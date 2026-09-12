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Jak dobře zakufrovat? Singer a Louis Vuitton to umí s Porsche 911 dokonale

Vladimír Löbl
Slavná kalifornská firma Singer Vehicle Design a vyhlášený módní dům Louis Vuitton spojily své síly. Výsledkem jsou dva unikátní restomody na bázi Porsche 911 generace 964, které posouvají hranice mezi strojírenstvím a vysokou módou na zcela novou úroveň.

Slavný francouzský módní dům Louis Vuitton a kalifornská dílna Singer Vehicle Design vytvořily dechberoucí spojení špičkového strojírenství a pařížské haute couture, které ukazuje, jak vypadá moderní luxus v pohybu.

Slavný francouzský módní dům Louis Vuitton a kalifornská dílna Singer Vehicle Design spojily své síly, aby vytvořily dvě naprosto unikátní Porsche 911.
Přetvořily dva kusy generace 964 v umělecká díla, která definují nový vrchol luxusního cestování.
Majitel klíčku se symboly LV ke každému z nich zaplatí v přepočtu více než 75 milionů korun.
Každý detail byl vytvořen s až téměř šperkařskou pečlivostí.
Kalifornskou dílnu Singer Vehicle Design v roce 2009 založil bývalý britský rockový zpěvák Rob Dickinson ze skupiny Catherine Wheel, bratranec mnohem slavnějšího Bruce Dickinsona z heavymetalové skupiny Iron Maiden.
92 fotografií

Možná si říkáte, co je to vlastně za firmu, ten Singer? Nejedná se o obyčejnou dílnu, ale o partu perfekcionistů a milovníků aut z Kalifornie, která se zabývá restaurováním a úpravami vzduchem chlazených vozů Porsche. V roce 2009 ji založil bývalý britský rockový zpěvák Rob Dickinson ze skupiny Catherine Wheel, bratranec mnohem slavnějšího Bruce Dickinsona z heavymetalové skupiny Iron Maiden.

Přístup Singeru je jednoduchý: vezmou staré Porsche 911 generace 964 z devadesátých let, do posledního šroubku ho rozeberou a postaví ho znovu tak, aby vypadalo fantasticky, bylo lehčí, modernější, ale neztratilo svou původní duši. Na zdi jejich dílny visí jediné pravidlo, které vše vystihuje: „Na všem záleží“.

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Celé to přitom začalo docela nenápadně, jen debatou o tom, jaké hodiny by se hodily na palubní desku. Nakonec se však z nevinného nápadu zrodila obrovská spolupráce pod vedením Jeana Arnaulta z Louis Vuitton a lidí ze Singeru. Poprvé v historii se slavný módní dům podepsal pod cizí auto tak výrazně.

K autu jsou zavazadla, helma, ale i surf a lyže

Výsledkem jsou dva zakázkové klenoty na kolech postavené na základech generace 964. Šafránové kupé pohání starý dobrý vzduchem chlazený motor o síle 390 koní, zatímco světlý kabriolet sází na silné turbo a dává úctyhodných 510 koní. Oba vozy mají manuální převodovku, což je jasný vzkaz všem puristům, že tady nejde o počítače, ale o čistou, syrovou radost z jízdy.

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To největší kouzlo se ale odehrává uvnitř kabiny, která vypadá jako spojení luxusního obýváku pařížského aristokrata a kokpitu závodního speciálu. Na palubní desce najdete vyjímatelné hodinky Tambour. Sedadla zdobí speciální prošívání, které vypadá úplně stejně jako ikonický vzor na slavných cestovních kufrech Louis Vuitton.

U kabrioletu tvůrci dokonce odkoukali tvar řadicí páky z dámské kabelky Noé, takže na ní nechybí ani charakteristická stahovací šňůrka. A tím to celé nekončí, protože k autům dostanete i přesně padnoucí kufry, luxusní tašky, ručně vyráběná surfová prkna na střechu a speciální kolekci oblečení a helmy.

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Singer a Louis Vuitton tak společně stvořili víc než jen dopravní prostředek a ukázali, že když se spojí dvě špičky, pro které je poctivé řemeslo náboženstvím, hranice mezi uměním, módou a technikou prostě přestávají existovat. Ostatně tomu odpovídá i cena. Ta je u každého vozu odhadována v přepočtu na více než 75 milionů korun. S auty ale dostanete vše, co byste mohli potřebovat pro ultra luxusní životní styl: závodní bundu a helmu, zavazadla na míru, surfovací prkno a dokonce i lyže z titanu!

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