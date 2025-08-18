Čerpací stanice už dávno nejsou jen místem, kde se natankuje a jede se dál. Zastavují na nich rodiče s dětmi, řidiči na cestách i pravidelní zákazníci, kteří si tam chodí pro ranní kávu. A právě proto dává smysl proměnit každou takovou zastávku v něco víc. Co třeba malý rituál, který potěší i odmění? Věrnostní program Shell ClubSmart umožňuje sbírat body za tankování i nákupy a ty pak využít na nejrůznější odměny, výhody a slevy.
Slevy a odměny za běžné nákupy
Jak to funguje? Každý litr paliva nebo nákup na prodejně přináší body. A za ty lze pak pořídit třeba kávu, čokoládu, hot dog či další sortiment čerpací stanice. V online katalogu odměn je pak možné vybrat si i větší dárky – od kuchyňských pomocníků přes hračky či vybavení do auta až po volnočasové doplňky. Body se dají proměnit také ve slevu na další tankování, a to až do výše 90 % z celkové částky.
Kromě toho jsou v nabídce dárkové poukazy do známých obchodů, jako je například Alza, Slevomat, H&M, Epson, Ticketmaster nebo Zalando. Jak na to? Po objednání poukázky vám přijde e-mailem kód, který lze rovnou využít při nákupu.
Pomoc, která dává smysl
Body lze ale využít i jinak, třeba jako podporu pro Nadační fond Kapka naděje. Stačí zvolený počet bodů jednoduše odeslat prostřednictvím mobilní aplikace Shell a společnost pak za každý takový bod přispěje částkou navíc. „Kapka naděje pomáhá nemocným dětem spolu s Shell už více než dvě desetiletí a za tu dobu se podařilo na zlepšení zdravotní péče přispět sumou sto milionů korun. V posledních letech se zaměřujeme hlavně na pomoc dětem s duševním onemocněním,“ říká Jana Voštinárová, ředitelka externích vztahů společnosti Shell.
Stovky bodů jen za registraci
Registrace do věrnostního programu Shell ClubSmart je zdarma, zvládne ji během chvíle každý. A navíc, v případě, že se zaregistrujete prostřednictvím aplikace stažené do mobilního telefonu, dostanete rovnou 250 bodů.
„Aplikace přináší okamžitý přehled o stavu bodů i aktuálních akcích, ale taky možnost využívat exkluzivní digitální nabídky určené přímo vám, například slevy na palivo nebo na vaše oblíbené občerstvení. Navíc udělá digitální karta spoustu práce za vás, třeba včas upozorní na expiraci bodů, takže nehrozí, že byste o ně přišli,“ vysvětluje Jana Voštinárová.
Platba bez vystupování z auta
Prostřednictvím chytré aplikace zároveň můžete za tankování nebo mycí program zaplatit, aniž byste vystoupili z vozu. Takový komfort nabízí mobilní platba Shell SmartPay. Stačí s ní spárovat platební kartu (včetně Apple Pay nebo Google Pay) a vše vyřešit na pár kliknutí. Ideální řešení, když člověk spěchá nebo z nějakého důvodu nechce opouštět automobil.
Mobilní platbu lze využít na všech čerpacích stanicích Shell v Česku. Na vybraných stanicích je možné takto platit pouze palivovými kartami Shell. Jejich seznam najdete buď na internetových stránkách společnosti Shell, nebo v aplikaci.
Malá změna, příjemný rozdíl
Věrnostní program Shell ClubSmart je jednoduchý způsob, jak udělat z běžné zastávky něco příjemnějšího. Nabízí odměny, které potěší, a výhody, co dávají smysl. Tankování tak může být malá radost – a to se počítá.