Dědo, kam valíš? Staříci od Škodovky vyrazili na velkou párty ke 130 letům

Vladimír Löbl
Příběh samostatného československého státu, to je i příběh značek Laurin & Klement a Škoda. Mladoboleslavská automobilka letos slaví 130 let. A jak nejlépe to oslavit? Tím, že vytáhnete ty nejlepší, nejúžasnější stroje, které jste kdy vyrobili, z muzea na silnice. Pojďte se kochat!

Z 0 na 130 let za šest hodin? Automobilka Škoda v okolí zámku Loučeň uspořádala exkurzi do své bohaté historie a vytáhla z muzea na silnice své historické klenoty. Na cestování časem přivezla svoje první auto, ale i reprezentanty jednotlivých desetiletí. Proč tam? Právě zde se totiž psala historie automobilky. V roce 1907 se totiž stal předsedou správní rady závodu Laurin & Klement tamní princ Erich Thurn-Taxis, který byl i prvním akcionářem tohoto perspektivního strojírenského podniku.

Muzeum Škoda v Mladé Boleslavi provází návštěvníky svoji bohatou historií automobilky, od nejranějších vozidel Laurin & Klement až po současné modely. A tamní renovační dílna se stará o zachování slavné historie. Každý rok tam dají do kupy dvě nová auta. Nyní tam prý chystají Škodu 1203 a jedno nákladní auto. A tak je stále se na co těšit. Podívejte se na velkou galerii krásně a s citem zrenovovaných aut.

Škoda na akci Classic Days představila svůj historickou pýchu. Tato auta nemají posilovače, nemají asistenty, nemají ABS a mnohdy ani bezpečnostní pásy. Vyžadují řidičské dovednosti, cit a pochopení.
Jízda s těmito veterány je fantastický zážitek, nostalgie a tak trochu i nebezpečí v jednom balení.
Škoda Octavia Combi (1961–1971) a Škoda 120 GLS (1976–1990). Úspěšné kombi a sedan, který představoval určitou z nouze cnost.
Doba „sebevražedných“ dveří: zelený kabriolet Škoda 1101, který byl dokončen 5. dubna 1948 a 16. dubna 1948 předán švýcarské ambasádě. Po několika změnách majitele se tento vůz v roce 2005 stal součástí sbírky Škoda Muzea.
Prezentace se konala na zámku Loučeň, kde se psala historie automobilky. V roce 1907 se stal předsedou správní rady závodu Laurin & Klement tamní princ Erich Thurn-Taxis, který byl i prvním akcionářem tohoto perspektivního strojírenského podniku.
