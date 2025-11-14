Utajená světová premiéra na pražském elektrosalonu. Česká motorka z garáže

František Dvořák
Exkluzivně
Bokem hlavních expozic se na veletrhu elektromobility na výstavišti v pražských Letňanech představil stroj, který by si zasloužil mnohem výsostnější místo. Na letošním e-Salonu se ve světové premiéře představil český elektromotocykl SILEN Revo-1.

Doslova garážový projekt, který vznikl z vášně dvou bratrů, Martina a Denise Drozdových, spojující technologickou preciznost, závodní DNA a lásku k jednostopým strojům.

Z garáže, kde vznikly první prototypy, se zrodil elektrický MiniGP motocykl, který má ambici prorazit nejen v Česku, ale i na světové scéně.

Světová premiéra elektrického motocyklu SILEN Revo-1 na veletrhu e-SALON v Praze
Světová premiéra elektrického motocyklu SILEN Revo-1 na veletrhu e-SALON v Praze
Světová premiéra elektrického motocyklu SILEN Revo-1 na veletrhu e-SALON v Praze
Světová premiéra elektrického motocyklu SILEN Revo-1 na veletrhu e-SALON v Praze
Světová premiéra elektrického motocyklu SILEN Revo-1 na veletrhu e-SALON v Praze
21 fotografií

SILEN Revo-1 v číslech

  • rám: hliníkový příhradový s CNC prvky
  • přední odpružení: dvojitě nastavitelné přední tlumiče se 100mm zdvihem
  • zadní odpružení: dvojitě nastavitelné zadní tlumiče s 65mm zdvihem
  • pneumatiky: PMT Slick 12"
  • brzdy: Formula STRADA – přední třmen s plovoucím kotoučem Ø 210 mm
  • motor: IPM 72 V, 6 kW (až 10 kW ve špičce)
  • baterie: 72 V, 45 Ah – články SAMSUNG, 3,25 kWh
  • pohon: řemenový s CNC řemenicí
  • kapoty: karbonové vyrobené metodou PREPREG
  • hmotnost: 65 kg
  • doba jízdy na jedno nabití: až 70 minut v závodním režimu

„Tvořit Revo-1 byla dlouhá cesta plná učení, nadšení i nekonečného hledání detailů. Každý krok od prvního náčrtu až po první jízdu mi přinesl obrovskou radost a pocit naplnění,“ říká Martin Drozd. „Když se dívám na výsledek, cítím hlubokou satisfakci, přeji si, aby každý, kdo se na Revo-1 sveze, zažil ten stejný pocit. Věřím, že jsme vytvořili skvělý produkt, kterým dlouhá cesta SILEN Motorcycles teprve začíná.“

Jeho bratr Denis Drozd doplňuje: „Z lásky k jednostopým strojům, vášni k rychlosti a touhy po dokonalosti vznikl Revo-1. Naším cílem bylo vytvořit stroj, který spojuje vysoký výkon, unikátní design a absolutní ticho v jeden nekompromisní zážitek. Revo-1 představuje naši vizi závodní motorky budoucnosti – lehké, čisté a technologicky vyspělé, přesto s duší pravého závodního stroje.“

„Vyvinuli jsme ho od rámu až po nejmenší detail, protože věříme, že preciznost a poctivost výroby je základ,“ zdůrazňuje Denis. Model SILEN Revo-1 je z 90 % český produkt. Návrh, konstrukce i montáž probíhá v České republice.

Použité komponenty jsou voleny s důrazem na výkon, spolehlivost a design. Některé díly, například bateriové články Samsung, pocházejí od ověřených světových dodavatelů. Jen tak na okraj, oba bratři, kteří prototypy motorky stavěli po večerech a mají její design a konstrukci patentované, jsou původem „ajťáci“. Kolik to celé stálo? „No, už pár let jsme nebyli na dovolené...“ říkají.

Jak vznikl název Silen? „Chtěli jsme do něj promítnout, že ta motorka je tichá a do anglického slova Silent, což je tichý, ticho, nám tam to T úplně nesedělo, tak jsme to T odmazali,“ usmívá se Denis Drozd.

Malá motorka, velké srdce

Na první pohled působí Revo-1 jako hračka, ale klame tělem. Je to MiniGP motocykl s pravou závodní geometrií, stavěný pro maximální zábavu, obratnost a výkon.

Lehký rám, karbonové kapoty, řemenový pohon a nastavitelný podvozek dělají z Revo-1 vyspělý stroj, který se hodí jak pro tréninky mladých závodníků, tak pro nadšence, kteří hledají čistý adrenalin bez hluku a emisí.

„Chtěli jsme vytvořit motorku, která dodá stejnou dávku zábavy jako spalovací stroj, ale bez hluku a emisí,“ říká Denis. A přesně to Revo-1 nabízí – Drozdovi otestovali, že jejich mašina zvládne až 70 minut ostré jízdy na jedno nabití, tichý motor s výkonem až 10 kW ve špičce, a plně nastavitelný podvozek, který umožňuje individuální ladění podle stylu jízdy.

Cena nové české motorky je nastavena na 200 tisíc Kč (cca 8 tisíc eur). Bratři z Hranic na Moravě s ním míří na český i evropský trh. Cílí s ním na půjčovny, okruhové nadšence i mladé závodníky, kteří chtějí trénovat ekologicky a bez kompromisů v kvalitě. „Revo-1 je pro nás víc než jen motorka. Je to symbol toho, že sny, preciznost a odhodlání dokážou přetavit vášeň v realitu,“ uzavírají Martin a Denis Drozdovi, zakladatelé SILEN Motorcycles.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Záhadné sci-fi auto se prohánělo noční Prahou. Pomozte nám odhalit, co je zač

Futuristický koncept Kaiser při natáčení na Rohanském nábřeží v Praze

Při večerní procházce Prahou potkal fotograf iDNES.cz záhadný koncept. V Karlíně, který pro jeho fotogeničnost a kulisy moderní architektury rády využívají filmové štáby, se o víkendovém večeru...

Mnoho řidičů dělá stejnou chybu. Motoru to nesvědčí a zákon ji trestá

Na několik ledabyle očištěných aut narazili policisté při kontrolách v kraji.

Zamrzlá okna a ranní spěch. Mnoho řidičů sahá po škrabce a současně spouští motor, aby za chvíli vyrazili na cestu v teple a s čistým výhledem. Zdánlivě praktický postup však může přijít draho.

Céčko na chůdách přiváží obří masku, supermozek a největší displej v historii

Mercedes-Benz GLC EQ

Zatímco se v Mnichově loučí s mohutnými ledvinkami, ve Stuttgartu se rozhodli pro zdvojnásobení fascinace obrovskou osvětlenou maskou chladiče. Vzápětí po BMW iX3 dorazil na český trh její hlavní...

Jediný český autosalon patří elektroautům. Máme fotky před otevřením

Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to...

Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to privilegium, že jim jedna specializovaná výstava patří. Ve čtvrtek začíná sedmý ročník tradičního e-Salonu. Nakoukli jsme na...

Záhadný vůz budoucnosti zamotal hlavu i umělé inteligenci. Víme, co je zač

Exkluzivně
Futuristický koncept Kaiser při natáčení na Rohanském nábřeží v Praze

Ani kvíz ověřující, zda čtenáři znají jméno šéfredaktora iDNES.cz Matyáše Kaisera, ani koncept sedmdesát let neexistující automobilky. Záhadný prototyp auta budoucnosti, který se o víkendu v noci...

V rollsu: jsme hogo fogo, máme řidiče a chceme do sociální sítě miliardářů

Podcast V autě Pavla Cypricha a Františka Dvořáka

Máme řidiče, který nás při klábosení o autech a všem ostatním vozí v rolls-roycu. Víte, že mají majitelé těchto chrámů na kolech svou vlastní sociální síť? Proč je rolls víc než jen obyčejné auto,...

14. listopadu 2025

Utajená světová premiéra na pražském elektrosalonu. Česká motorka z garáže

Exkluzivně
Světová premiéra elektrického motocyklu SILEN Revo-1 na veletrhu e-SALON v Praze

Bokem hlavních expozic se na veletrhu elektromobility na výstavišti v pražských Letňanech představil stroj, který by si zasloužil mnohem výsostnější místo. Na letošním e-Salonu se ve světové premiéře...

14. listopadu 2025

Čínský útok, nabíjení snů a brutální elektrotatra. Velká galerie z e-Salonu

BYD Dolphin Surf

Ještě v sobotu a neděli můžete v PVA Letňany navštívit veletrh e-Salon. Zde si lze prohlédnout – a v některých případech dokonce vyzkoušet – většinu elektromobilních novinek, které dorazily nebo v...

13. listopadu 2025  17:50

Jediný český autosalon patří elektroautům. Máme fotky před otevřením

Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to...

Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to privilegium, že jim jedna specializovaná výstava patří. Ve čtvrtek začíná sedmý ročník tradičního e-Salonu. Nakoukli jsme na...

13. listopadu 2025,  aktualizováno  9:26

Honda s turbem a velký návrat Nortonu. Největší motoveletrh ukázal nové trendy

Royal Enfield Bullet 650

Silnice už nestačí, zákazníci chtějí kromě asfaltu i do lehčího terénu. A projevuje se to nejen v kategorii cestovních adventure motocyklů, ale i ve světě skútrů. Novinky mezi cesťáky zase směřují k...

13. listopadu 2025

Čtvrté světlo na semaforu? Vědci chtějí, aby křižovatky řídila autonomní auta

Nepřirozený a nepravděpodobný obrázek semaforu, vygenerovaný umělou...

Semafor je vynález, který nemá čím překvapit. Překopat základy celé silniční civilizace by ovšem mohlo, kdyby se k němu přidalo čtvrté světlo. Nový barevný signál, který by lidské řidiče informoval o...

13. listopadu 2025

Toyoty z Kolína už jsou jen hybridní. Výroba výrazně upraveného Ayga X začíná

Toyota zahajuje v Kolíně výrobu nového modelu Toyota Aygo X v hybridní verzi.

Toyota rozjela v kolínském závodě výrobu hybridního provedení modelu Aygo X. Je prvním plně hybridním automobilem ve třídě minivozů. Kolínský závod se tak připojil ke skupině továren Toyoty, které...

13. listopadu 2025

Škoda v Praze představí elektrokombík budoucnosti. V sobotu se bude střídat

Škoda Vision O na veletrhu e-SALON v předvečer zahájení veletrhu na výstavišti...

Ve čtvrtek 13. listopadu otevře brány veletrh e-SALON. Na jedinečném autosalonu věnovaném primárně elektromobilům Škoda vystaví koncept elektrického kombíku budoucnosti Vision 0, který měl světovou...

12. listopadu 2025,  aktualizováno  18:28

Záhadný vůz budoucnosti zamotal hlavu i umělé inteligenci. Víme, co je zač

Exkluzivně
Futuristický koncept Kaiser při natáčení na Rohanském nábřeží v Praze

Ani kvíz ověřující, zda čtenáři znají jméno šéfredaktora iDNES.cz Matyáše Kaisera, ani koncept sedmdesát let neexistující automobilky. Záhadný prototyp auta budoucnosti, který se o víkendu v noci...

12. listopadu 2025,  aktualizováno  11:22

Designsoutěž iDNES.cz má nového porotce. Světový formát, který navrhl i ferrari

Exkluzivně
Ruční skica Borise Fabrise, kterou nechal dotvořit umělou inteligencí.

Pro designérskou soutěž iDNES.cz jsme získali hvězdu světového formátu. Do odborné poroty klání „Navrhněte auto budoucnosti“ nově přibyl italský designér Boris Fabris, jehož práci znáte i z našich...

12. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Záhadné sci-fi auto se prohánělo noční Prahou. Pomozte nám odhalit, co je zač

Futuristický koncept Kaiser při natáčení na Rohanském nábřeží v Praze

Při večerní procházce Prahou potkal fotograf iDNES.cz záhadný koncept. V Karlíně, který pro jeho fotogeničnost a kulisy moderní architektury rády využívají filmové štáby, se o víkendovém večeru...

11. listopadu 2025

Twingo je zpět. Renault snědl vtipnou kaši a naskočil do čínského rychlíku

Zaoblené, mírně vystouplé světlomety připomínají „tvář“ první generace, nově...

Stejně jako filmaři oživují klasické trháky, tak mnohé automobilky oprašují své automobilové legendy. Na retro vlně se veze zejména Renault, který po reinterpretacích modelů R5 a R4 oprášil i tvary...

11. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.