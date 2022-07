Autofotka týdne: Pomozte poznat krásku u škodovky. Je to Ivana Trumpová?

Čtenář iDNES.cz nám kdysi do redakce poslal krátký vzkaz. Na této fotce je se Škodou 100 před chrámem svaté Barbory v Kutné Hoře Ivana Zelníčková Trumpová. Tím dostal snímek vytvořený pravděpodobně na přelomu šedesátých a sedmdesátých let nový náboj.



Nikdy se nám ovšem nepodařilo ověřit, zda je to to opravdu ona, krásná Ivana Zelníčková, která v první polovině sedmdesátých let odešla z Československa a za svůj bohatý život se proslavila mimo jiné manželstvím s Donaldem Trumpem.

Na fotce není tvář modelky zcela zřetelně vidět, ale podle všeho by to být Ivana Trumpová mohla. V té době občas pracovala jako manekýna.

Tato fotografie pochází z archivu Škody. O okolnostech vzniku ovšem v muzeu automobilky žádný záznam není. Fotka navíc podle všeho neexistuje ve větším rozlišení.

Víte více? Poznáváte krásku na fotografii? Napište nám do redakce nebo do diskuse pod článkem.