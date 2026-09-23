Severní Koreu propojili s Ruskem, most otevřel ukrajinský veterán
Severní Koreu propojili s Ruskem, most otevřel ukrajinský veterán
Poprvé v historii mohou Rusko a Severní Korea využívat vlastní silniční hraniční přechod. Most Jakova Novičenka mezi ruským Chasanem a severokorejským Tumangangem, otevřený 7. září 2026, doplnil...
KVÍZ: Zvládli byste dnes autoškolu? Tohle by měl vědět řidič i neřidič
Na silnici se pohybujeme skoro všichni, ale řadu pravidel a praktických vychytávek zná málokdo. Otestujte si, jak dobře se vyznáte v běžných situacích za volantem i mimo něj. O voucher na Chytrý Kvíz...
Čtyři medvědi a 1 000 koní. Mercedes v Česku předvedl své nové chlouby
Výskyt medvědů je hlášen nejen na Moravě, nedávno byla pro změnu rodinka těch nových automobilových viděna i v centru Prahy. Pocházejí z Německa, mají ve znaku hvězdu a mají políčeno na peněženky...
Otestovali jsme elektrické polo, jedno z nejočekávanějších aut. Dáme vale benzinu?
Taková hloupost, a kolik dokáže udělat radosti! Když se posadíte do nové, v pořadí již sedmé generace Volkswagenu Polo, můžete si na displeji přepnout přístrojovou desku do retro grafiky. Rázem se...
Šok v Boleslavi. Šéf Škody skončil, dočasně ho nahradí hlídač peněz
Vedení automobilky Škoda Auto dočasně přebírá Holger Peters, dosavadní člen představenstva pro finance, IT a právní záležitosti. Dosavadní šéf Klaus Zellmer totiž míří do švédského Volva, kde...
Severní Koreu propojili s Ruskem, most otevřel ukrajinský veterán
Poprvé v historii mohou Rusko a Severní Korea využívat vlastní silniční hraniční přechod. Most Jakova Novičenka mezi ruským Chasanem a severokorejským Tumangangem, otevřený 7. září 2026, doplnil...
Otestovali jsme elektrické polo, jedno z nejočekávanějších aut. Dáme vale benzinu?
Taková hloupost, a kolik dokáže udělat radosti! Když se posadíte do nové, v pořadí již sedmé generace Volkswagenu Polo, můžete si na displeji přepnout přístrojovou desku do retro grafiky. Rázem se...
Mercedes varuje, že zavře dvě německé továrny. Dělníci jsou moc drazí
Výroba německé automobilky Mercedes-Benz v Německu není z mezinárodního hlediska konkurenceschopná, a to zejména kvůli vysokým nákladům na pracovní sílu. Uvedla to sama firma.
Tesla slaví. Přesvědčila české úřady a aktivuje svým autům poloautonomní řízení
Na českých silnicích je nově možné používat asistenční systém Tesla FSD Supervised, který nabízí částečnou automatizaci řízení. Systém druhé úrovně autonomie zvládá část řízení sám, řidič má ale...
Čtyři medvědi a 1 000 koní. Mercedes v Česku předvedl své nové chlouby
Výskyt medvědů je hlášen nejen na Moravě, nedávno byla pro změnu rodinka těch nových automobilových viděna i v centru Prahy. Pocházejí z Německa, mají ve znaku hvězdu a mají políčeno na peněženky...
Na třicítce jel padesátkou. Za řidítky platí pravidla jako za volantem
Dohlížet na dodržování rychlosti obvykle znamená sledovat spěchající řidiče osobních aut, kladenští strážníci se však při nedávné kontrolní akci nestačili divit. Místem s omezením na 30 km/h projel...
Šok v Boleslavi. Šéf Škody skončil, dočasně ho nahradí hlídač peněz
Vedení automobilky Škoda Auto dočasně přebírá Holger Peters, dosavadní člen představenstva pro finance, IT a právní záležitosti. Dosavadní šéf Klaus Zellmer totiž míří do švédského Volva, kde...
Vraky aut v centru Prahy budí pozornost. Připomínají chyby řidičů
Na čtyřech frekventovaných místech v Praze se objevily havarované automobily. Nejde o následky čerstvých nehod, ale o instalace, které mají upozornit na každodenní chyby za volantem. Jen za prvních...
Odhalili jsme tajnou funkci Škody Peaq. Podívejte, co se chystá
Škoda Peaq je nová elektrická vlajková loď české značky, která nabídne až sedm sedadel, úctyhodný kufr a výběr ze dvou baterií. My odhalili tajnou funkci, kterou mladoboleslavská novinka dostane v...
Ne každý škrábanec na autě je vandalismus. Poničené auto nafoťte
Kdo parkuje ve městě, měl by možná popřemýšlet nad připojištěním, které kryje vandalismus. S poškozeným autem však pomůže i havarijní pojištění, které pokryje i škody, které sice jako vandalismus...
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Tip z bazaru pro každou kapsu. Škoda Roomster je zapomenutý génius
Ačkoli česká automobilka Škoda neměla od dob „dvanáctsettrojky“ v nabídce klasické MPV, model Roomster, založený na technice tehdejší Fabie, byl vlastně podobně koncipovaný vůz. Kompaktní kříženec...
Audi vzkřísilo ikonické vajíčko. A2 e-tron navazuje na svého hliníkového dědečka
Na přelomu milénia stvořilo Audi technický zázrak: celohliníkový model A2, který jezdil za tři litry nafty, ale stál jako luxusní limuzína. Nyní, kdy je na něj svět již připravený, svůj geniální...