Z tankování malý rituál. Věrnostní program, co vás odmění za každou zastávku

Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Tankujete pravidelně? Pak by byla škoda nečerpat i výhody navíc. Moderní věrnostní program vás odmění za každou zastávku. Získáte slevy, bonusy, dárky i body na dobrou věc. Stačí krátká registrace, pár kliků v aplikaci – a každodenní cesta se rázem změní v příjemný rituál.

Věrnostní progra Shell ClubSmart vás odmění za každou zastávku | foto: Shell

Čerpací stanice už dávno nejsou jen místem, kde se natankuje a jede se dál. Zastavují na nich rodiče s dětmi, řidiči na cestách i pravidelní zákazníci, kteří si tam chodí pro ranní kávu. A právě proto dává smysl proměnit každou takovou zastávku v něco víc. Co třeba malý rituál, který potěší i odmění? Věrnostní program Shell ClubSmart umožňuje sbírat body za tankování i nákupy a ty pak využít na nejrůznější odměny, výhody a slevy.

Slevy a odměny za běžné nákupy

Jak to funguje? Každý litr paliva nebo nákup na prodejně přináší body. A za ty lze pak pořídit třeba kávu, čokoládu, hot dog či další sortiment čerpací stanice. V online katalogu odměn je pak možné vybrat si i větší dárky – od kuchyňských pomocníků přes hračky či vybavení do auta až po volnočasové doplňky. Body se dají proměnit také ve slevu na další tankování, a to až do výše 90 % z celkové částky.

Kromě toho jsou v nabídce dárkové poukazy do známých obchodů, jako je například Alza, Slevomat, H&M, Epson, Ticketmaster nebo Zalando. Jak na to? Po objednání poukázky vám přijde e-mailem kód, který lze rovnou využít při nákupu.

Pomoc, která dává smysl

Body lze ale využít i jinak, třeba jako podporu pro Nadační fond Kapka naděje. Stačí zvolený počet bodů jednoduše odeslat prostřednictvím mobilní aplikace Shell a společnost pak za každý takový bod přispěje částkou navíc. „Kapka naděje pomáhá nemocným dětem spolu s Shell už více než dvě desetiletí a za tu dobu se podařilo na zlepšení zdravotní péče přispět sumou sto milionů korun. V posledních letech se zaměřujeme hlavně na pomoc dětem s duševním onemocněním,“ říká Jana Voštinárová, ředitelka externích vztahů společnosti Shell.

Stovky bodů jen za registraci

Registrace do věrnostního programu Shell ClubSmart je zdarma, zvládne ji během chvíle každý. A navíc, v případě, že se zaregistrujete prostřednictvím aplikace stažené do mobilního telefonu, dostanete rovnou 250 bodů.

Věrnostní progra Shell ClubSmart vás odmění za každou zastávku

„Aplikace přináší okamžitý přehled o stavu bodů i aktuálních akcích, ale taky možnost využívat exkluzivní digitální nabídky určené přímo vám, například slevy na palivo nebo na vaše oblíbené občerstvení. Navíc udělá digitální karta spoustu práce za vás, třeba včas upozorní na expiraci bodů, takže nehrozí, že byste o ně přišli,“ vysvětluje Jana Voštinárová.

Platba bez vystupování z auta

Prostřednictvím chytré aplikace zároveň můžete za tankování nebo mycí program zaplatit, aniž byste vystoupili z vozu. Takový komfort nabízí mobilní platba Shell SmartPay. Stačí s ní spárovat platební kartu (včetně Apple Pay nebo Google Pay) a vše vyřešit na pár kliknutí. Ideální řešení, když člověk spěchá nebo z nějakého důvodu nechce opouštět automobil.

Mobilní platbu lze využít na všech čerpacích stanicích Shell v Česku. Na vybraných stanicích je možné takto platit pouze palivovými kartami Shell. Jejich seznam najdete buď na internetových stránkách společnosti Shell, nebo v aplikaci.

Malá změna, příjemný rozdíl

Věrnostní program Shell ClubSmart je jednoduchý způsob, jak udělat z běžné zastávky něco příjemnějšího. Nabízí odměny, které potěší, a výhody, co dávají smysl. Tankování tak může být malá radost – a to se počítá.

Nejčtenější

Hořice zase žily motorkami. Podívejte se na největší držkopád víkendu

Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto...

Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu

Exkluzivně

Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...

Nezabere místo, v koloně nečeká. Elektrické vejce Aemotion je exot z Francie

Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického auta současně. A proto prý má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal ideálním dopravním prostředkem ve městech....

Práce snů. Hledá se řidič snímacího vozu mapové aplikace StreetView

Rádi se jen tak bezcílně projíždíte, abyste si pročistili hlavu? Baví vás objevování zákoutí zapadlých uliček? Nevadí vám hodiny strávené za volantem, dokud je můžete trávit poklidnou jízdou ve...

Elektrická Octavia se dál odhaluje. Škoda ukázala kombíkovou záď

Škoda chystá na zářijový autosalon do Mnichova premiéru konceptu Vision O. Ta předznamená podobu chystaného elektrického pokračovatele řady Octavia. Bateriový kombík má představit evoluci designového...

Diktátor lehkosti aut slaví 60 let v branži. Slavný konstruktér stvořil ikony

Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos na Festivalu rychlosti v Goodwoodu velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních...

18. srpna 2025

Kolik elektřiny se ztratí při nabíjení elektromobilu? Změřili jsme to

Premium

Když z wallboxu nebo nabíječky projde 20 kWh elektrické energie, kolik se jí skutečně dostane do akumulátoru? Za pomoci Škody Elroq jsme to změřili. Výsledky možná překvapí.

18. srpna 2025

V autě: Čína roste, Evropa přemýšlí, reguluje, zpomaluje a nechce pracovat

Prvním hostem podcastu V autě je Jozef Zajíček. Muž, jehož celý život doprovázejí auta, vypráví o expedici veteránů do Japonska, českém autoprůmyslu a budoucnosti Autodromu Most, který vlastní. Nový...

18. srpna 2025

Mise vietnamské automobilky na Západě není úspěšná. Firma se obrací do Asie

Jeden z nejbohatších Vietnamců Pham Nhat Vuong se snaží napodobit příběh Elona Muska a jeho automobilky Tesla. Se svou vůbec první vietnamskou automobilkou VinFast ale zatím zažívá spíše neúspěchy....

17. srpna 2025

Lada nemůže nastartovat Iskru. Výroba se rozjede až příští rok

Ruská automobilka AvtoVAZ, která je ve vlastnictví státu, v červenci oficiálně zahájila prodej nového modelu Lada Iskra. Prodejci však vůz pořád nemají a jeho sériová výroba asi nezačne dřív než na...

17. srpna 2025

Hořice zase žily motorkami. Podívejte se na největší držkopád víkendu

Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto...

17. srpna 2025

Nezabere místo, v koloně nečeká. Elektrické vejce Aemotion je exot z Francie

Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického auta současně. A proto prý má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal ideálním dopravním prostředkem ve městech....

16. srpna 2025

Práce snů. Hledá se řidič snímacího vozu mapové aplikace StreetView

Rádi se jen tak bezcílně projíždíte, abyste si pročistili hlavu? Baví vás objevování zákoutí zapadlých uliček? Nevadí vám hodiny strávené za volantem, dokud je můžete trávit poklidnou jízdou ve...

16. srpna 2025

Víkend láká k provětrání pokladů českých garáží. Na srazech jsou vidět unikáty

Setkání příznivců upravených vozů Dubgang je stálicí na české tuningové scéně, první sraz se uskutečnil v roce 2012. O tomto víkendu se tak v libereckých Starých Pavlovicích koná již 14. ročník. Není...

15. srpna 2025

Řidičské schopností se ve stáří zhoršují. V Peru po 80 za volant nemůžete

Zmatený a slabozraký senior, který jel v protisměru tento týden, vyděsil mnoho řidičů na Bruntálsku. Diskuse o tom, do jakého věku je bezpečné usedat za volant, je velkým aktuálním tématem. V Peru od...

15. srpna 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Za pět let auta zdražila o třetinu. Evropský trh padá, neplatí to pro hybridy

Z aktuálních údajů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) vyplývá, že evropský trh s osobními vozy letos zpomalil. Za leden až červen klesly registrace nových aut v EU meziročně o 1,9 %, samotný...

15. srpna 2025

Elektrická Octavia se dál odhaluje. Škoda ukázala kombíkovou záď

Škoda chystá na zářijový autosalon do Mnichova premiéru konceptu Vision O. Ta předznamená podobu chystaného elektrického pokračovatele řady Octavia. Bateriový kombík má představit evoluci designového...

14. srpna 2025  15:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.