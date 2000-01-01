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Poprvé v historii mohou Rusko a Severní Korea využívat vlastní silniční hraniční přechod. Most Jakova Novičenka mezi ruským Chasanem a severokorejským Tumangangem, otevřený 7. září 2026, doplnil dosavadní železniční spojení, které bylo po desetiletí jedinou pozemní dopravní tepnou mezi oběma státy.
Autor: Profimedia.cz
Ten most spojuje ruský Chasan (Khasan) v Primorském kraji se severokorejským Rasonem (Rasŏn), ležícím v oblasti Tumangang. Oba regiony dosud fyzicky rozdělovala hraniční řeka Tumanja (Tumen), a silné kulturní a vnitropolitické rozdíly. To už ale zjevně neplatí.
Autor: Profimedia.cz
Na první pohled by se mohlo zdát ekonomicky neperspektivní budovat spojení mezi severokorejským sídlem s dvousettisícovou populací a ruskou vesnicí, v níž v roce 2025 žilo 444 obyvatel. Význam dopravní infrastruktury tu ale přesahují jiné cíle.
Autor: Profimedia.cz
Předně, jde o první „normální“ silniční hraniční přechod, vytvořený dosud v dějinách obou zemí. Most je konstrukčně relativně konvenční, ale logisticky neobvyklý tím, že ho každá země stavěla z vlastního břehu a výsledné poloviny musely geometricky přesně navázat uprostřed toku.
Autor: Profimedia.cz
Dosud jediné funkční spojení zajišťoval železniční Most přátelství, vystavěný roku 1959. Nové dílo přidává další vrstvu přeshraniční dopravy, a umožňuje alespoň teoreticky docela pravidelný provoz nákladních aut, autobusů či osobních vozů.
Autor: Profimedia.cz
Ruská vláda při zahájení stavby uváděla celkovou délku projektu, a to včetně příjezdů 4,7 kilometrů. Samotný most má na délku přibližně jeden kilometr. Z toho mělo připadat 424 metrů na ruskou a 581 metrů na severokorejskou část.
Autor: Profimedia.cz
Samotný tok řeky Tumanja/Tumen je zde podstatně užší, takže velká část mostní konstrukce a téměř pětikilometrového přechodu připadá na inundaci, nájezdy a pohraniční kontrolní infrastrukturu. Dílo to není úplně skromné, ale taky nijak masivní.
Autor: Profimedia.cz
Samotná vozovka má dva jízdní pruhy, což na první pohled nevypadá jako kapacitní mezinárodní koridor. Ruský hraniční terminál Chasan má ale projektovaných deset odbavovacích pruhů: čtyři pro nákladní auta, dva pro osobní vozy, dva pro autobusy a dva pro nadrozměrná vozidla.
Autor: Profimedia.cz
To ukazuje, že klíčovým místem projektu nemá být ani tak most, jako spíš celní, imigrační a bezpečnostní zázemí pro odbavení na obou stranách hranice. Hraniční terminál je kapacitně rozhodně větší než současné předpokládané možnosti mostu.
Autor: Profimedia.cz
Základní projektovaná kapacita ruského přechodu činí 300 vozidel za 24 hodin. Při otevření ministerstvo dopravy poprvé výslovně uvedlo možnost budoucího zvýšení až na 800 vozidel denně. Počítá se tu s teoretickým odbavením 2 325 lidí denně.
Autor: Profimedia.cz
Slavnostní otevření 7. září ovšem nepředjímá nic takového, jako je plný oboustranný osobní provoz. Prozatím bylo spuštěno především nákladní odbavování. Ostatní bude záviset od politických dohod mezi oběma zeměmi.
Autor: Profimedia.cz
Kim Čong-un a Vladimir Putin se na stavbě mostu dohodli v červnu 2024, kdy podepsali smlouvu o komplexním strategickém partnerství. Slavnostní oficiální zahájení stavby následovalo 30. dubna 2025, na obou březích současně.
Autor: ČTK
13.Od podpisu politické dohody do otevření mostu tedy uplynulo asi 27 měsíců, zatímco samotná oficiálně počítaná stavební etapa trvala 495 dní. Ruské ministerstvo dopravy zdůrazňuje, že hlavní stavební práce byly provedeny za méně než rok. Na most této velikosti je to poměrně rychlá stavba.
Autor: Profimedia.cz
V 21. dubna 2026 se uskutečnila slavnostní „stykovka“, propojení nosné konstrukce, takže ruská a severokorejská část fyzicky vytvořily jeden celek přibližně rok po zahájení. Přitom ještě v únoru byla mezi hotovými úseky vozovky mezera kolem 210 metrů.
Autor: Profimedia.cz
Jak se stavělo? Satelitní snímky z přelomu let 2025–2026 ukazují rozsáhlé násypy a pracovní plošiny budované z obou břehů do řečiště. Na začátku ledna 2026 tím stavba zúžila průtočný profil přibližně 300 metrů široké řeky na pouhých asi 40 metrů, než byly dokončeny pilíře a konstrukce.
Autor: Profimedia.cz
Podle konečné ruské bilance bylo do mostu zabudováno více než pět tisíc tun oceli a devět tisíc kubíků betonu. Na stavbě mělo přímo pracovat přes 70 lidí a více než 30 kusů těžké techniky; jde zřejmě o ruský vykazovaný stavební tým, nikoli součet veškeré pracovní síly na obou stranách hranice.
Autor: Profimedia.cz
Není bez zajímavosti, že lépe šla práce od ruky severokorejským stavitelům. Satelitní analýzy během června a července 2026 ukazovaly téměř dokončenou severokorejskou příjezdovou komunikaci, sklad a kontrolní areál. Na ruské straně byl ve stejné době celní komplex výrazně méně hotový.
Autor: Profimedia.cz
Po dubnovém spojení nosné konstrukce Rusko oznámilo dokončení a plánované otevření kolem 19. června 2026, symbolicky poblíž výročí strategické smlouvy Putin–Kim. Termín se ukázal příliš optimistickým: samotný most byl v zásadě hotový, ale zejména ruský celní areál nikoli.
Autor: Profimedia.cz
Severokorejská strana vybudovala provozní zázemí hraničního přechodu jako uzavřený logistický systém. Podobné zařízení KLDR používá i na hranici s Čínou: zahraniční kamion může předat náklad v kontrolovaném terminálu, aniž by jeho řidič pokračoval hluboko do země.
Autor: Profimedia.cz
Most tedy neznamená kolony ruských kamionů jezdících volně po KLDR; funguje spíše jako řízený systém překládky z vozidla na vozidlo, v kontrolovaném prostředí, pod dohledem státu.
Autor: Profimedia.cz
Most je svým způsobem výhodný pro obě strany. Nová silniční komunikace dává části KLDR – do níž spadá i strategický přístav Rajin – přímý výstup do ruského Primorského kraje, zatímco ruská strana ji napojuje na vlastní silniční síť.
Autor: Profimedia.cz
Most může být most užitečný nejen pro klasický bilaterální obchod, ale také pro zásobování severokorejského přístavu, menší zásilky a logistiku, pro které je vlaková nákladní doprava příliš nepružná.
Autor: Profimedia.cz
Severokorejský výklad významu mostu je trochu odlišný. Tisková agentura KCNA označila most už při zahájení stavby za „podstatnou záruku“ posilování hospodářské spolupráce. Po otevření severokorejská propaganda zdůrazňovala pohyb vozidel a lidí, obchod, turistiku a širší mezilidské vztahy.
Autor: Profimedia.cz
Pchjongjang most neprezentuje nějak vojensky, ale jako hmatatelný důkaz, že strategické partnerství s Moskvou má vedle politických deklarací také potřebnou infrastrukturu.
Autor: Profimedia.cz
A ruský výklad? Premiér Michail Mišustin při zahájení argumentoval růstem nákladní dopravy, snížením přepravních nákladů a stabilnějšími dodávkami; při otevření jej ruská strana zasadila do širšího hospodářského, vědeckého, technologického a kulturního partnerství.
Autor: Profimedia.cz
Ministr Alexandr Kozlov navíc otevřeně vyzdvihl budoucí přínos pro turistiku, která se v posledních letech údajně stala jedním z viditelných civilních prvků rusko-severokorejského sbližování.
Autor: Profimedia.cz
Rusko a Severní Korea podepsaly v roce 2024 obrannou smlouvu, která předpokládá vzájemnou vojenskou podporu v případě, že bude některá ze zemí napadena. Pchjongjang v témže roce vyslal do Ruska tisíce vojáků na podporu jeho války proti Ukrajině.
Autor: Profimedia.cz
A následně se i stovky zraněných ruských vojáků dočkaly v roce 2025 „rekreace“ v severokorejských lékařských zařízeních.
Autor: Profimedia.cz
V tomto kontextu se možná hodí vnímat i to, že první osobní vůz, který na most při slavnostním otevření vjel, byl „veteránský“ záporožec. Vůz značky typických sovětských malých osobních automobilů, vyráběných závodem ZAZ v Záporoží na Ukrajině.
Autor: Profimedia.cz
I samo pojmenování mostu v sobě nese politické poselství. Most dostal jméno Jakova Novičenka, sovětského důstojníka, který má v severokorejském oficiálním historickém příběhu mimořádné postavení.
Autor: Profimedia.cz
Podle ruské a severokorejské verze událostí roku 1946 zachránil Kim Ir-sena při atentátu tím, že vlastním tělem zakryl hozený granát. Později za to obdržel severokorejský titul Hrdina práce.
Autor: Profimedia.cz
Vůz ZAZ Zaporožec z roku 1980, který vlastnil Nikolaj Ščerbický, se připravuje na vedení ruské kolony během slavnostního odhalení mostu pojmenovaného po jeho dědečkovi, důstojníkovi Rudé armády Jakovu Novičenkovi, který zachránil život Kim Ir-senovi.
Autor: Profimedia.cz
Volba jména tedy připomíná nikoli neutrální geografii, ale příběh sovětsko-korejského „bratrství“ sahající k samotnému zakladateli KLDR, který má v Severní Koreji přímo zbožštělý status. A přesně takovou historickou kontinuitu chtějí dnešní vlády zdůrazňovat.
Autor: Profimedia.cz
Západ a Jižní Korea pochopitelně v mostu vidí spíš potenciální vojenský koridor. Silniční doprava je pro některé typy vojenské logistiky pružnější než vlak: zásilky lze dělit do menších vozidel, měnit jejich načasování a rozptylovat je do většího množství přeprav.
Autor: ČTK
Prozatím jde ale jen o potenciál strategického využití, nikoliv fakticky doložený provoz porušující mezinárodní sankce. Byť se nedá očekávat, že by případné sankce obě země trápily. Jihokorejští analytici to interpretují také jako růst vyjednávacího prostoru KLDR vůči Pekingu i Washingtonu.
Autor: Profimedia.cz
Podtrženo, sečteno? Čistě z hlediska dopravní infrastruktury nejde o nějaký megaprojekt: dva jízdní pruhy a stávající kapacita tří stovek vozidel denně jsou ve světovém měřítku zanedbatelné, a KLDR i nadále realizuje drtivou většinu zahraničního obchodu přes Čínu.
Autor: Profimedia.cz
Strategicky je ovšem most mnohem větší událostí s globálními dopady. Ruší desetiletí trvající závislost rusko-severokorejské pozemní dopravy na jediném železničním přechodu a dává Pchjongjangu druhou logistickou osu, vedoucí mimo Čínu.
Autor: Profimedia.cz
Skutečný význam mostu ukážou až příští měsíce. Objem kamionové dopravy, otevření osobního provozu, využívání přechodu turisty a případné pozorovatelné změny v logistice vyjeví, zda se z tohoto velmi silného politického symbolu stane i skutečně významný ekonomický koridor.
Autor: Profimedia.cz