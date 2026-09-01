První novodobou Škodu Octavii vyrobili 3. září 1996 v novém závodě v Mladé Boleslavi. Octavia vstupovala na trh s cenou 335 700 korun(tehdy asi 34 průměrných měsíčních platů v Česku) za verzi s benzinovým čtyřválcem 1,6 (55 kW) ve výbavě LX.
S délkou 4,51 metru se v rámci koncernu VW zařadila zhruba mezi typy Volkswagen Vento a Passat.
Pod taktovkou koncernu Volkswagen a s využitím jeho technické základny dokázali čeští vývojáři připravit vůz, který zákazníkům nabídl za rozumnou cenu více místa než konkurence, ovšem bez toho, aby utrpěla kvalita.
První octavie vznikaly v karosářské verzi liftback, která skrývala zavazadlový prostor o objemu 528 litrů, od roku 1998 i jako kombi. Obě karosářské verze zákazníky oslovily také objemem zavazadlového prostoru, kterým se zařadily na evropskou špičku ve své třídě. Řidiči si také chválili jízdní vlastnosti vozu či úsporné vznětové motory, vytýkán byl ale omezený prostor na zadních sedadlech.
V březnu 1998 následovala Octavia Combi a v roce 1999 také verze 4×4 s pohonem všech kol. Rok 2000 znamenal premiéru pro úplně první model Octavia RS.