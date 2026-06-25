Škoda MBX měla původně v šedesátých letech nahradit oblíbený kabriolet Felicia, ale po letech vývoje se ukázalo, že vyrobit čistou otevřenou verzi na nové platformě není technicky možné. Vzniklo tak elegantní dvoudveřové kupé typu hardtop, jehož šedesáté narozeniny od slavné premiéry jsme se rozhodli oslavit velkým tripem v rámci setinové rallye 7Castles Trial.
Na startu v Engine Classic v POP Airport nedaleko pražského letiště se leskla přehlídka toho nejlepšího, co historie na čtyřech kolech nabízí. Sešla se tu tradiční směsice precizních „lovců setinek“ i těch, kteří si z podobných akcí dělají spíše pohodový výlet.
Pro laika je Škoda MBX možná jen „embéčko bez sloupku“, ale pro fajnšmekra představuje svatý grál z Mladé Boleslavi. Když stáhnete všechna boční okna, v autě rázem panuje neobyčejný pocit vzdušnosti. Přední i zadní sloupky jsou tenké a výhled dopředu i dozadu téměř panoramatický, ne jako u dnešních aut, v nichž si připadáte jako v ponorce.
Při táhlém výjezdu do Mníšku pod Brdy se ukázalo, že tato unikátní škodověnka miluje kopce asi tak moc, jako důchodce schody.
Centrální sloupek se u „embéiksa“ stahuje společně se zadním bočním sklem, což vytváří úchvatný, ničím nerušený profil. Skla jsou opravdu velmi tlustá, což je poplatné tehdejší technologii výroby. Zatímco profíci okolo nás horečně ladili kalibraci svých tripmasterů, my jsme se kochali minimalistickými detaily této škodovky.
Hliník se odstěhoval…
Pod zadní kapotou naší silnější verze 1100 MBX tlouklo srdce o objemu 1,1 litru s rozvodem OHV a dvěma karburátory Jikov a již vyšším točivým momentem 81,4 Nm. Vyznačuje se pružnějším záběrem, ale těch dvaapadesát koní dnes neporazí ani moderní sekačku na trávu. V praxi se nám to během rallye nepodařilo vytáhnout na více než 90 km/h. O rychlost tu ovšem vůbec nešlo. Mechanické ševelení motoru nám celou dobu kouzlilo úsměv na rtech, protože tady šlo v první řadě o zážitkové plynutí krajinou.
Celá technická platforma řady MB, která začala z výrobních linek sjíždět od jara 1964, tvořila základ škodovek až do konce osmdesátých let. Oproti starší Octavii bylo celé ústrojí přesunuto dozadu a pohánělo zadní nápravu. Motor byl vyroben ze speciální hliníkové slitiny metodou tlakového lití do ocelové formy, což byla technologie vynalezená už v roce 1922 českým inženýrem Josefem Polákem. Škoda ji jako první evropský výrobce nasadila do velkosériové produkce, díky čemuž opracovaný blok motoru vážil pouhých 9,6 kg a licenci na tento postup později odkoupil i francouzský Renault.
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Azurová obloha a svěží vzduch nás hned po startu vedly z Prahy směrem na jihozápad. Lidé se podél cesty ve vesnicích otáčeli za naší blankytně modrou karoserií a drželi v rukou přichystané fotoaparáty. Naše trasa vedla plynule přes Ořech, Zbuzany, Chýnici, Kuchař a Lety až k Mníšku pod Brdy. Šnekové řízení mělo sice obrovskou vůli a volant bylo nutné držet pevně oběma rukama, abychom neskončili v pangejtu nebo pod protijedoucí nákladní tatrovkou, ale jízda měla neskutečné kouzlo. Převodovka je, jak bylo tehdy zvykem, jen čtyřstupňová, a my měli stále pocit, že tam musíme zařadit pětku. Kvalty tam hezky padaly, ale jinak je to samozřejmě šedesát let staré auto, které nám hezky předvedlo, kam se automobily dnes posunuly.
Malý výkon a především sporý točivý moment je znát. Při táhlém výjezdu do Mníšku se ukázalo, že škodověnka miluje kopce asi tak moc, jako důchodce schody. Držela se však statečně. Slunce pálilo tak, že lak MBX házel prasátka do očí divákům, jejichž zástup byl na parkovišti před místním zámkem stejně hustý jako pověstné obočí sovětského vůdce Leonida Brežněva.
Brežněv škodovkou pohrdl
S postavou Brežněva se ostatně pojí zajímavá historická paralela. V prosinci roku 1963, kdy byl ještě druhým mužem SSSR, navštívil v doprovodu československého prezidenta Antonína Novotného mladoboleslavskou továrnu AZNP. Tehdy dostal možnost si budoucí novinku, legendární „embéčko“, osobně vyzkoušet za volantem předsériového prototypu.
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MBX: trhák, který Škodovce nevyšel
Jako náruživý sběratel luxusních západních vozů a amerických křižníků silnic, který vlastnil cadillac, lincoln či maserati, považoval běžnou produkci z východního bloku za příliš obyčejnou a malou. Když mu později naši představitelé chtěli udělat radost a pokusili se mu darovat sportovní kupé Škoda 110 R nebo exkluzivní vývojový prototyp budoucího modelu Garde v metalíze, generální tajemník dary odmítl s tím, že by se do tak nízkých aut se svou statnou postavou sotva nasoukal. Z Československa si tak odvážel raději lovecké zbraně, porcelán nebo křišťálové sklo a v jeho obří garáži žádná škodovka místo nenašla.
Škoda 1000/1100 MBX v číslech
|Období výroby
|1966–1969 (silnější verze od r. 1967)
|Počet vyrobených kusů
|celkem MBX všech verzí: 2 517, silnější provedení 1 114
|Motor
|1 107 cm³, řadový čtyřválec OHV (dva karburátory Jikov)
|Výkon
|38 kW / 52 koní při 5 000 ot./min
|Točivý moment
|81,4 Nm (oproti 75,5 Nm u litrové verze)
|Pohotovostní hmotnost
|815 kg
|Maximální rychlost
|cca 127 km/h (z kopce a s větrem v zádech), reálně tak 90 km/h
|Průměrná spotřeba
|7,8 – 8,0 litrů benzinu na 100 km
Náš výlet pokračoval dál na Novou Ves pod Pleší, Voznici a Dobříš, odkud jsme přes Obořiště, Veselíčko a Varvařov zamířili k ikonickému Orlíku. Jízda s výhledem na krásnou přírodu a lesknoucí se hladinu přehrady byla čistou řidičskou radostí. Zatímco jiní účastníci horečně počítali průměry, my jsme si prostě užívali to, jak auto krásně pluje krajinou a vzduch proudí staženými okny do kabiny.
Kroutící se kráska
Tato designová krása bez robustního středového sloupku si však v podmínkách tehdejšího socialistického průmyslu vybrala krutou daň v podobě fatálního nedostatku torzní tuhosti. Konstruktéři totiž elegantní dvoudveřovou karoserii vytvořili odstraněním klíčového střešního pilíře výchozího sedanu, aniž by došlo k zesílení podlahové plošiny a prahů. Vůz se tak potýkal s výrazným kroucením celé struktury. Karoserie totiž byla oproti rámové felicii samonosná.
V každodenním provozu se to projevovalo okamžitě – pokud majitel zaparkoval jedním kolem na obrubníku nebo auto zvedl na zvedáku při defektu, karoserie se zkroutila natolik, že dlouhé boční dveře nebylo možné otevřít, případně pootevřené dveře nešly zavřít zpět do zámků. Neustálý pohyb materiálu navíc způsoboval, že složité gumové těsnění kolem oken rychle ztrácelo svou funkci, takže do luxusního interiéru při dešti občas zatékalo a při vyšších rychlostech posádku obtěžoval silný aerodynamický hluk. V extrémních situacích, kdy vůz projel hlubokým výtlukem na tehdejších nekvalitních silnicích, mohlo pnutí v karoserii způsobit dokonce náhlé prasknutí rozměrného zadního panoramatického okna.
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Tyto technologické nedostatky zásadně ovlivnily výrobní proces. Kvůli neustálým problémům s lícováním dílů a nutnosti ručního dovařování výztuh nemohla být řada MBX montována na moderní lince v Mladé Boleslavi, protože by ji brzdila. Výroba se proto musela přesunout do pobočného závodu v Kvasinách, kde probíhala s obrovským podílem ruční práce, což vůz extrémně prodražovalo a prodlužovalo jeho dodání. Ačkoliv se původně počítalo s výrobou více než padesáti tisíc kusů, nakonec v letech 1966–1969 vzniklo pouhých 2 517 dvoudveřových vozů MBX, z čehož silnější verze 1100 s vylepšeným olejovým čerpadlem a účinnějším chlazením čítala pouhých 1 114 kusů.
Šachová partie na asfaltu
V porovnání s velkosériovou produkcí klasického čtyřdveřového sedanu, kterého se vyrobilo přes 440 tisíc exemplářů, to byla hodně malá čísla, která však výrazně přispěla k popularizaci značky na náročných zahraničních trzích, kam se auta vyvážela za tvrdou měnu. Kvůli konstrukční křehkosti a bleskovému šíření koroze se jich do dnešních dnů dožilo jen naprosté minimum, což z tohoto strukturálně nedokonalého vozu dnes činí jednoho z nejvzácnějších a nejcennějších československých veteránů s obrovským růstem hodnoty, na jehož odkaz později navázalo legendární kupé Škoda 110 R a modely Garde a Rapid.
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My jsme však naštěstí žádné strukturální problémy na cestě nezaznamenali. Od Orlíku nás trasa vedla přes Chraštičky, Milín a Příbram do lesních úseků kolem Hluboše, Jinců a Lochovic, kde podvozek dostal trochu zabrat. V Hluboši jsme minuli zámek, kde se v 90. letech natáčel známý seriál Život na zámku a po průjezdu Berounem vyrazili do serpentin směrem na romantický Svatý Jan pod Skalou. Vesnička v hlubokém údolí vypadala jako kulisa z filmu pro pamětníky a embéikso rázem ožilo.
Někde v těchto místech už nám ale bylo jasné, že na stupně vítězů nedosáhneme, ale snad neskončíme ani poslední. Setinová rally je totiž neúprosná šachová partie na asfaltu, kde se nejede na rychlost, ale na chirurgickou přesnost. Na měřeném úseku musíte protnout světelnou závoru přesně v daný čas – pokud projedete o jedinou setinu sekundy dříve či později, dostáváte trestné body. My jsme jako absolutní nováčci omylem vynechali jednu zkoušku, která se opakovala, což spolehlivě zpečetilo náš osud.
Pohodáři a lovci setinek
Přes Rudnou, Jeneč a Středokluky se pole veteránů postupně vracelo zpět do zázemí. V cíli v zázemí Engine Classic v POP Airport se pak ukázalo, kdo je tady skutečným pánem. Zkušení lovci setinek absolvovali celý závod, po všech těch kilometrech a měřených úsecích, s celkovou odchylkou pouhých dvou sekund, což už hraničí s telepatií. My jsme trestných bodů nasbírali tolik, že kdyby nám je propláceli v korunách, tak by to stačilo na malou dovolenou. Z nových posádek jsme skončili pátí od konce, takže paráda!
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Šedesátiny slavné škodovky. Embéčko bylo krásné a moderní, na dlouho poslední
Na vyhlašování výsledků jsme si to sice za nepozornost při čtení itineráře hezky slízli, ale vůbec nás to nemrzelo. Atmosféra na 7Castles Trial je unikátní v tom, že dokáže dokonale spojit lidi s profesionální technikou na palubní desce s pohodáři, kteří jedou čistě na pocit. Celá organizace klapala jako ty nejdražší hodinky a náš jubilant se slepicí ve znaku se nám odvděčil stoprocentní spolehlivostí. Zážitek to byl k nezaplacení. Když stáhnete okénka a necháte do kabiny vniknout vůni české krajiny, je nad všechny body v tabulce. Byla to zkrátka nádherná óda na radost z jízdy. Děkujeme a MBX, všechno nejlepší!