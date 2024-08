Výměna čelního okna mimo autorizovaný servis může znamenat problém se zárukou

Znáte to. Máte auto sotva pár měsíců a během cesty, třeba jen do práce, přiletí od některého z aut na silnici kamínek a problém je na světě. Prasklé okno se naštěstí dá dobře řešit, navíc se můžete pojistit a pak zaplatíte jen spoluúčast. Je to nepříjemné, ale naštěstí ne neřešitelné.

Problém může nastat ve chvíli, kdy začnete řešit, kam okno zajet opravit nebo vyměnit. Auto je v záruce, takže většinu asi napadne jet do autorizovaného servisu. Těm, kteří už ví, že takový servis je dražší než třeba kamarád automechanik, může přijít na mysl otázka, jak to bude se zárukou, když pojedou právě k tomu kamarádovi. Dobrou zprávou je, že k němu samozřejmě můžete. Má to však svá pravidla.

Servis musí dodržovat postupy

Není problém vybrat si neautorizovaný servis. Problém je v tom, abyste vybrali takový, který je schopen dodržovat všechny výrobcem předepsané technologické postupy. Takové servisy jsou certifikovány k tomu, aby vozidla daných značek opravovaly a zákazník zároveň nepřišel o záruku.

To potvrdila také Lenka Vaňková z českého zastoupení značky Volkswagen: „Servis by měl při výměně čelního skla zajistit dodržení všech výrobcem předepsaných technologických postupů. Čelní sklo je jeden z konstrukčních prvků karoserie a jeho montáž má vliv na tuhost karoserie, proto doporučujeme užití originálních čelních skel a lepidel, které výrobcem požadované vlastnosti 100% zajistí.“

To platí i pro vozy Škoda, nicméně mladoboleslavská značka návštěvu neautorizovaného servisu nedoporučuje. Důvod vysvětlila mluvčí Škody Michaela Sklenářová: „Výměnu čelního skla vždy doporučujeme svěřit autorizovanému servisu. Je tím zaručena jak odpovídající kvalita skla z hlediska bezpečnosti, tlumení hluku, determálních vlastností a kompatibility s asistenčními systémy, tak dodržení postupů předepsaných výrobcem. Z hlediska dvoudobého vlastnictví vozidla zdůrazňujeme zejména zachování záruky na neprorezavění. Vliv na částech karoserie, jejichž povrchová úprava může být výměnou skla dotčena, se může projevit i se zpožděním několika let. Navazující kalibraci asistenčních systémů může autorizovaný servis provést i samostatně.“

O záruku většinou nepřijdete

Pokud tedy pojedete do servisu „k Pepovi“, a ten dodrží veškeré postupy a pravidla automobilky, o záruku nepřijdete. Jakmile ale bude se sklem problém a bude zjištěno, že servis pochybil a nepoužil originální sklo nebo správný postup, budou pak pokusy o uplatnění záruky u automobilky nejspíš zcela marné.

Záměrně píšeme nejspíš, protože jak vysvětlil Jan Petráček z českého zastoupení BMW, každý případ je posuzován individuálně. „V případě zjištění, že chyba, problém, poškození, nefunkčnost součástí vozidla, která jsou řešena v rámci záruky, bylo způsobeno instalací neoriginálního dílu, se záruka obecně neuznává. Po individuálním posouzení může v některých případech BMW rozhodnout o uznání záruky. Všechny případy jsou vyhodnocovány individuálně. A to i tedy v případě, pokud si zákazník nechá vyměnit sklo mimo autorizovaný servis,“ vysvětlil.

Výroba autoskel v továrně Saint-Gobain Sekurit v Hořovicích

Bloková výjimka

Možná se někteří výrobci někdy snažili zákazníkům tvrdit, že s autem v záruce smí jen do autorizovaných servisů. Pokud by se o to prodejce nebo servis někdy pokusil, nevěřte jim. Existuje totiž pojem bloková výjimka, která říká, že poprodejní servis motorových vozidel nesmí být výhradně vázaný na autorizovanou servisní síť dovozce značky automobilů. Od roku 2010 bloková výjimka EU umožňuje dávat do aut, na něž se ještě vztahuje záruka, i levnější díly odpovídající kvality, které sice nejsou opatřeny logem automobilky, ale pocházejí z takzvané druhovýroby.

Cebia, která se specializuje na prověřovaní stavu ojetých vozidel, onu odpovídající kvalitu vysvětluje takto: „Výrobce takového dílu musí být schopen kdykoli prokázat, že díl odpovídá kvalitě příslušných komponentů motorových vozidel. Důkazní břemeno skutečnosti, že díl nesplňuje tento požadavek, nese výrobce, resp. dovozce vozidel.“

Kde byste si nechal měnit čelní sklo u auta? celkem hlasů: 10 Ve značkovém servisu 30 %(3 hlasy) V obecném neznačkovém servisu, který se na výměnu oken specializuje 60 %(6 hlasů) Kdekoliv 10 %(1 hlas)

„V praxi to znamená, že pokud vám autoservis namontuje do vašeho auta nějaký díl, vy následně uplatníte záruku u dovozce automobilů a ten zpochybní kvalitu namontovaného dílu, je na něm, aby to dokázal.“ Cebia ale také zdůraznila, že bloková výjimka se vztahuje jen na prodej a servis nových motorových vozidel a používání náhradních dílů a nevztahuje se na motocykly, traktory, na prodej ojetých vozidel a příslušenství motorových vozidel.

Pozor na senzory

Drtivá většina nových aut má za čelním oknem kameru nebo alespoň nějaké senzory. A jakkoliv výměna okna jako takového pro neautorizované servisy není problém, u správně zpětné instalace, ale hlavně kalibrace těchto systémů už můžete narazit. Je potřeba si uvědomit, že tyto systémy jsou provázány s celým fungováním auta a starají se o bezpečnost vaši i ostatních.

Proto se opravdu dobře ujistěte, že je neautorizovaný servis schopen všechny systémy správně nastavit. I k tomu by měli být jeho pracovníci proškoleni. Pokud servis takové proškolení není schopen dodat, jeďte s tímto problémem do servisu svého výrobce. „Kalibraci kamery je možné provést i dodatečně po výměně čelního skla, nicméně zde existuje riziko, že relevantní asistenční systémy do té doby nemusejí pracovat správně. Kalibraci kamery tak doporučujeme provést neprodleně po výměně čelního skla,“ zdůraznil David Pavlíček z Hyundai.

Pamatujte také, že dodatečné nastavení všech systémů v autorizovaném servisu budete muset zaplatit. Není možné jej uznat „na záruku“, a to v žádné z oslovených značek.