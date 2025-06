Letošního ročníku závodu se zúčastnilo 122 týmů z 25 zemí Evropy a Afriky – mezi nimi vůbec poprvé i český tým z Fakulty dopravní ČVUT v Praze. „Jako nováčci jsme do Shell Eco-marathonu vstupovali s respektem, ale zároveň s odhodláním ukázat, co v nás je. Výsledek 171 km na 1 kWh je pro nás obrovským úspěchem a důkazem, že i bez předchozích zkušeností dokážeme postavit spolehlivé a efektivní vozidlo. Tento start bereme jako pevný základ, na kterém chceme dál stavět,“ říká Michal Cenkner, vedoucí člen týmu Green Gliders. Závod se jel od 10. do 15. června 2025 na polském okruhu Silesia Ring.

Tým soutěžil v kategorii Prototypy, se svým vozidlem na elektrický pohon. Cílem závodu je ujet co nejdelší vzdálenost na 1 litr paliva nebo 1 kilowatthodinu elektrické energie. Nejlepší týmy dokážou ujet více než 2 500 km na 1 litr paliva. Závody budou probíhat ve třech kategoriích: Prototypy, Urban Concept, což jsou vozidla, která se více podobají autům běžného provozu, a Autonomní vozidla. Studenti si mohou vybrat mezi benzínem, naftou, ethanolem, vodíkem nebo elektrickým pohonem.

„Shell Eco-marathon patří mezi nejprestižnější a nejnáročnější soutěže pro mladé konstruktéry. Budoucí inženýři a vědci zde soutěží v navrhování a stavbě vozidel s cílem dosáhnout maximální energetické efektivity. Závody dávají prostor nové generaci lídrů, kteří chtějí měnit svět k lepšímu. Studenti zde získávají nejen technické znalosti, ale i odvahu hledat inovativní řešení. Tyto závody ukazují, že omezené zdroje nemusejí být překážkou – mohou se naopak stát odrazovým můstkem k pokroku,“ komentuje Jana Voštinárová, ředitelka korporátní komunikace Shell.

Promyšlené do posledního detailu

Vozidlo sestrojené týmem Green Gliders má samonosnou karbon-kevlarovou karoserií vlastní výroby. Skořepina je tvořena vrstvami karbonu, kevlaru a pórovitých desek, což zajišťuje vynikající pevnost a nízkou hmotnost. Pohon vozidla je zajištěn elektrickým motorem umístěným v zadním kole. Jedná se o PMSM motor o výkonu 500 W, který je řízen vlastní řídící jednotkou vyrobenou speciálně pro tuto soutěž. Pro řízení a brzdy byly použity cyklokomponenty, včetně ráfků, plášťů, kotoučů a brzdových třmenů.

Vozidlo je vybaveno jak vnějším, tak vnitřním bezpečnostním spínačem. K dalším bezpečnostním prvkům patří certifikované 6bodové bezpečnostní pásy, certifikovaná helma, kombinéza a rukavice, které splňují přísné standardy pro závody tohoto typu.

„Účast v soutěži Shell Eco-marathon je pro náš tým nejen obrovskou příležitostí, ale i nesmírnou výzvou. Od chvíle, kdy jsme se rozhodli založit nový studentský tým, neuplynul ještě ani rok,“ uvedl Michal Cenkner, vedoucí člen týmu Green Gliders.

„Úspěch týmu Green Gliders je důkazem, že Shell Eco-marathon je skvělou příležitostí i pro další české technické školy ukázat svůj potenciál. Nové kolo registrací se otevírá už letos na podzim. Zapojením do soutěže studenti získají cenné zkušenosti, naučí se spolupracovat v týmu a posunou své technické dovednosti na vyšší úroveň. Je to šance změřit síly s evropskými týmy a ukázat, že i české školy mají co nabídnout,“ dodává.

Nejlepší ujeli na 1 kWh plných 1 221 kilometrů

„Shell Eco-marathon je náročná soutěž, která prověřuje nejen technické schopnosti, ale i týmovou spolupráci a vytrvalost. Už jen úspěšně projít technickou kontrolou je pro mnoho týmů – obzvlášť v prvním ročníku – velkým úspěchem. O to víc nás těší výsledek týmu, kterému se podařilo dosáhnout 171 km na 1 kWh. To je na premiérovou účast skvělý výkon. Shell Eco-marathon není jen jednorázová soutěž, ale dlouhodobý projekt, ve kterém mohou týmy rok od roku růst. Už teď se těšíme na jejich další pokrok a účast v příštím ročníku – a věříme, že se k nim přidají i studenti z dalších českých středních a vysokých škol,“ říká Jana Voštinárová, ředitelka korporátní komunikace Shell.

Nejlepší tým v kategorii prototypů na bateriový pohon, ve které soutěžily i týmy z České republiky, dosáhl výkonu 1 221 km na 1 kWh. Vítězný tým pochází z Francie.

„Pro nás v Shell jsou závody Shell Eco-marathon velmi důležité, protože poskytují mladým lidem prostor vyjádřit své vize o tom, jak by měl vypadat svět v budoucnosti. Tímto chceme podpořit globální diskusi o udržitelné dopravě a inovacích, které formují naši budoucnost,“ říká Daniel Vagaský, generální ředitel Shell Czech Republic.