Autofotka týdne: Nová škodovka ročník 1979 na prodej, najeto 684 km

Zářivě zelená škodovka je v nejzákladnějším provedení řady 742 nesoucí označení 105 S. Vyvolávací cena vozu v naprosto unikátním stavu s nájezdem hluboko pod tisíc kilometrů je 300 tisíc korun.

„Je to sběratelský kus v naprosto unikátním, původním a netknutém stavu,“ rozplývá se Pavel Kočí. „Dlouhých 42 let s ním nikdo nejezdil. Bylo dokonce uloženo po celou dobu na špalcích,“ popisuje. Původní majitel auto schoval ihned po nákupu do stodoly a už nevyjel. Pikantní na tom, že o autě ve vesnici o pár domech celou dobu nikdo nevěděl.

Současný majitel nechal na autě udělat šetrný oživovací servis. Celé auto vypulírovali, vyčistili palivovou soustavu, nahradili gumové hadice, zrepasovali brzdy, vyměnili provozní kapaliny a oleje. „Vozidlo je plně pojízdné a provozuschopné s čerstvou technickou kontrolou. K autu jsou vystaveny nové doklady a registrační značky. Dochovaly se však originální dokumenty jako původní faktura a záruční list,“ popisuje Kočí s tím, že by zelená škodovka měla dělat parádu ideálně v kolekci nějakého muzea.

Kam se může cena vozu vyšplhat, nelze odhadnout. O uplynulé Retro Garáží překonala podobně zelená a též výjimečně zachovalá Škoda 100 všechny odhady. Z původních čtyř set tisíc se nakonec v aukci její cena vyšplhala na závratných 1,8 milionu korun (čtěte zde).



Nová-stará stopětka bude vrcholem aukce na Retro Garáží. Kromě ní bude Pavel Kočí dražit dalších 19 aut a motorek, mimo jiné Škodovky 1000 MB a 1201 Sedan, Fiat 600D, Jawy 500 OHC, Péráka, Bizona, ale taky skútry Manet a ČZ zvané Prase nebo ikonický Velorex.

Podzimní prodejní výstava a veteránská burza Retro Garáž, která je největší veteránskou akcí svého druhu v Česku, se tentokrát koná v sobotu 13. listopadu, opět na výstavišti v Lysé nad Labem.