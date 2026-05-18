Když v roce 1992 automobilka Škoda poprvé zapůjčila svá auta pořadatelům hokejového šampionátu, málokdo tušil, že se rodí partnerství, které se zapíše do Guinnessovy knihy rekordů. Pamatujete si, kde všude se mistrovství konalo? Podařilo se nám sehnat unikátní fotografie z uplynulých tří dekád!
Tradiční logo s okřídleným šípem uprostřed ledové plochy, vozy vystavené přímo na tribunách stadionů a flotily automobilů Škoda v barvách šampionátu kroužící pořadatelskými městy dnes vnímáme jako absolutní samozřejmost. Pro generace fanoušků po celém světě se značka Škoda stala doslova synonymem pro mistrovství světa.
Partnerství značky Škoda s ledním hokejem na té nejvyšší úrovni má dlouhou tradici. Dokonce tak dlouhou, že bylo v roce 2007 oficiálně uznané zápisem v Guinessově knize rekordů. Jedná se totiž o nejdelší sponzorství v historii sportovních mistrovství světa. A každoročně k tomuto rekordu přibývají další zářezy.
1992 – První kontakt na ledě. Všechno to začalo nenápadně. Automobilka vstupuje do tehdejšího šampionátu v Praze a Bratislavě ještě jako „pouhý“ partner mobility a poskytuje organizátorům první flotilu vozů (tehdy šlo o ikonické modely Škoda Favorit).
1993 – Německo: Škoda přebírá roli oficiálního hlavního sponzora. Na šampionátu organizátorům slouží modernizované modely Favorit a Forman. Poprvé se mistrovství účastní samostatná česká reprezentace, neboť 1. ledna došlo k rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku.
1994 – Itálie: Éra Felicie začíná. Šampionát v Miláně a Bolzanu se nesl ve znamení velké modelové obměny. Starý Favorit definitivně střídá nová Škoda Felicia. Logo se již podruhé objevuje v centrálním kruhu pro vhazování a na mantinelech – tradice, která trvá nepřerušeně dodnes.
1995 – Švédsko: Felicia Combi dobývá sever. Na mistrovství ve Stockholmu a Gävle automobilka poprvé prezentuje tehdy čerstvou novinku – prostornou Felicii Combi. Skandinávský trh, který miluje kombíky, reaguje nadšeně a hokejový sponzoring začíná přinášet reálné prodejní výsledky.
1997 – Finsko: Octavia se zabydluje u ledu. Helsinky, Turku a Tampere sledují Octavii už plně integrovanou do oficiální flotily. Automobilka poprvé testuje televizní spoty, které běží během přímých přenosů v desítkách zemí světa.
1998 – Švýcarsko: Zlatá jízda s Octavií: Zatímco čeští fanoušci slaví hokejovou euforii, Škoda se v Curychu a Basileji chlubí Octavii. Organizátoři turnaje navíc poprvé využívají i verze s pohonem všech kol.
1999 – Norsko: V Oslu, Hamaru a Lillehammeru se světu v rámci hokejového svátku představují škodovky v tom nejlepší světle.
2000 – Rusko: Fabia Combi v petrohradském dresu. Na přelomu tisíciletí v Petrohradu hraje hlavní roli Fabia Combi. Škoda poprvé optimalizuje logistiku šampionátu pomocí speciálního dispečinku, který koordinuje desítky aut rozesetých po celém městě.
2001 – Německo: Fabia Combi a vlajková loď Superb poprvé v akci. Norimberk, Kolín a Hannover zažívají premiéru nejluxusnějšího modelu. Škoda poprvé představuje limuzínu Superb, která okamžitě přebírá roli hlavního VIP vozu pro nejvyšší funkcionáře IIHF a hokejové legendy.
2002 – Švédsko: Reprezentační flotila v plné síle. V Göteborgu, Jönköpingu a Karlstadu sází Škoda na mix spolehlivosti. Organizátoři dostávají k dispozici masivní flotilu složenou z modelů Fabia, Octavia i Superb.
2002 – Švédsko: Flotila superbů pro organizátory.
2003 – Finsko: Oslava deseti let na vrcholu. Helsinki, Tampere a Turku slaví malé jubileum – 10 let od chvíle, kdy se Škoda stala oficiálním hlavním sponzorem. Turnaj doprovází masivní marketingová kampaň zaměřená na věrnost hokeji a fanoušci dostávají první sběratelské předměty s hokejovou tematikou.
2003 – Finsko: Vítězný tým Kanady doprovázela na ledě i Škoda Superb.
2003 – Finsko: Česko sice skončilo až čtvrté, ale Superby mantinely zářily.
2003 – Finsko:Automobilka Škoda Auto na Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF tardičně navrhuje a předává trofej pro nejužitečnějšího hráče turnaje.
2004 – Česko: Domácí šampionát s novou Octavií. Mistrovství v Praze a Ostravě je pro Škodovku srdeční záležitostí.
2004 – Česko: Domácí publikum bouří a automobilka přímo na stadionech odhaluje zbrusu druhou generaci Škody Octavia. Flotila aut poprvé překonává rekord v počtu najetých kilometrů během jednoho turnaje.
2004 – Česko: Vozy srovnané v Praze před Sazka arenou (dnes O2 arénou).
2005 – Rakousko: Ve Vídni a Innsbrucku kromě Superbu září i nová Octavia druhé generace ve verzi Combi. Škoda také rozšiřuje své aktivity v zázemí stadionů a buduje velké fanzóny pro rodiny s dětmi.
2006 – Lotyšsko: Roomster šokuje Rigu. V Rize Škoda ukazuje, že se nebojí experimentovat. Hlavní hvězdou propagačních ploch je designově netradiční a prostorný model Roomster.
2007 – Rusko: Fabia druhé generace na moskevském ledě. Moskva a Mytišči zažívají představení druhé generace modelu Fabia. Škoda v Rusku masivně roste a hokejový šampionát využívá jako klíčový nástroj pro posílení své pozice na tomto tehdy strategicky důležitém východním trhu.
V roce 2007 byla automobilka Škoda oficiálně zapsaná do Guinessovy knihy rekordů jako nejdelší sponzorství v historii sportovních mistrovství světa.
2007 – Rusko: Škoda v ruské metropoli slaví 15 let sponzoringu MS v hokeji.
2007 – Rusko: Škodovky se představují přímo před Kremlem.
2008 – Kanada: Historická premiéra v kolébce hokeje. Šampionát se poprvé v historii sponzoringu stěhuje přes Atlantik do Québecu a Halifaxu.
2008 – Kanada: Přestože Škoda na severoamerickém trhu auta běžně neprodává, logisticky turnaj kompletně zajišťuje a upevňuje své globální partnerství s IIHF.
2009 – Švýcarsko: Fabia za hrazením v Bernu a Klotenu. Škoda tam ale představuje i své historicky první SUV – model Yeti. Hokejové mistrovství se ukazuje jako perfektní prostředí pro prezentaci vozu s outdoorovým charakterem a pohonem všech čtyř kol.
2009 – Švýcarsko: Superb na mistrovství světa v hokeji konaném v roce 2009 v Bernu a Klotenu.
2009 – Švýcarsko: Tradiční obří logo Škody Auto uprostřed ledové plochy ještě ve starším provedení.
2010 – Německo: Nový Superb Combi králem komfortu. Turnaj v Kolíně nad Rýnem a Mannheimu je ve znamení luxusu a prostoru. Flotilu obohacuje nový Superb Combi.
2010 – Německo: Hokej je dynamika, rychlost, emoce a týmová souhra – tedy hodnoty, které dobře ladí s filozofií mladoboleslavské automobilky.
2010 – Německo: Flotila Superbů s maskotem soutěže,
2010 – Německo: Za mantinely zazářila i Škoda Yeti.
2011 – Slovensko: Silná sestava. Bratislava a Košice zažily hokejový svátek, během kterého Škoda poprvé ukazuje kromě dalších svých vozů i designový koncept nového kompaktního modelu Rapid. Flotila aut poprvé prochází ekologickým auditem s cílem snižovat emise CO2 během turnaje.
2011 – Slovensko: Flotila aut poprvé prochází ekologickým auditem s cílem snižovat emise CO2 během turnaje.
2011 – Slovensko: Modely Yeti se předvádějí přímo na ledové ploše...
... ale i v zázemí turnaje pro potřeby organizátorů.
Mladoboleslavský yeti dostal nového kamaráda.
2011 – Slovensko: Nejlepší brankář šampionátu Petri Vehanen vychytal Finsku zlato a tehdejší šéf Škody Winfried Vahland mu předal vítěznou trofej.
2011 – Slovensko: Škoda Auto na mistrovství světa v hokeji konaném v v Bratislavě a Košicích.
2012 – Finsko/Švédsko: Pro Škodu to znamená logistický oříšek – rozdělit a koordinovat dvě samostatné flotily. V nich vévodí model Superb, ale premiérově se objevuje i nejmenší model Citigo.
2012 – Finsko/Švédsko: Zápolení v rohu tiše asistuje Superb Combi.
2013 – Švédsko/Finsko: Třetí generace Octavie v hlavní roli
2013 – Švédsko/Finsko: Představuje se i nová Octavia Combi.
2013 – Švédsko/Finsko: Octavia s maskotem mistrovství.
Škoda Auto na mistrovství světa v hokeji konaném v roce 2013 ve Švédsku a Finsku
Škoda Auto na mistrovství světa v hokeji konaném v roce 2013 ve Švédsku a Finsku
2014 – Bělorusko: Škodovky v Minsku budí pozornost.
Škoda Auto na mistrovství světa v hokeji konaném v roce 2014 v Bělorusku
2015 – Česko: Rekordní Praha a nový Superb. Návrat domů do Prahy a Ostravy přináší divácký rekord v hledištích a velkolepou premiéru třetí generace modelu Superb.
2015 – Česko: Auta v zářivě bílých a červených barvách lemují pražskou O2 arenu a podtrhují národní hrdost.
2015 – Česko: Po celou dobu šampionátu česká automobilka vystavuje své vozy jak v halách, tak v jejich okolí a v oficiálních zónách pro fanoušky.
Škoda Auto na mistrovství světa v hokeji konaném v roce 2015 v Česku
2016 – Rusko: V Moskvě a Petrohradu Škoda vystavuje model Super, ale poodhaluje i svou novou zbraň – velké SUV Kodiaq (tehdy ještě pod maskováním). Zahajuje tím masivní „SUV ofenzívu“, která se v následujících letech stane hlavním pilířem značky.
2017 – Německo/Francie: Během turnaje v Kolíně nad Rýnem a Paříži se světu ukazuje kompaktní SUV Karoq.
2018 – Dánsko: Křišťálové trofeje pro hrdiny. V Kodani a Herningu Škoda představuje novou tradici. Designéři mladoboleslavské automobilky poprvé navrhují oficiální křišťálovou trofej pro nejužitečnějšího hráče turnaje (MVP), čímž propojují hokej s českým sklářským uměním.
2019 – Slovensko: Scala a elektrický úsvit v Bratislavě. Šampionát na Slovensku je svědkem představení nového hatchbacku Scala. Trofej pro nejužitečnějšího hráče IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2019, kterou opět navrhlo designérské oddělení Škody Auto.
Trofej pro nejužitečnějšího hráče IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2019, kterou navrhlo designérské oddělení Škody Auto.
2022 – Finsko: Zelená energie v Tampere a Helsinkách. Hokejový sever hostí šampionát, kde udržitelná mobilita hraje stoprocentní roli. Flotila vozů Enyaq iV a Enyaq Coupé iV najezdí tisíce kilometrů výhradně na elektrický pohon, což dokonale ladí s ekologickým přístupem finských pořadatelů
2022 – Finsko: Na počest třicátého výročí spolupráce před dvěma lety dokonce Škoda Auto vyslala dva modernizované favority na téměř dva tisíce kilometrů dlouhou expedici do finského Tampere na zápas českého výběru s týmem Švédska, které tehdejší pražské mistrovství vyhrálo.
Za volantem jednoho z vozů byl i František Dvořák, šéfredaktor automobilové rubriky iDNES.cz.
Škoda Favorit před hokejovou arénou v Tampere
Škoda Favorit před hokejovou arénou v Tampere
Škoda Favorit před hokejovou arénou v Tampere
2024 – Česko: Mistrovství v Praze a Ostravě láme historické rekordy v návštěvnosti. Statisíce fanoušků v ostravské aréně a více než miliarda diváků u televizních obrazovek nemůže přehlédnout Enyaq Laurin&Klement vystavený přímo u ledové plochy.
2024 – Česko: Domácí fanoušci vidí v akci nejnovější generace modelů Kodiaq a Superb.
2024 – Česko: Organizátorům slouží nejnovější modely Kodiaq, Superb Combi a plně elektrické Enyaqy Coupé RS.
Facebook a Instagram je plný podobných momentek na památku účasti na letošním šampionátu.
V pražské O2 aréně je k vidění i Superb Combi Laurin&Klement iV.
Automobilka zřídila v obou hostitelských městech speciální fanzóny.
Enyaq Coupé RS v pražské O2 aréně je nepřehlédnutelný.
Ti odvážnější se mohou zkusit postavit do hokejové branky.
Vyzkoušet si lze přesnost a tvrdost své střelby.
Mistrovství světa v hokeji je velkým zážitkem i pro děti.
2026 – Švýcarsko: Letos se šampionát koná od 15. do 31. května ve švýcarských městech Curych a Fribourg a Škoda Auto během šampionátu slouží organizátorům 53 elektromobilů Elroq a Enyaq. Oddělení Škoda Design je navíc opět autorem trofeje pro nejužitečnějšího hráče šampionátu.
2026 – Švýcarsko: V Curychu byl navíc 19. května odhalen nový elektrický model Epiq.
2026 – Švýcarsko: V Curychu byl navíc 19. května odhalen nový elektrický model Epiq.
