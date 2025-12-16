Obecně platí, že majitel vozu má právo si vybrat jakýkoliv servis k opravě vozu po nehodě. Ať jde o opravu z vlastního havarijního pojištění, nebo z plnění v rámci povinného ručení od pojišťovny viníka nehody. Servis si můžete vybrat i mimo smluvní servisní síť platící pojišťovny, včetně autorizovaného servisu své značky.
Může to však mít svá „ale“. Pokud chcete garanci opravy v autorizovaném servisu, zvažte pojištění přímo od automobilky.
Čtěte smlouvy
Zvolit si servis dle vlastního uvážení máte sice právo, ale také se o něj můžete sami předem připravit. Podmínky pro pojistné plnění se totiž liší podle toho, z jakého pojištění se oprava platí. Opravy z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tj. „povinného ručení“ poměrně striktně reguluje zákon. „Pro povinné ručení neexistuje možnost smluvně omezit výběr servisu, jelikož se jedná o pojištění odpovědnosti s přímým nárokem poškozeného, který není účastníkem pojistné smlouvy,“ říká Martin Hlaváč, ředitel likvidace škod Renomia Group.
U havarijního pojištění záleží na konkrétních podmínkách, které máte ve smlouvě a které mohou výběr omezovat – např. na využití výhradně smluvních servisů nebo dokonce smluvních neautorizovaných servisů. V případě porušení takových podmínek pojištění pak pojišťovna dle smlouvy uplatní nějakou formu sankce. Třeba formou zvýšené spoluúčasti nebo omezení proplacených nákladů na opravu právě na tabulkovou úroveň smluvních neautorizovaných servisů. Výměnou za tato omezení obvykle dostanete výhodnější cenu pojistky. Ale je to přesně ta sleva, která není zadarmo, a je třeba zvážit, zda pro vás dává smysl.
Hlaváč však také upozorňuje, že u jakéhokoli pojistného plnění platí zásada, že náklady na opravu mají být přiměřené a účelné, a to i u oprav z povinného ručení. „Pokud poškozený běžně vozidlo servisuje v autorizovaném servisu, je zcela normální, že i v případě škody způsobené jiným řidičem využije služby autorizované opravny a pojišťovny nemají právo takový způsob opravy odmítnout,“ vysvětluje odborník a dodává, že většina pojistitelů smluvně spolupracuje s autorizovanými i neautorizovanými servisy a máte tak v případě nehody poměrně široké možnosti výběru. „Z právního hlediska tedy pojišťovny nemají ani u starších vozidel právo odmítnout poškozenému opravu v autorizovaném servisu, nicméně mohou se pokoušet takový postup majiteli vozidla rozmluvit“, dodává.
Někdy je to boj
Názorným příkladem, jak se pojišťovny snaží nasměrovat své klienty nejprve do „svých“ opraváren, je zkušenost našeho čtenáře Petra. Tomu při jeho cestách obytným vozem po Evropě vlétl kamínek do čelního skla, které prasklo a bylo nutné jej vyměnit. „Pro takové případy jsem měl sjednané doplňkové pojištění, takže jsem sice nebyl nadšený z nadcházejících starostí, ale očekával jsem poměrně standardní průběh řešení pojistné události,“ vzpomíná Petr, který po návratu do Česka nahlásil pojistnou událost u své pojišťovny. „Všechno šlo online a poměrně snadno a rychle, jenže v momentě, kdy jsem si měl zvolit servis, který mi sklo vymění, se v nabídce objevily pouze neznačkové servisy,“ říká Petr, který chtěl auto nechat opravit v autorizovaném servisu Fiat, kam s vozem jezdí i na všechny jiné prohlídky.
„Musel jsem na webu asi třikrát nebo čtyřikrát odmítnout daný výběr servisů a stále trvat na tom, že chci servis autorizovaný. Teprve po několika takových krocích, z nichž ani není patrné, zda vám autorizovaný servis bude vůbec nabídnut, jsem teprve měl možnost přímo napsat jméno a adresu mého preferovaného servisu a nahlášení události úspěšně ukončit. Celý systém je očividně postavený tak, aby klienta od autorizovaného servisu odradil a přiměl ho využít servis, který je pro pojišťovnu patrně levnější,“ uzavírá Petr, který se nakonec domohl opravy svého obytňáku v autorizovaném servisu a vše následně proběhlo bez problémů včetně plnění od pojišťovny.