemců nedostalo. Což je jistě škoda.

Vzhledem k té minimální nabídce zaregistroval indický rezervační systém poslední volný exemplář připepřené octavie k prodeji těsně před dvacátou minutou po zahájení nabídky.

Od obchodních zástupců populární české automobilky se to zprvu může jevit v kontextu milionového trhu Indie poněkud krátkozraké, ale je to vlastně docela chytlavá forma marketingu. O modelu, který je vlastně tak vzácný a žádaný, že z nabídky mizel tempem jednoho prodeje každých dvanáct vteřin, se ve světě určitě psalo mnohem víc, než kdyby jich Škoda k exportu uvolnila desetitisíce.

Celý ten pro nás asi trochu nezvyklý obzor „sběratelské rarity“ navíc Škoda doplnila originální reklamní kampaní. Tu nazvala Heartbreak, tedy Zlomené srdce. A funguje jako soubor různých dobře míněných doporučení a praktických opatření, která mají zhojit raněná srdce těch, na které už žádná Škoda Octavia RS prostě nezbyla.

Na stránce Octavia Heartbreak můžete stáhnout brožurku v .pdf formátu, oficiální manuál pro ty, kteří se tentokrát majiteli sportovního liftbacku nestali. Ta příručka pro nemajitele slouží těm 99 procentům nešťastníků, kteří nepocítí to správné vzrušené chvění z přeplňovaného motoru sportovní oktávky.

Nebojte, v té příručce nenajdete rozkreslené křivky točivého momentu ani schémata pojistek. Protože, i když to opravdu bolí, Škodu Octavia RS prostě nemáte. Ale zato v té příručce najdete základní terapeutické mechanismy, jak to bez Škody Octavia RS zvládat a překonávat stesk. Dozvíte se třeba, jak změnit téma hovoru, když se vás ptají, čím jezdíte.

Mezi takové užitečné fráze, které jako pomyslné airbagy tlumí bolest z nárazu do trudné reality, patří například: „Víte, já jsem spíš na hybridy.“

Anebo můžete odvětit, že šetříte na něco jiného. Nebo že výkon a koňské síly Škoda Octavia RS jsou zbytečně přeceňované a klidně se dá po světě chodit pěšky. Jsou to sice naprosté lži, ale vzhledem k vašemu zlomenému srdci jsou ospravedlnitelné, pochopitelné, tišící a hojivé.

Tohle není manuál. Je to emocionální podpora. Pro ty, které jímá třes, když kolem projede Octavia RS. Je určený pro ty, kteří si v zácpě šeptají: „Jednou si ji koupím.“.
V manuálu, který si může volně stáhnout na mikrostránkách internetové kampaně, najdeme například návod, Jak předstírat nezájem, když kolem někdo protočí svůj motor v Octavii RS.
Že se vás někdo zeptal, čím to jezdíte? To zabolelo, že? Zkuste odvětit něco v tom smyslu, že výkon a koňské síly Škoda Octavia RS jsou zbytečně přeceňované, a klidně se dá po světě chodit pěšky.
Na stránce Octavia Heartbreak si můžete stáhnout k poslechu hudbu, při které třeba můžete brečet do polštáře.
27 fotografií

Vlastně se bez ní obejdu, začnu jezdit na kole

Nemajitelům jsou předloženy jednoduché mantry, které jim mají meditativně navodit stav lhostejnosti k tomu, že Škodu Octavia RS nemají. Mají si například vytrvale opakovat: „Moje auto mi stačí. I když zní jako mixér na kolečkách. Rychlost je jen o nastavení mysli, já jsem se svým současným vozem naprosto spokojený.“

Příručka nabízí návod i pro nenadálé situace.

Když například indického nemajitele taková Škoda Octavia RS předjede někde na silnici. „Nepanikařte,“ začíná návod. „Zajeďte ke krajnici a představte si, že voláte na imaginární linku emocionální podpory, kde vám klidný, uklidňující hlas říká: „Je to v pořádku. Dýchejte. I ostatní lidé si zaslouží mít hezké věci.“

Aby se vyhnuli traumatům na sociálních sítích, mají si nemajitelé ztlumit hashtagy #OctaviaRS; #BlessedAndBoosted; #RallySportLife. A začít víc sledovat videa o jízdních kolech, mracích a hrnčířství. Tím ošálí vyhledávací algoritmus, a přestanou se jim objevovat stres vyvolávající příspěvky o fantastické škodovce.

Autoři příručky uznávají, že vyrovnat se s tím, že Octavia RS nevyšla na každého, není snadné. Ale odpomoct od truchlení si nemajitelé mohou například skrze akustickou terapii. Kterou si mohou dopřát třeba doma v koupelně. „Zapněte fén a zašeptejte si, že režim Turbo boost je zapnutý. Spusťte pračku na ždímání a představte si, že projíždíte zatáčkou rychlostí 200 kilometrů v hodině. Přiložte si elektrický zubní kartáček k čelisti a vnímejte vibrace. Kdo potřebuje slyšet neodolatelný zvuk Octavie RS řítící se do akce? Vy jistě ne!“

Tím se možná vyčerpává příručka pro nemajitele, ale určitě ne celý sortiment stránek Octavia Heartbreak.

Kompenzačních pomůcek a tlumících náhrad nabízí mnohem víc. Například limitovanou edici parfému Driver’s Seat. Jeho hlavní tóny? Koženka, spálené pneumatiky a právo se chlubit. Zacítíte v něm ale též noční asfalt a adrenalin. Stačí jen letmo přivonět, a budete mít pocit, že skutečně sedíte v Octavii RS.

Indičtí zákazníci se také mohou přihlásit skrze formulář, a pokud budou vybráni, mohou podstoupit bezplatnou terapii u hypnotizéra. „Žádné auto, žádné klíčky, žádný problém. Certifikovaný hypnotizér vás vezme na tu nejdivočejší testovací jízdu, která se… nikdy nestala,“ láká indická Škoda. A jako laskavé gesto pro zájemce, na které Octavia RS nezbyla, nechala Škoda také zapnutý konfigurátor. To jako způsob, jak se se k vysněnému autu dostat „co nejblíž“.

Ashish Gupta, ředitel značky Škoda Auto India, o kampani řekl: „Značka Škoda vzbuzuje u nadšenců do řízení emoce, vzrušení a pocit sounáležitosti. S modelem Octavia RS se toto spojení jen posiluje. Kampaň ‚Heartbreak‘ je naším způsobem, jak oslavit tuto vášeň, a to nejen s těmi, kteří si ji dokázali pořídit, ale také s nespočtem fanoušků, kteří v průběhu let udržovali ducha RS při životě. Je to připomínka toho, že skutečný výkon se necítí jen na silnici. Je to něco, co s vámi prostě zůstane.“

Své k tomu doplnil i Parikshit Bhattaccharya, kreativní ředitel BBH India, který je za tvorbu webových mikrostránek a manuálu, který pomáhá fanouškům překonat zármutek, odpovědný.

„Co uděláte, když máte jen stovku aut na milion skalních fanoušků? Navrhnete ekosystém nápadů, které fanouškům pomohou překonat zlomené srdce,“ popisuje s potutelným úsměvem. „Jako mechanismus zvládání situace, který je podáván s lehce ironickým výrazem. Octavia RS má fanatické fanoušky po celém světě, včetně Indie, a zasloužila by si uvedení na trh, které by trvalo mnohem déle než těch dvacet minut, kdy byl rezervován poslední vůz.“

Udělat z mála hodně se v Indii automobilce Škoda povedlo dokonale. O kampani Heartbreak a kouzelném manuálu, který pomáhá překonat zármutek z nevlastnění Octavia RS, se teď píše po celém světě. Je to přesně ten typ chytré a vtipné reklamy, který značce může hodně pomoci.

Naděje totiž umírá poslední a konkrétně v Indii by se měla druhá várka Škoda Octavia RS objevit už v příštím roce. Snad jich bude víc, než stovka exemplářů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejlevnější nová škodovka v testu. Stojí 60 tisíc a nezdržíte se tankováním

Škoda Gravel

Nejlevnější nová „škodovka“, kterou si můžete pořídit, není automobil. Nevyžaduje tankování, nabíjení, neprodukuje emise a k jeho pohonu je potřeba pouze vaší energie. Škoda Gravel je univerzální...

Stotřicítka je nejlepší fabia všech dob. Jen se tím neumí pochlubit

Škoda Fabia 130

Neřve, nevystavuje se, nemá potřebu dokazovat, že je „sportovní“. A přesto je rychlá, vycizelovaná a perfektně vyladěná. Vnímáte, že to dalo spoustu práce; která navíc není vidět, na rozdíl od křídla...

Mandarinka kouzlí s prostorem a nápady. Citroën ELO řeší problém s bydlením

Citroën ELO

K vánočnímu mlsání patří i mandarinky. Jejich barvu oblékl koncept, který o adventu představil Citroën. Sympaťák jménem ELO připomíná, jak prima byla MPVčka, než si automobilky usmyslely, že už budou...

Trumpova stíhačka jde do aukce. Rudé ferrari zaútočí na konta sběratelů

Kromě stíhaček F-35 se v souvislosti s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v poslední době propírá i jedna jeho dřívější italská silniční stíhačka. Ferrari F430 F1, které si koupil v roce 2007, se...

Nejlepšímu autu planety je dvacet let. Máme Bugatti Veyron podepsané Kabaněm

Sběratelský model vozu Bugatti Veyron v měřítku 1:18 od výrobce AUTOart

Francouzský výrobce supersportovních vozů Bugatti představil před 20 lety, 5. září 2005, na ženevském autosalonu nový model Veyron. Jedno z nejslavnějších aut posledních dekád připomínáme netradičně...

Mantry, hypnóza, parfém. Škoda radí s terapií těm, kdo si nekoupili Octavii RS

Škoda Octavia RS

Edice tak limitovaná, že byla vyprodaná mžikem oka. Škoda si ovšem pro Indii k pětadvacátému výročí vstupu na tamní trh připravila víc než jen uvedení pouhé stovky vozů mezi miliony zákazníků. Pro...

30. prosince 2025

Chris Rea miloval ferrari. Zpěvák s hlasem jako smirkový papír o nich i natočil film

Chris Rea s replikami Ferrari 156 a Ferrari TRI 61, které si nechal postavit.

Pouhé dva dny před Štědrým dnem dojel ve svých 74 letech do cíle zpěvák, jehož píseň „Driving Home for Christmas“ se stala stálicí Vánoc. Chris Rea byl velkým automobilovým nadšencem, sběratelem a...

30. prosince 2025

Stotřicítka je nejlepší fabia všech dob. Jen se tím neumí pochlubit

Škoda Fabia 130

Neřve, nevystavuje se, nemá potřebu dokazovat, že je „sportovní“. A přesto je rychlá, vycizelovaná a perfektně vyladěná. Vnímáte, že to dalo spoustu práce; která navíc není vidět, na rozdíl od křídla...

29. prosince 2025

Italská dálniční revoluce. Pokud uvíznete v zácpách, dostanete mýtné zpět

Premium
Stávka řidičů kamionů, jako ta z roku 2007, která zablokovala celou Itálii? To...

S dopravním provozem se pojí povinnosti, které definují to, co musíte dělat. Italský Úřad pro regulaci dopravy k nim však přidává jednu docela revoluční novinku. Přiznává řidičům konečně taky nějaké...

29. prosince 2025

Po Brigitte Bardotové nazvali slavné ferrari. Léta to ale Italové tajili

Ferrari BB

Ty plakáty visely asi často hned vedle sebe. Dnes zesnulá francouzská herečka Brigitte Bardotová a ikonické Ferrari BB. Obojí miloval každý kluk, kterému je dnes nad čtyřicet. Teď se ukazuje, že...

28. prosince 2025  13:45,  aktualizováno 

Autovidea roku: Kabaňův číňan, Zetor žije, fantom českých dálnic a sci-fi

Futuristický koncept Kaiser při natáčení v Praze

Rok 2025 se chýlí ke konci, v autorubrice iDNES.cz jsme za uplynulý rok vydali přes tisíc článků, ve kterých bylo video; a často nejen jedno. Podívejte se, která vás, čtenáře, zaujala nejvíc.

28. prosince 2025

Nissan Leaf je průkopníkem elektromobility, dnes je lepší se těm starým vyhnout

Příběh Nissanu Leaf se začal psát v říjnu 2010, kdy byl oficiálně uveden na trh...

Elektromobil Leaf japonské automobilky Nissan, uvedený na trh 3. prosince 2010, se stal průkopníkem v oblasti sériově vyráběných moderních elektromobilů. Dosud se těchto vozů ve třech generacích...

28. prosince 2025

Motonovinky pro nadcházející sezonu: Čína udává směr a velký návrat Nortonu

Vespa

Motorkáři se díky mírným zimám už k zimnímu spánku téměř neukládají. Navíc musí zbrojit na novou sezonu. Podívejte se na nové hvězdy jedné stopy roku 2026, které přinesl podzim končícího roku.

27. prosince 2025

Prvních 55 brouků vyrobili do Silvestra 1945, vzniklo jich 21,5 milionu

Volkswagen Brouk

Volkswagen, tedy lidový vůz, měl ve 30. letech minulého století splnit sen mnoha Němců o vlastnictví pohodlného a dostupného dopravního prostředku. Revolučně pojatý automobil známý jako Brouk, jehož...

27. prosince 2025

Trumpova stíhačka jde do aukce. Rudé ferrari zaútočí na konta sběratelů

Kromě stíhaček F-35 se v souvislosti s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v poslední době propírá i jedna jeho dřívější italská silniční stíhačka. Ferrari F430 F1, které si koupil v roce 2007, se...

26. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nejlepšímu autu planety je dvacet let. Máme Bugatti Veyron podepsané Kabaněm

Sběratelský model vozu Bugatti Veyron v měřítku 1:18 od výrobce AUTOart

Francouzský výrobce supersportovních vozů Bugatti představil před 20 lety, 5. září 2005, na ženevském autosalonu nový model Veyron. Jedno z nejslavnějších aut posledních dekád připomínáme netradičně...

25. prosince 2025,  aktualizováno  13:05

Nejlevnější nová škodovka v testu. Stojí 60 tisíc a nezdržíte se tankováním

Škoda Gravel

Nejlevnější nová „škodovka“, kterou si můžete pořídit, není automobil. Nevyžaduje tankování, nabíjení, neprodukuje emise a k jeho pohonu je potřeba pouze vaší energie. Škoda Gravel je univerzální...

24. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.