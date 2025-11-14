Doslova garážový projekt, který vznikl z vášně dvou bratrů, Martina a Denise Drozdových, spojující technologickou preciznost, závodní DNA a lásku k jednostopým strojům.
Z garáže, kde vznikly první prototypy, se zrodil elektrický MiniGP motocykl, který má ambici prorazit nejen v Česku, ale i na světové scéně.
SILEN Revo-1 v číslech
„Tvořit Revo-1 byla dlouhá cesta plná učení, nadšení i nekonečného hledání detailů. Každý krok od prvního náčrtu až po první jízdu mi přinesl obrovskou radost a pocit naplnění,“ říká Martin Drozd. „Když se dívám na výsledek, cítím hlubokou satisfakci, přeji si, aby každý, kdo se na Revo-1 sveze, zažil ten stejný pocit. Věřím, že jsme vytvořili skvělý produkt, kterým dlouhá cesta SILEN Motorcycles teprve začíná.“
Jeho bratr Denis Drozd doplňuje: „Z lásky k jednostopým strojům, vášni k rychlosti a touhy po dokonalosti vznikl Revo-1. Naším cílem bylo vytvořit stroj, který spojuje vysoký výkon, unikátní design a absolutní ticho v jeden nekompromisní zážitek. Revo-1 představuje naši vizi závodní motorky budoucnosti – lehké, čisté a technologicky vyspělé, přesto s duší pravého závodního stroje.“
„Vyvinuli jsme ho od rámu až po nejmenší detail, protože věříme, že preciznost a poctivost výroby je základ,“ zdůrazňuje Denis. Model SILEN Revo-1 je z 90 % český produkt. Návrh, konstrukce i montáž probíhá v České republice.
Použité komponenty jsou voleny s důrazem na výkon, spolehlivost a design. Některé díly, například bateriové články Samsung, pocházejí od ověřených světových dodavatelů. Jen tak na okraj, oba bratři, kteří prototypy motorky stavěli po večerech a mají její design a konstrukci patentované, jsou původem „ajťáci“. Kolik to celé stálo? „No, už pár let jsme nebyli na dovolené...“ říkají.
Jak vznikl název Silen? „Chtěli jsme do něj promítnout, že ta motorka je tichá a do anglického slova Silent, což je tichý, ticho, nám tam to T úplně nesedělo, tak jsme to T odmazali,“ usmívá se Denis Drozd.
Malá motorka, velké srdce
Na první pohled působí Revo-1 jako hračka, ale klame tělem. Je to MiniGP motocykl s pravou závodní geometrií, stavěný pro maximální zábavu, obratnost a výkon.
Lehký rám, karbonové kapoty, řemenový pohon a nastavitelný podvozek dělají z Revo-1 vyspělý stroj, který se hodí jak pro tréninky mladých závodníků, tak pro nadšence, kteří hledají čistý adrenalin bez hluku a emisí.
„Chtěli jsme vytvořit motorku, která dodá stejnou dávku zábavy jako spalovací stroj, ale bez hluku a emisí,“ říká Denis. A přesně to Revo-1 nabízí – Drozdovi otestovali, že jejich mašina zvládne až 70 minut ostré jízdy na jedno nabití, tichý motor s výkonem až 10 kW ve špičce, a plně nastavitelný podvozek, který umožňuje individuální ladění podle stylu jízdy.
Cena nové české motorky je nastavena na 200 tisíc Kč (cca 8 tisíc eur). Bratři z Hranic na Moravě s ním míří na český i evropský trh. Cílí s ním na půjčovny, okruhové nadšence i mladé závodníky, kteří chtějí trénovat ekologicky a bez kompromisů v kvalitě. „Revo-1 je pro nás víc než jen motorka. Je to symbol toho, že sny, preciznost a odhodlání dokážou přetavit vášeň v realitu,“ uzavírají Martin a Denis Drozdovi, zakladatelé SILEN Motorcycles.