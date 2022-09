Škoda vymýšlí jména nových elektromobilů. Registrovala si Sharyaq a Prediaq

Názvy Sharyaq a Prediaq si Škoda Auto nechala zapsat letos v září. Na nová jména, registrovaná pod čísly 581093 a 581094, upozornil redakci čtenář.

Nové názvy modelů nesou písmeno „Q“ na konci, které automobilka používá pro svá SUV - Kodiaq, Karoq, Kamiq nebo elektrický Enyaq iV či indický KUshaq. Napovídá to, že nové modely by mohly být také z kategorie SUV či odvozených crossoverů.

Škoda Auto si tradičně registruje různá jména, která by se mohla hodit v budoucnu. Často je ovšem ani nevyužije. Reakci Škody Auto zjišťujeme.

Automobilka se tradičně nechce k plánům do budoucna a modelové strategii vyjadřovat. Podíl čistě elektrických vozů na prodejích značky má podle plánů značky v Evropě do roku 2030 vzrůst na více než 70 procent.

Nabízí se vysvětlení, že by nově registrovaná jména mohla být určena pro chystané bateriové modely značky. Škoda chystá do roku 2026 hned tři elektrické vozy – malý model (pravděpodobně s módní karoserií typu SUV), kompaktní crossover a velké sedmimístné SUV.

Jeden z nich by mohl nést už dřív značkou zmiňované jméno Elroq, bude to podle všeho prostřední z nich, který se má představit jako první, asi v roce 2024. Sharyaq a Prediaq by tedy mohly být dvě další novinky – jedna mrňavá, druhá obří.

Škoda před několika týdny představila novou vizuální identitu, jejíž součástí je obnovené tradiční logo okřídleného šípu a především nové typografické označení – nápis Škoda má kulatý znak na modelech značky v budoucnu nahradit. Firma prezentovala novou tvář na studii elektrického sedmimístného crossoveru 7S, který definuje základní charakteristiky nového designového jazyka a z něhož vzejde velký elektrický model připravovaný pro rok 2026.

Vůz na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen má baterii s kapacitou 89 kWh, která umožňuje dojezd více než 600 km a dobíjení až 200 kW. Další elektromobily budou následovat do roku 2030.

Nový vzhled a zpřesněnou strategii vedoucí k přechodu k elektromobilitě představil nový šéf značky Klaus Zellmer.

Automobilka Škoda Auto investuje v příštích pěti letech dalších 5,6 miliardy eur (tedy zhruba 138 miliard Kč) do elektromobility a 700 milionů eur (přibližně 17,2 miliardy Kč) do digitalizace. Loni firma uváděla, že chce do pěti let do elektromobilů investovat 1,4 miliardy eur, tedy čtvrtinovou částku.

Škoda Auto letos za první pololetí dodala zákazníkům v celém světě 360 600 aut, což je meziroční pokles o 30 procent. Provozní zisk klesl na 676 milionů eur (16,6 miliardy Kč) z loňských srovnatelných 974 milionů eur (23,9 miliardy Kč). Pokles způsobily hlavně vyšší náklady na výrobu a nepříznivý vývoj směnných kurzů. Na výsledky má vliv také rusko-ukrajinský konflikt. Tržby za leden až červen zůstaly v meziročním srovnání téměř beze změny a činily 10,2 miliardy eur (250,4 miliardy Kč).