V galerii uvidíte velkou množinu těchto automobilů, známé také pod továrním označením Škoda 742. Vedle původních vozů to budou i vozy modernizované, které přicházely v průběhu let osmdesátých, včetně nových variant Škoda 130 a Škoda 125. Do rodiny patří též Škoda 135 a 136 z posledních let výroby, které měly interní označení 746 a poháněl je motor z nového Favorita. A třešničkou na dortu byla kupé sportovního střihu Škoda Garde (tovární označení Škoda 743) a modernizovaná Škoda Rapid (tovární označení Škoda 743, od roku 1987 i Škoda 747 s motory z Favorita).
Byla zastaralá, ale naše. Někdo Škodu 105/120 nenáviděl, jinému přirostla k srdci
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Značka Seat se stane minulostí. Zůstanou po ní i unikáty, další už nepřibudou
Španělská značka Seat má do roku 2029 zcela uvolnit místo dravé Cupře. Málokdo si dnes vzpomene, že u ní nevznikala jen běžná auta pro každodenní život, ale i odvážné vize. V tajných halách v...
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Testování, ladění, vychytávání much a mušek je nejdelší částí procesu vývoje nového auta. Některé testy jsou opravdu roztodivné. Kdysi na to upozornil Fiat, který ve své reklamě nechal nahlédnout do...
Socialistické perly i střepy. Autosraz v Hnačově je proslavený v celé Evropě
Patří mezi největší tuzemské srazy zaměřené na vozy bývalého východního bloku. Letos na již dvanáctý ročník dorazilo do autokempu v Hnačově na Klatovsku víc než 1 200 socialistických vozů a...
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