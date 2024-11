Přece si nesmáčíte manžety! Před sto lety šla na trh signalizační ručka

Signalizační ručka? Přesně tak. Nedělejte, že o ní nemáte ponětí. Před sto lety to byl ten nejpřirozenější doplněk moderního anglického vozu, věrný pomocník každého řidiče. Protože jak jinak chcete na víceproudých silnicích vyjevit ostatním řidičům, že zrovna hodláte změnit směr či odbočit?

Snad byste to nechtěli dělat ještě postaru, selsky, máváním svou vlastní rukou? Jedete přece v automobilu, nikoliv v kočáře. A víte dobře, jaká umí být mimo kabinu slota, zima a déšť.

Jen řidič nedůvtipný – anebo takový, který si neváží manžet svého na míru šitého saka - by do takové nepohody vystrkoval vlastní paži, aby s ní mával na ostatní a pak točil volantem se smáčenými rukávy. Kdepak, od toho je Birlgow.

Efektní a praktická pomůcka v podobě signalizačního ramene bude tu vnější nepohodu snášet za vás. Pouhým stiskem pneumatického tlačítka ji z přicvaknuté pozice na boku vozu vyklopíte tak, aby to podstatné ukázala za vás. Vše s pomocí táhel a pružin.

Anebo - pokud sáhnete po vyšší řadě Birlgow, produktu Auto Signal – s pomocí elektřiny.

Kdo že byl za tento báječný vynález odpovědný? Motoristy ve 20. letech by odpověď asi překvapila. Na trh s ním jako první prorazila Florence Lawrence, divadelní a hollywoodská hvězda. Pro vynález ji pravděpodobně inspirovalo osmileté manželství s prodejcem automobilů Charlesem Woodringem, ale to jí na zásluhách nikterak neubírá.

Zrovna tak přišla s mechanickým brzdovým signálem, a její matka Lotta, povzbuzená konstruktérskými úspěchy své dcery, pak zabodovala s elektrickým stěračem. Jedinou skvrnou na té nehynoucí slávě byl fakt, že ani jeden z těchto průkopnických vynálezů si dámy nenechaly patentovat.

Chopily se ho jiné firmy, třeba onen ve Spojeném království proslavený Birglow.

Exemplář Birglow, který šel do dražby v roce 2014, patřil už pokročilejší sérii Auto Signal.

Na druhé straně tím možná obě dámy dost ušetřily na soudních sporech a platbách za nejrůznější vyrovnání pojistných škod. Automatická signalizační ramena sice skutečně šla na dračku, ale provoz na silnicích bezpečnější neučinila.

Řidiči je totiž používali dost nahodile, a signalizovali s nimi naprosto vše – odbočení v jakémkoliv směru i brzdění, což vedlo jen k nehodám a neštěstím. Signalizační ručky různých výrobců navíc umožňovaly signalizovat umělou rukou upažení, vzpažení i připažení, aniž by bylo nějak ujednoceno, co to vlastně znamená.

Změnila to až novinka, k níž už to byl od mechanické signalizační ručky vlastně jen krůček. Směrová světla.

Do současnosti se zachovalo jen velmi málo těchto doplňků praktické výbavy, a jen naprosté minimum exemplářů je plně funkčních. Pokud přemýšlíte, čím zpestřit muzejní sbírku, potažmo byste rádi svůj vůz obohatili o jeden takový excentrický historický prvek, zkoušejte štěstí v dražbách; Aukčním domě Bonhams se jedna objevila letos na podzim za necelých 360 liber. Za 11 tisíc korun je to investice, která se určitě vyplatí.