Když šéf odejde v nejlepším. Proč náhle opustil Škodu a jde k Volvu?

Ukázku z nového dílu si poslechněte ve videu, kompletní epizodu podcastu V autě najdete na Forendors.
Klaus Zellmer odešel z Mladé Boleslavi doslova ze dne na den. V pátek své rozhodnutí skončit oznámil svým šéfům – vládcům koncernu VW ve Wolfsburgu, v sobotu několika málo kolegům v Mladé Boleslavi a v pondělí si vyklidil kancelář. Tento odchod vstoupí do dějin. Už jen proto, že se podobné akce – když už na ně přijde – plánují měsíce dopředu a velmi detailně se plánuje i jejich oznámení. V tomto případě se oddělení komunikace dozvědělo o konci Zellmera víceméně ve chvíli, kdy jej oznámilo (také narychlo) Volvo. A protože ve velkých korporátech se takové zprávy složitě schvalují, vyšla oficiální zpráva až s denním zpožděním; kdo zná poměry v podobných firmách, ví že už toto je nadlidský výkon. A ještě jedna perlička: Volvo samotné nemělo ve chvíli oznámení příchodu Zellmera ani jeho fotografii, takže jednoduše stáhli portrét z mediastránek Škody a připojili ho ke své zprávě. I to je naprosto nepředstavitelná věc, která se za normálních okolností nestává.
Jen tak na okraj, je to už druhý šéf Škody z posledních tří, který neodchází z Boleslavi zrovna v dobrém, i když opouští značku v plné síle a období růstu. Předpředposlední předseda představenstva Bernhard Maier (se Zellmerem se dobře znají z Porsche) odcházel podle zákulisních informací ze stejného důvodu jako Zellmer: nenaplněné ambice.
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Úplnou pravdu o odchodu Klause Zellmera se veřejnost pravděpodobně nikdy nedozví, každopádně se jeho odchod k Volvu – a potažmo k čínskému koncernu Geely – bere v Mladé Boleslavi jako vlastizrada. Pro mnohé, i jeho blízké spolupracovníky, je to rána, ze které se budou vzpamatovávat dlouho. Ve Škodě se ze dne na den stal tím „jehož jméno se nesmí vyslovit“; i když to semtam někomu ujede…
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Proč to udělal? Jako nejpravděpodobnější se jeví hypotéza velkých nenaplněných ambicí. Zellmer byl před lety do Škody vyslán Oliverem Blumem (šéfem koncernu VW a donedávna šéfem Porsche), když jeho předchůdce Thomase Schäfera povolali do vedení značky Volkswagen a představenstva koncernu. Manažerům Porsche štace u mnohem plebejštější značky zrovna nevoní, je to přeci jen trochu „pod jejich úroveň“.
Zellmer se s rolí šéfa Škody ovšem ujal se ctí, dokázal být výraznou a dobrou tváří značky. Jeho zásluhy o úspěch značky nyní mají v Boleslavi sklony relativizovat, každopádně zůstane zapsán v kronikách jako člověk, za jehož vlády značka rostla a slavila úspěchy. I když zrovna modely, které v posledních letech představoval, vybojovávali a schvalovali jeho předchůdci (to je tradiční úděl šéfů automobilek). Podle zákulisních spekulací ovšem zároveň Zellmerovi vedení koncernu slíbilo, že až si štaci ve Škodě odbude, dostane vedení Porsche, té hrdé, ikonické značky (která právě teď zrovna zdravá není, spíš naopak - je dávána za symbol problémů koncernu VW).
Jenže na Zellmera slavícího úspěchy ve Škodě nějak s kariérním posunem nahoru zapomněli, šéfem značky se letos stal Michael Leiters. A to Zellmera ranilo, nebo dopálilo.
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A podle všeho hledal trucangažmá, jakékoliv. Narychlo se dohodl s Volvem, nabídl se. A to po něm sáhlo nejen proto, že hledalo nástupce Håkanu Samuelssona, mířícího na odpočinek. Dalším rozměrem je symbolický políček Volkswagenu jak od Zellmera, tak od čínského Geely.
A ještě jedna spekulace: sice jsme si všichni vzpomněli na Thomase Ingenlatha, designéra, který dal tvář celé jedné generaci škodovek, ovšem už dlouho se pohybuje ve vedení Volva.
Mnohem zajímavější roli ovšem mohl zahrát jiný – dávno zapomenutý, a z kroniky koncernu VW tak trochu vymazaný – muž: Winfried Vahland. Drsný, ale velmi úspěšný bývalý šéf Škody, který z koncernu VW odešel s aférou Dieselgate. Pamětníci v Boleslavi na něj vzpomínají jako na extrémně náročného, na výkon a čísla zaměřeného manažera, který ovšem značce zpevnil základy tak, že na nich staví dodnes.
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Vahland je sice už víceméně na odpočinku, zároveň se však pohybuje právě ve vedení koncernu Geely. A je třeba připomenout, že z německého koncernu neodcházel v dobrém, údajně se kdysi pokoušel – tak trochu jako pomstu – právě Škodu pro Číňany „koupit“.
Že by Zellmer jednou (a nemusí to být za dlouho) přišel do Mladé Boleslavi zas hlavním vchodem?
Hledá se šéf
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Škoda Auto není jen automobilka. Je to pilíř české ekonomiky, hrdá značka s více než 125letou historií a jeden z klíčových pilířů koncernu Volkswagen (Brand Group Core). Nacházíme se v období nejzásadnější transformace v dějinách automobilového průmyslu. Přecházíme na plnou elektromobilitu, digitalizujeme naše produkty a expandujeme na nové globální trhy.
Pro řízení této historické výzvy hledáme mimořádnou osobnost na pozici Předsedy / Předsedkyně představenstva (CEO).
Vaše klíčové poslání
Jako CEO převezmete kormidlo společnosti s desítkami tisíc zaměstnanců a globální působností. Budete tvůrcem strategie, hybatelem změn a hlavní tváří značky Škoda ve světě.
Co požadujeme
Koho hledáme
Hledáme charismatického lídra a ostříleného manažera, který umí činit těžká rozhodnutí, ale zároveň dokáže nadchnout lidi pro společnou vizi.
Co nabízíme
Zaujala vás tato výzva? Vaše CV a motivační dopis zasílejte v přísném utajení k rukám našeho exkluzivního executive search partnera prostřednictvím zabezpečeného formuláře. Výběrové řízení podléhá nejvyšším standardům diskrétnosti.
Na upřesněnou doplňme, že o nástupci rozhoduje, a finální jméno schvaluje dozorčí rada koncernu Volkswagen v mateřském Wolfsburgu.
Oficiální vyjádření Škody Auto k odchodu Klause Zellmera
Klaus Zellmer, předseda představenstva společnosti Škoda Auto, odchází ze společnosti po více než čtyřech úspěšných letech v čele automobilky. Od 1. července 2022 vedl českou automobilku obdobím rozsáhlé transformace, internacionalizace a posilování jejího postavení na mezinárodních trzích při zachování dlouhodobě udržitelného ziskového růstu.
Klaus Zellmer informoval dozorčí radu, že se chce v budoucnu věnovat novým profesním výzvám mimo koncern Volkswagen.
Pod jeho vedením Škoda Auto výrazně posílila své postavení mezi nejúspěšnějšími objemovými automobilovými značkami v Evropě. Z 10. místa v evropském žebříčku registrací v roce 2022 se v prvním pololetí roku 2026 dostala na 2. příčku. Společnost zároveň dosáhla rekordních výsledků v oblasti prodejů, tržeb a ziskovosti, důsledně rozvíjela svou strategii elektromobility a rozšířila své působení na perspektivních trzích, zejména v Indii a jihovýchodní Asii. Dozorčí rada děkuje Klausi Zellmerovi za jeho velké nasazení a významný přínos k dalšímu rozvoji značky Škoda.
Thomas Schäfer, předseda dozorčí rady společnosti Škoda Auto a vedoucí koncernové skupiny objemových značek Brand Group Core, říká: „Klaus Zellmer v uplynulých letech významně přispěl k rozvoji společnosti Škoda Auto. Jedním z posledních příkladů je vůz Škoda Epiq, který je součástí koncernového projektu Electric Urban Car Family. Respektujeme jeho rozhodnutí vydat se v profesním životě novou cestou a přejeme mu do další etapy vše nejlepší.“
Do jmenování nového předsedy představenstva bude společnost řídit Holger Peters, člen představenstva odpovědný za oblast Finance, IT a právní záležitosti. Společně s ostatními členy nejvyššího vedení zajistí pokračování strategického i operativního rozvoje společnosti Škoda Auto. Holger Peters je členem představenstva společnosti Škoda Auto od 1. června 2023.
Klaus Zellmer uvádí: „Uplynulé roky ve společnosti Škoda Auto pro mě byly skutečně výjimečné a významně mě ovlivnily. Společně s vynikajícími a pracovitými kolegy se nám podařilo posílit značku, vstoupit na nové trhy a vytvořit ze společnosti Škoda Auto jednu z nejúspěšnějších automobilek v Evropě. Za tímto úspěchem stojí především zaměstnanci Škoda Auto – jejich nadšení, odbornost a každodenní nasazení. Za to, stejně jako za důvěru a skvělou spolupráci, z celého srdce děkuji všem škodovákům. Nyní pro mě nastal čas věnovat se novým profesním výzvám mimo koncern Volkswagen. Značka Škoda i lidé, kteří tuto skvělou značku tvoří, budou mít v mé profesní kariéře vždy zvláštní místo.“
Celý rozbor situace i další témata najdete v novém dílu podcastu V autě, kompletní epizoda je na Forendors.
Kdo jsme
Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.
Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.
Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovním týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.
Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.
František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně najezdí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.