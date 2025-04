Část 1/9

Burzu s veteránskou veteší už pravidelně její organizátor Pavel Kočí doplňuje stále vyhlášenější aukcí. Seznam aut přihlášených do dražby jsme nechali okomentovat kapacitu přes obchod s oldtimery Miroslava Kotlaříka z Veteran Car Trade.

Jako první komentuje Spartaka, to je nástupce Škody Tudor. „Přebírá z něj motor, čtyřválec rozvod OHV. V 50. letech, kdy se představil, byl vlastně autem pro běžné uživatele. Koncepce byla stejná, to znamená motor vpředu, na rámu posazenou ocelovou karoserii. Spartak byl velmi populární auto, vlastně skoro jediné, které se v Československu v té době vyrábělo. Vyráběl se do roku 1960, kdy přišla Octavie, která měla jinou přední nápravu, ale karoserie byla více méně stejná.“ Vyvolávací cena 80 tisíc korun je podle Miroslava Kotlaříka výborná. Běžně se auta v dobrém stavu prodávají kolem 200–250 tisíc, u Octavii to je i o sto tisíc víc. V aukční nabídce Retrogaráže je i Octavia s vyvolávací cenou 250 tisíc. „Ta je slušná, podávají se za 300, v perfektním stavu za 350 tisíc,“ komentuje odborník.