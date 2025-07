Píše se rok 1969, je slunné jarní odpoledne, do belgického Oudenaarde se blíží lídr slavného cyklistického závodu Kolem Flander. Je sám. Davy šílí, vítězí domácí borec s přezdívkou kanibal, Eddy Merckx. Zvedá ruce, má radost. Aby ne, druhému Felice Gimondimu nadělil více než tři minuty. Proč se k slavnému vítězství vracíme o 56 let později? To je zvláštní příběh.

Tajemná Škoda DB 620

Zvykli jsme si už na to, že mladoboleslavská Škoda tradičně podporuje cyklistický sport. Auta s okřídleným šípem jsou již dvaadvacet let partnerem Tour de France, v červené limuzíně jezdí ředitel závodu, občas se v něm svezou i prezidenti země galského kohouta. To je novodobá historie. Ale jak dlouho vlastně české vozy vedou profesionální peloton? K zamyšlení nad touto otázkou nutí právě dojezd Kolem Flander v roku 1969.

Bývalý reprezentant a šéfredaktor časopisu Peloton Petr Kocek nedávno v sociálních sítích zveřejnil fotografii z tohoto závodu. Je na ní vidět jeden zásadní moment, v čele kolony doprovodných vozů jede jako první Škoda 1000 MB, což je výsostná pozice pro ředitele závodu. Na vozu je reklama české značky spolu s logem místního pivovaru Stella Artois. Je zvláštní, že v době nejtužší normalizace by československý státní podnik sponzoroval sport na Západě. Petr Kocek se domnívá, že šlo o marketingovou akci belgického importéra české značky.

Celý příběh je však složitější, stejné auto se stejnou poznávací značkou se objevuje na více fotografiích z té doby. V roce 1969 se v Brně konalo mistrovství světa v cyklistice, vůbec poprvé se tehdy jel závod žen. Za vítěznou Američankou Audrey McElmury jede v Brně stejné embéčko jako za Merckxem v belgickém Oudenaarde.

Tajemná Škoda se značkou DB 620 se v témže roce objevuje ještě v Belgii, pro změnu za zády Willy Vekemanse při vítězství v klasickém závodě Gent–Wevelgem. Stejný rok tento vůz jede v čele také Amstel Gold Race, kde vyhrál Guido Reybrouck. Tajemná škodovka dohlížela i na vítězství Rik Van Looye ve Valonském šípu v roce 1968. A aby toho nebylo málo, ještě v závodě Lutych–Bastogne–Lutych za vítězným Liefem Mortensenem o čtyři roky později, v roce 1973. Na této fotografii je vidět, že škodovka má střešní okno a rozhodčí závodu v autě stojí.

Je pravděpodobné, že závodů, kde jela tajemná škodovka, bylo ještě více. Auto nemá českou SPZ, ale zřejmě belgickou, proto je verze příběhu s importérem z Beneluxu asi nejpravděpodobnější. Proč ale stejné auto použil i ředitel světového šampionátu v Brně, dnes už není zcela jasné.

Série těchto fotografií však ukazuje, že Auto Škoda se v cyklistickém pelotonu objevuje mnohem dříve, než na Tour de France v posledních třech dekádách a neodmyslitelně k tomuto sportu patří. Není divu, je to jedna z několika nejstarších cyklistických značek na světě, která stále produkuje jízdní kola, pánové Laurin a Klement začínali jako stavitelé kol. Kdy však jejich auta začala cyklisty doprovázet na tratích závodů už se ztrácí v propasti času.