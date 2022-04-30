Škodovky řady 105/120 jsou ukázkovým příkladem teorie autorelativity. O co všednější byly v letech osmdesátých a o co opovrhovanější v letech devadesátých, tak o to více kladných emocí budí dnes, když se naleštěné objeví na některé z veteránských akcí. Připomeňme si je u příležitosti 50. výročí jejich představení na brněnském veletrhu v roce 1976.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
V galerii uvidíme velkou množinu těchto automobilů, známé také pod továrním označením Škoda 742. Vedle původních vozů to budou i vozy modernizované, které přicházely v průběhu let osmdesátých, včetně nových variant Škoda 130 a Škoda 125. Do rodiny patří též Škoda 135 a 136 z posledních let výroby, které měly interní označení 746 a poháněl je motor z nového Favorita. A třešničkou na dortu byla kupé sportovního střihu Škoda Garde (tovární označení Škoda 743) a modernizovaná Škoda Rapid (tovární označení Škoda 743, od roku 1987 i Škoda 747 s motory z Favorita).
Autor: dobový reklamní prospekt v němčině
Nebudou chybět ani autentické dobové fotografie z provozu těchto vozů, na které nejedno oko s radostí pohlédne. (foto: náměstí Svobody v Žatci, rok 1994)
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Nové vozy Škoda 105 a silnější Škoda 120 byly představeny na 18. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, který se konal ve dnech 15. až 23. září roku 1976. V té době však už byla obecně koncepce s motorem vzadu a pohonem zadních kol u velkosériově vyráběných rodinných aut už dávno za za zenitem (poznámka: u vozů jiných kategorií, jako například Porsche 911, koncepce vše vzadu smysl měla).
Autor: z dobového prospektu
Vozy se začaly vyrábět v několika variantách podle stupňů výbavy, od spartánské Škody 105 S, která neměla ani stahování zadních oken, až po nejluxusnější Škodu 120 GLS (viz foto).
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
Škoda 105 S, reklamní prospekt z Východního Německa
Autor: z dobového prospektu
Hlavní důvod, proč mladoboleslavská automobilka přišla v roce 1976 na trh s novými vozy se zastaralou koncepcí pohonu, byl stav našeho plánovaného hospodářství. Škodovka neměla investice na zásadní modernizaci výrobního programu. Vydělané peníze totiž spolkl stát a různě je přerozděloval.
Autor: Jörg Blobelt, CC BY-SA 4.0
Přesto od druhé poloviny šedesátých do první poloviny sedmdesátých let vznikaly zajímavé prototypy potenciálních nástupců embéčka a jeho dnešním slovem „faceliftu“, tedy stovky. Stylisticky nejvydařenější byly prototypy Škoda 720 s klasickou koncepcí, to znamená s motorem vpředu a pohonem zadních kol, jejichž karoserie navrhl italský designér Giorgetto Giugiaro. A byly tu další a další pokusy. Přes prototypy se nedostala ani společně plánovaná budoucnost s východními Němci, kdy se měl ve spolupráci vyrábět vůz s motorem vpředu a pohonem předních kol. (foto: první prototyp Škody 720 z roku 1969, dnes muzejní exponát)
Autor: Škoda Auto
Když tedy nemohl přijít typ v našem prostředí revoluční, stala se východiskem z nouze evoluce stovky ve formě nové Škody 105/120. Její vývoj probíhal již od roku 1971, tedy paralelně s již zmíněnými a opuštěnými projekty vyšší technické úrovně. Ale změn oproti řadě 100/110 bylo tolik, že původně plánovaný rok zahájení výroby nového vozu 1974 se o dva roky – a rozhodně ne žádných prázdnin – posunul. (foto: Drážďany, Frauenkirche, rok 1984)
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Georg Mörsch / Dia_287-06276
V Mladé Boleslavi kvůli novému typu postavili mimo jiné i novou lisovnu a lakovnu. A vedení automobilky také prosadilo nákup průmyslových robotů ze Západu a výstavbu nové svařovací haly. Ta ve své době nebyla nezbytná, ale o dekádu později výrazně pomohla továrně v přípravě na výrobu Favorita. (foto: slovenská Levoča, rok 1982)
Autor: Fortepan / Schermann Ákos
V letech 1976 až 1990 se nakonec vyrobilo přes dva miliony stodvacítek a příbuzných typů, včetně elegantních kupé Garde a Rapid. Se stovkami a embéčky pak celá rozvětvená rodina těchto vozů čítala tři a půl milionu kusů. A i přesto, že z tohoto koláče slušně ukrajoval export, mají škodovky s motorem vzadu a pohonem zadních kol nezastupitelnou zásluhu na motorizaci obyvatelstva socialistického Československa.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
První, čeho si pozorovatel na novém automobilu všimne, bývá zpravidla karoserie. Z tohoto pohledu Škoda 105/120 se svým předchůdcem Škodou 100/110 mnoho společného neměla. Její linie nezapřou inspiraci již zmiňovaným Giorgettem Giugiarem, byť jsou dílem domácím.
Autor: z dobového prospektu
Větší změny se udály i pod kapotou. Například se zvětšil zdvihový objem (a výkon) motoru, nástupcem Škody 100 s litrovým motorem o zdvihovém objemu 988 ccm tak byla Škoda 105 s motorem 1046 ccm a nástupcem Škody 110 s 1107 ccm byla Škoda 120 s 1174 ccm. A velká změna potkala chladič, který byl v předchozích typech umístěný vzadu vedle pohonné jednotky, ale u nového typu byl přestěhován dopředu. (foto: Škoda 105 S provedení s volantem vpravo)
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
V neposlední řadě pak musíme zmínit, že nová karoserie měla výrazně lepší pasivní bezpečnost, aby vyhověla novým mezinárodním normám. Ke zlepšení v tomto směru přispěl i bezpečnostní sloupek volantu a přesunutí palivové nádrže z ohrožené přední části vozu pod zadní sedadla.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Netradičně bylo řešeno otevírání víka zavazadlového prostoru, odklápělo se do strany, a to zprava doleva. Při podélném parkování tak byl zpravidla velký manipulační prostor i směrem k chodníku. Zde pro zajímavost uveďme, že u exportních vozů s pravostranným řízením zůstal smysl otvírání kufru stejný, což bylo do jisté míry méně praktické.
Autor: Fortepan / László Áron
V období produkce řady 105/120 docházelo k řadě drobných změn a vylepšení. Výrazná modernizace se pak odehrála pro modelový rok 1984. Výroba těchto vozů nabíhala již od srpna 1983. Z pohledu provozního bylo stěžejní změnou zvětšení rozchodu kol. Vůz tím získal na stabilitě. Tyto modernizované vozy známe také jako model M (ano, M znamená modernizace), na základě čehož se jim také začalo přezdívat „Maxík“ nebo „emko“. A někdy potom dostaly vozy staršího provedení, tedy s užším rozchodem, přezdívku „užovka“.
Autor: z dobového prospektu
S modernizacemi se objevily i nové varianty s novými typovými označeními. Především to byla výkonnější Škoda 130 s motorem o zdvihovém objemu 1289 ccm. V roce 1988 rozšířila typové portfolio Škoda 125, jejíž označení může být poněkud matoucí. Motor měla prakticky stejný jako stodvacítka (jen s nižším kompresním poměrem), ale standardně se do ní montovala pětistupňová převodovka. A byly zde ještě Škody 135 a 136, které – jak čísla napovídají – dostaly motory z nové Škody Favorit. (foto: Škoda 130 L na Maltě, vlevo za keři Škoda Felicia Combi)
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
V roce 1981 se ve Kvasinách začalo vyrábět kupé Škoda Garde (viz foto), které se stalo nástupcem legendární Škody 110 R. Po již zmíněné modernizaci řady 105/120 dostalo kupé nové jméno Rapid.
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
I bez přiznané zadní partie poznáte kupé na německém prospektu.
Autor: z dobového prospektu
V Bratislavských automobilových závodech vznikly tři prototypy užitkového vozu BAZ Furgonet, vyvinutého z řady 105/120. Rozvor náprav byl prodloužen o 346 mm, aby mohla být skříň objemnější. BAZ Furgonet však představoval kvůli vzadu umístěnému motoru slepou větev vývoje.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Škoda 130 LR byla závodním vozem odvozeným ze sedanu stotřicítky de luxe. Od roku 1985 slavila úspěchy v závodech rallye, které se propagačně využívaly při exportu škodovek do kapitalistických států.
Autor: Carlo Marzetti, CC BY 4.0
Škoda 130 LR byla nástupcem sportovního kupé Škoda 130 RS.
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
John Haugland a Škoda 130 LR v roce 1986
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
Úspěchy Škody 130 LR vylepšovaly jméno značky Škoda na Západě.
Autor: z dobového prospektu
Škoda 105 S v Panské ulici v Bratislavě, rok 1979
Autor: Fortepan / Szilvási hagyaték
Škoda 105 L v Maďarsku, první polovina devadesátých let
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Škoda 105 L na reklamní fotografii
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
Škoda 120 L na reklamní fotografii
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
Shrňme si, co znamenají písmena za číslem v typovém označení: S - Standard, L - de Luxe, GL - Grand de Luxe, LS - de Luxe Super, GLS - Grand de Luxe Super.
Autor: z dobového prospektu
Nejluxusnějším zástupcem z portfolia byla Škoda 120 GLS. Tu zdobilo i několik prvků z leštěné nerezové oceli, především na přední masce, déle tam patřilo orámování zadního čela nebo zpětná zrcátka.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Škoda 120 GLS disponovala i otáčkoměrem. Stejně tak ho dostala i varianta LS.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Panely z leštěného plechu, ve kterých měla Škoda 120 GLS v prvním období výroby zasazeny přední světlomety, nevypadaly vůbec zle. Někteří však kvůli nim tento vůz častovali přezdívkou „dřez na nádobí“.
Autor: z dobového prospektu
Vozy dražších provedení (nejen GLS) se vyznačovaly čtveřicí předních světlometů. Vnitřní světlomety zde byly dálkové.
Autor: z dobového prospektu
A takto vypadala Škoda 120 GLS od modelového roku 1984, tedy po modernizaci.
Autor: z dobového prospektu
Nejobyčejnější Škoda 105 S ve službách České pošty, v tehdejším standardním modrém zbarvení
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Emko s přívěsným vozíkem, Praha, rok 1986
Autor: Fortepan / Kanyó Béla
Ve Francii a zemích Beneluxu se stopětka prodávala jako Škoda 1050, protože výhradní použití třímístných typových čísel s nulou uprostřed tam měl právně ošetřené Peugeot.
Autor: z dobového prospektu
Reklamní prospekt z roku 1978, Finsko
Autor: z dobového prospektu
Reklamní prospekt z roku 1982, Finsko
Autor: z dobového prospektu
Ve velmi skromných počtech vznikaly na západě otevřené verze původně kupátka Rapid. Do takové podoby je upravovaly specializované firmy jako Ludgate a další. Dvanáct kabrioletů zhotovil tuzemský Metalex pro západoněmeckého zákazníka podle jeho dokumentace.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Ve Velké Británii se tyto škodovky prodávaly pod jménem Estelle. Volant měly vpravo. Ukažme si je na několika prospektech.
Autor: z dobového prospektu
Do Velké Británie se exportovala řada variant, včetně nejlevnější Škody 105 S.
Autor: z dobového prospektu
Škoda 105 L Super Estelle
Autor: z dobového prospektu
Škoda 120 L Super Estelle
Autor: z dobového prospektu
Škoda 120 LS Super Estelle
Autor: z dobového prospektu
A následují vozy modernizované, jako první Škoda 120 L Estelle Two. Vlevo nám monotematickou galerii oživuje stará obracečka sena.
Autor: z dobového prospektu
Škoda 120 L Estelle Two s pětistupňovou převodovkou
Autor: z dobového prospektu
Škoda 130 GL Estelle Two
Autor: z dobového prospektu
Škoda Rapid v provedení pro britský trh
Autor: z dobového prospektu
Britská reklama vyzdvihující spolehlivost vozu
Autor: z dobového prospektu
Škody 120 a příbuzné se exportovaly i na Maltu.
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Škoda 120 L na Maltě. Škodovky exportované na tento ostrov měly samozřejmě volant vpravo.
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Škoda řady 120 a vzadu Škoda Felicia, ostrov Malta
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
A naposledy Škoda 120 L na Maltě
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Tyto vozy požívala i tehdejší Veřejná bezpečnost. Zde už ovšem vidíme veterána, obavy tak nejsou na místě.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Stodvacítka při jedné z tradičních Svatováclavských jízd v Mladé Boleslavi
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Podívejme se nyní na řadu osmadvaceti fotek z domova i zahraničí, na kterých si všimneme i vozů Škoda 105/120 a příbuzných. A protože už je pozná každý, necháme v popiskách pouze lokalitu a dataci. Konkrétně zde jsme na Žižkově náměstí v Táboře roku 1976.
Autor: Fortepan / Kozák
Praha, 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034292
Karlova ulice, Praha kolem roku 1980
Autor: David Sedlecký, CC BY-SA 3.0
Tatranská Lomnica, rok 1981
Autor: Fortepan / Németh Tamás
Litoměřice v 80. létech
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-01708
Litoměřice v 80. létech, stejné místo jako na předchozí fotografii, jen z mírně odlišného úhlu
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-01709
Dům Kalich a Dům U Severní hvězdy, Litoměřice, 1982
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-01679
Pražská Nerudova ulice, rok 1990
Autor: Fortepan / Chuckyeager tumblr
Novy Jičin, rok 1992
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Banská Štiavnica, rok 1993
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Horní Hanychov, Liberec, rok 1994
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Žatec, rok 1994
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
V pražské Holešovické tržnici, rok 1995
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034481
Levoča, rok 1996
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Banská Štiavnica, rok 1999
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Slaný, rok 2000
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Louny, rok 2000
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Čerpací stanice u dálnice M1 v Maďarsku, rok 1978
Autor: Fortepan / UVATERV
Hotel Ezüstpart v Siófoku u jezera Balaton, rok 1986
Autor: Fortepan / Záray Péter
A ještě jednou Siófok, tentokrát jsme u hotelu jiného, architektonicky usedlejšího.
Autor: Fortepan / Magyar Rendőr
Východoněmecký Stralsund, rok 1972
Autor: Fortepan / Kohut család
Tramvaj Tatra KT4D v Berlíně, rok 1988
Autor: Frank Nowotny, CC BY-SA 4.0
Město Radebeul, přímo sousedící od severozápadu s Drážďany, rok 1989
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Uhelný důl Rymer, Rybnik, Polsko
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Z polského města Lodž, rok 1981. Vlevo zasahuje do snímku žlutá a vpravo oranžová Škoda řady 105/120.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-035852
Ulice Wybrzeże Gdańskie (Gdaňské nábřeží) ve Varšavě, rok 1997
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Kdesi v Basileji, Švýcarsko, rok 1984
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Georg Mörsch / Dia_287-02036
Dvojice paralelních mostů v Erfurtu, starší obydlený Krämerbrücke a blíže Rathausbrücke, rok 1987
Autor: Jörg Blobelt, CC BY-SA 4.0
A galerii uzavřeme hrstkou snímku relativně čerstvých, zde Škoda 105 S
Autor: RomanM82, CC BY-SA 4.0
Škoda 105 S
Autor: Richardptak, CC BY-SA 3.0
Škoda 105 S u Mušova
Autor: Richardptak, CC BY-SA 3.0