Hamburské centrum patří k nejdůležitějším vývojovým pracovištím Shellu v Evropě. Společnost provozuje přes 15 tisíc čerpacích stanic, přesto výzkum probíhá jen na několika místech. Právě zde se po dobu až čtyř let rodí každé nové palivo – od prvního laboratorního vzorku, přes extrémní testy, až po finální schválení.
Za dveřmi nenápadné testovací místnosti se ozývá kovové klepání. Technik jen kývne směrem k motoru napojenému na starou, ale dokonale prověřenou aparaturu. Po výměně paliva za vzorek s vyšším oktanovým číslem zvuk okamžitě mizí. Tento jednoduchý test se v hamburském technologickém centru Shell opakuje desítky let – a právě díky tomu tu dnes vědci přesně vědí, jak se nové molekuly chovají v porovnání s těmi z minulosti. Motor je osazen různými čidly, mikrofony, ovšem ucho zkušeného technika je tu nezastupitelné.
Ač to zní paradoxně, budoucnost paliv se tu testuje na motorech pamatujících polovinu minulého století. Vědci tvrdí, že právě tato kontinuita jim dává přesnost, jakou nové technologie zatím nenabízejí.
Od roku 1956 se v Hamburku změnilo mnoho – technologie, motory, klimatické cíle. Ale jedna věc zůstala stejná: všechna paliva Shell, od běžných až po závodní, procházejí stejným vývojovým cyklem.