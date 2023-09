Drsný trest pro pouliční závodníky. Policie auta sešrotovala

Formule prohánějící se po obchvatu Prahy v noci na neděli poukázaly na bezmoc policie – pokud řidiče takového vozu, který není jednoznačně identifikovatelný, nechytí okamžitě, nemá téměř šanci mu následně cokoli dokázat.

Jedinou možností je, aby policisté využívali takzvané zabírání věci. Zjednodušeně, aby i byť jen podezřelou formuli či auto bez registrační značky prostě zabavili.

„Jedinou efektivní možností, jak postihovat ‚brutální‘ či opakované přestupky, je zabírání automobilů, při jejichž řízení byly tyto přestupky spáchány, což je možné i v případě, pokud automobil patří jiné osobě nežli řidiči, respektive pokud řidič nebyl zjištěn. Snad by pak byli majitelé formulí ‚opatrnější‘ s vědomím toho, že o svoji formuli mohou přijít, i když jim nikdo nedokáže, že ji řídili. To by však toto ochranné opatření v podobě zabrání věci, tedy automobilu muselo být nejprve pravidelně využíváno,“ okomentoval pro iDNES.cz Michal Dlabola.

Ve Francii byl před několika týdny mohutně medializovaný případ, kdy tamní úřady bleskově sešrotovaly dvě upravená BMW. Jejich majitelé nelegálně driftovali.

Driftování a další způsoby nebezpečné jízdy jsou zakázány snad po celém světě. Ve Francii za to ale řidičům hrozí opravdu velmi přísný trest. Pokud se ukáže, že řidič takto řádit pod vlivem alkoholu nebo drog, nejen že může jít až na tři roky za mříže, ale úřady k tomu navíc přidají pokutu, která se může dostat až na 75 000 eur, tedy asi 1,8 milionu korun. V každém případě dotyční přijdou na tři roky o řidičák a mohou se dočkat zabavení auta. A to se přesně stalo majitelům BMW trojkové řady generace E36 a E46. Zatímco majitel novějšího modelu (E46) se k tomu, co se stalo, nijak nevyjadřuje, druhý řidič zvažuje, že se bude soudit.

alann_abt Merci encore à tous pour vos message ! Voici les explications simple de tous ce qui sais passer sans trop rentrer dans les détails pour pas faire 70000 texte. Merci à tous ❤️ oblíbit sdílet odpovědět uložit

Sešrotování přišlo velmi rychle

Podle příspěvku majitele žlutého auta, který se se vším svěřil na Instagramu, došlo k zabavení auta poté, co s ním driftoval v opuštěné průmyslové zóně. Tedy mimo jakákoli jiná auta nebo obyvatele. To ale z pohledu zákona neznamená, že je to legální. Zajímavé na tom je, že policisté ho nechytili při činu. K zabavení auta přistoupili poté, co na sociálních sítích našli fotky a videa z místa driftování. O pár dní později se podle Alanna, jak se jmenuje majitel auta, objevili policisté u něj v práci a před zraky nadřízeného a kolegů jej zatkli.

Po vyřízení nutných formalit, udělení pokuty a zabavení řidičáku a auta jej sice pustili, ale celý příběh tím teprve začal. Soudu a policii trvalo rozhodnout o tom, že auto bude zničeno, jen týden. A v tom čase proběhlo i samotné zničení auta. Majitel se zlobí nejen proto, že se to celé stalo, ale také z důvodu, že dle svých slov vůbec nedostal šanci se s pomocí právníka bránit. Dokonce mu ani nikdo nedal vědět, že bude auto tak rychle zničeno, a on si tak z něj nemohl odnést osobní věci.

Video a fotky ze sešrotování sdílela i sama policie s popisem, že spravedlnost vyžaduje i sešrotování aut. Mělo jít o varování pro ostatní, ale komentáře sledujících jsou poměrně jasné. Většina nechápe policejní i soudní postup, označují to za policejní brutalitu a absurditu. Majitel auta se proto rozhodl policii zažalovat. Stání má proběhnout začátkem příštího roku.