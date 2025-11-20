V laboratořích, kde se vyvíjí nafta z odpadků i benzin pro Formuli 1

František Dvořák
Exkluzivně
V nenápadných skromných přízemních pavilonech v hamburském přístavu vznikají paliva budoucnosti. Vědci Shellu tam vyvíjejí naftu z odpadků, aditiva i paliva pro Formuli 1. Exkluzivně jsme do těch laboratoří nahlédli.
Část 1/6

Hamburské centrum patří k nejdůležitějším vývojovým pracovištím Shellu v Evropě. Společnost provozuje přes 15 tisíc čerpacích stanic, přesto výzkum probíhá jen na několika místech. Právě zde se po dobu až čtyř let rodí každé nové palivo – od prvního laboratorního vzorku, přes extrémní testy, až po finální schválení.

54 fotografií

Za dveřmi nenápadné testovací místnosti se ozývá kovové klepání. Technik jen kývne směrem k motoru napojenému na starou, ale dokonale prověřenou aparaturu. Po výměně paliva za vzorek s vyšším oktanovým číslem zvuk okamžitě mizí. Tento jednoduchý test se v hamburském technologickém centru Shell opakuje desítky let – a právě díky tomu tu dnes vědci přesně vědí, jak se nové molekuly chovají v porovnání s těmi z minulosti. Motor je osazen různými čidly, mikrofony, ovšem ucho zkušeného technika je tu nezastupitelné.

Ač to zní paradoxně, budoucnost paliv se tu testuje na motorech pamatujících polovinu minulého století. Vědci tvrdí, že právě tato kontinuita jim dává přesnost, jakou nové technologie zatím nenabízejí.

Od roku 1956 se v Hamburku změnilo mnoho – technologie, motory, klimatické cíle. Ale jedna věc zůstala stejná: všechna paliva Shell, od běžných až po závodní, procházejí stejným vývojovým cyklem.



V laboratořích, kde se vyvíjí nafta z odpadků i benzin pro Formuli 1

Fiasko čínského SUV na slavných schodech do nebe. Automobilka se kaje

SUV Chery u Nebeské brány. Test dopadl fiaskem.

Dramatické záběry z testovací akce automobilky Chery Automobile se šíří po čínských sociálních sítích. Nové SUV Chery Fulwin X3L při pokusu zdolat strmé kamenné schody slavné Nebeské brány Tchien-men...

16. listopadu 2025

Přijíždí další tichá Tatra. Zní jako elektrický zubní kartáček

Tatra Force e-Drive BEV 8×8

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první plně bateriový náklaďák. A ne ledajaký. Elektrický kolos s názvem Tatra Force e-Drive BEV 8×8 si vozí 3 tuny...

15. listopadu 2025,  aktualizováno  10:02

