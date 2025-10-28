AutotestySledovat další díly na iDNES.tv
Z 0 na 130 let za šest hodin? Automobilka Škoda v okolí zámku Loučeň uspořádala exkurzi do své bohaté historie a vytáhla z muzea na silnice své historické klenoty. Na cestování časem přivezla svoje první auto, ale i reprezentanty jednotlivých desetiletí. Proč tam? Právě zde se totiž psala historie automobilky. V roce 1907 se totiž stal předsedou správní rady závodu Laurin & Klement tamní princ Erich Thurn-Taxis, který byl i prvním akcionářem tohoto perspektivního strojírenského podniku.
Muzeum Škoda v Mladé Boleslavi provází návštěvníky svoji bohatou historií automobilky, od nejranějších vozidel Laurin & Klement až po současné modely. A tamní renovační dílna se stará o zachování slavné historie. Každý rok tam dají do kupy dvě nová auta. Nyní tam prý chystají Škodu 1203 a jedno nákladní auto. A tak je stále se na co těšit. Podívejte se na velkou galerii krásně a s citem zrenovovaných aut.