Na první pohled nic dramatického. Poškozený světlomet, prasklé sklo nebo nárazník po drobné nehodě na parkovišti. Jenže rozsah škody, který řidič vidí zvenčí, může být jen malou částí toho, co nakonec zaplatí za opravu. Za nárazníky se skrývají radary, za čelním sklem kamery a světlomety jsou složité elektronické celky.
Další položkou jsou lakýrnické materiály. Generali v posledních letech registruje významné zdražování laků, plničů, tmelů i dalšího spotřebního materiálu. K cenám dílů se navíc přidává dražší práce v autoservisech.