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Severní Koreu propojili s Ruskem, most otevřel ukrajinský veterán

Radomír Dohnal
aktualizováno  15:48
Poprvé v historii mohou Rusko a Severní Korea využívat vlastní silniční hraniční přechod. Most Jakova Novičenka mezi ruským Chasanem a severokorejským Tumangangem, otevřený 7. září 2026, doplnil dosavadní železniční spojení, které bylo po desetiletí jedinou pozemní dopravní tepnou mezi oběma státy.
Poprvé v historii mohou Rusko a Severní Korea využívat vlastní silniční hraniční přechod. Most Jakova Novičenka mezi ruským Chasanem a severokorejským Tumangangem, otevřený 7. září 2026, doplnil dosavadní železniční spojení, které bylo po desetiletí jedinou pozemní dopravní tepnou mezi oběma státy.
Ten most spojuje ruský Chasan (Khasan) v Primorském kraji se severokorejským Rasonem (Rasŏn), ležícím v oblasti Tumangang. Oba regiony dosud fyzicky rozdělovala hraniční řeka Tumanja (Tumen), a silné kulturní a vnitropolitické rozdíly. To už ale zjevně neplatí.
Na první pohled by se mohlo zdát ekonomicky neperspektivní budovat spojení mezi severokorejským sídlem s dvousettisícovou populací a ruskou vesnicí, v níž v roce 2025 žilo 444 obyvatel. Význam dopravní infrastruktury tu ale přesahují jiné cíle.
Předně, jde o první „normální“ silniční hraniční přechod, vytvořený dosud v dějinách obou zemí. Most je konstrukčně relativně konvenční, ale logisticky neobvyklý tím, že ho každá země stavěla z vlastního břehu a výsledné poloviny musely geometricky přesně navázat uprostřed toku.
Dosud jediné funkční spojení zajišťoval železniční Most přátelství, vystavěný roku 1959. Nové dílo přidává další vrstvu přeshraniční dopravy, a umožňuje alespoň teoreticky docela pravidelný provoz nákladních aut, autobusů či osobních vozů.
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