Pro opravu po nehodě si můžete servis vybrat. I když se to pojišťovně nelíbí

František Dvořák
Kluzké silnice, pošmourno, za tmy ráno vyjíždíte, za tmy se vracíte. Čas zimních bouraček je tady. Když dojde na řešení opravy auta, nenechte se vmanipulovat pojišťovnou do něčeho, co nechcete.
Část 1/5
Ilustrační snímek

Obecně platí, že majitel vozu má právo si vybrat jakýkoliv servis k opravě vozu po nehodě. Ať jde o opravu z vlastního havarijního pojištění, nebo z plnění v rámci povinného ručení od pojišťovny viníka nehody. Servis si můžete vybrat i mimo smluvní servisní síť platící pojišťovny, včetně autorizovaného servisu své značky.

Může to však mít svá „ale“. Pokud chcete garanci opravy v autorizovaném servisu, zvažte pojištění přímo od automobilky.

Čtěte smlouvy

Zvolit si servis dle vlastního uvážení máte sice právo, ale také se o něj můžete sami předem připravit. Podmínky pro pojistné plnění se totiž liší podle toho, z jakého pojištění se oprava platí. Opravy z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tj. „povinného ručení“ poměrně striktně reguluje zákon. „Pro povinné ručení neexistuje možnost smluvně omezit výběr servisu, jelikož se jedná o pojištění odpovědnosti s přímým nárokem poškozeného, který není účastníkem pojistné smlouvy,“ říká Martin Hlaváč, ředitel likvidace škod Renomia Group.

U havarijního pojištění záleží na konkrétních podmínkách, které máte ve smlouvě a které mohou výběr omezovat – např. na využití výhradně smluvních servisů nebo dokonce smluvních neautorizovaných servisů. V případě porušení takových podmínek pojištění pak pojišťovna dle smlouvy uplatní nějakou formu sankce. Třeba formou zvýšené spoluúčasti nebo omezení proplacených nákladů na opravu právě na tabulkovou úroveň smluvních neautorizovaných servisů. Výměnou za tato omezení obvykle dostanete výhodnější cenu pojistky. Ale je to přesně ta sleva, která není zadarmo, a je třeba zvážit, zda pro vás dává smysl.

Ilustrační snímek

Hlaváč však také upozorňuje, že u jakéhokoli pojistného plnění platí zásada, že náklady na opravu mají být přiměřené a účelné, a to i u oprav z povinného ručení. „Pokud poškozený běžně vozidlo servisuje v autorizovaném servisu, je zcela normální, že i v případě škody způsobené jiným řidičem využije služby autorizované opravny a pojišťovny nemají právo takový způsob opravy odmítnout,“ vysvětluje odborník a dodává, že většina pojistitelů smluvně spolupracuje s autorizovanými i neautorizovanými servisy a máte tak v případě nehody poměrně široké možnosti výběru. „Z právního hlediska tedy pojišťovny nemají ani u starších vozidel právo odmítnout poškozenému opravu v autorizovaném servisu, nicméně mohou se pokoušet takový postup majiteli vozidla rozmluvit“, dodává.

Někdy je to boj

Názorným příkladem, jak se pojišťovny snaží nasměrovat své klienty nejprve do „svých“ opraváren, je zkušenost našeho čtenáře Petra. Tomu při jeho cestách obytným vozem po Evropě vlétl kamínek do čelního skla, které prasklo a bylo nutné jej vyměnit. „Pro takové případy jsem měl sjednané doplňkové pojištění, takže jsem sice nebyl nadšený z nadcházejících starostí, ale očekával jsem poměrně standardní průběh řešení pojistné události,“ vzpomíná Petr, který po návratu do Česka nahlásil pojistnou událost u své pojišťovny. „Všechno šlo online a poměrně snadno a rychle, jenže v momentě, kdy jsem si měl zvolit servis, který mi sklo vymění, se v nabídce objevily pouze neznačkové servisy,“ říká Petr, který chtěl auto nechat opravit v autorizovaném servisu Fiat, kam s vozem jezdí i na všechny jiné prohlídky.

Ilustrační snímek

„Musel jsem na webu asi třikrát nebo čtyřikrát odmítnout daný výběr servisů a stále trvat na tom, že chci servis autorizovaný. Teprve po několika takových krocích, z nichž ani není patrné, zda vám autorizovaný servis bude vůbec nabídnut, jsem teprve měl možnost přímo napsat jméno a adresu mého preferovaného servisu a nahlášení události úspěšně ukončit. Celý systém je očividně postavený tak, aby klienta od autorizovaného servisu odradil a přiměl ho využít servis, který je pro pojišťovnu patrně levnější,“ uzavírá Petr, který se nakonec domohl opravy svého obytňáku v autorizovaném servisu a vše následně proběhlo bez problémů včetně plnění od pojišťovny.



Vstoupit do diskuse

Historický milník. Slavnou cihlu Volva překonalo módní SUV

SUPERGALERIE: Festival úletů v Essenu. Na tuningové show zazářila i pornohvězda

Německá pornoherečka Mareike Fox je pravidelným účastníkem Essen Motor Show.

Přehlídka extrémů a automobilové vášně Essen Motor Show opět potvrdila svou pověst největšího evropského festivalu tuningu. Ročník 2025 nabídl neuvěřitelnou směsici sportovních aut, ikon japonského...

Prezident vyměnil oblek za fotoaparát. Pavlovy snímky motorsportu jsou v aukci

Prezident Petr Pavel na sedmačtyřicátém ročníku Rallye Dakar 2025, který se...

Prezident Petr Pavel ukazuje veřejnosti svou méně formální tvář. Nadace Evy Pavlové spouští aukci, ve které nabízí limitovanou edici velkoformátových reprodukcí fotografií, jejichž autorem je český...

SUPERGALERIE: Tato auta měla letos významné narozeniny. Pamatujete si je?

Audi Quattro

Celá řada automobilových legend, ale i již málem zapomenutých modelů, letos sfoukla les svíček na pomyslném narozeninovém dortu. Nechybějí mezi nimi škodovky, alfy romeo, mercedesy, ale třeba ani...

Řídili jsme elektroškodu budoucnosti. Kombíky postavili dva, jezdí jen jeden

Studie elektrického kombíku Škoda Vision O

Má cenu několika desítek milionů korun, tolik stojí ty nejdražší supersporty světa. A toto je bílý kombík, který jezdí jen opatrně, možná byste ho i předběhli. Takové jsou autosalonové „modelky“,...

Česká policie zbrojí do terénu. Pořizuje si offroadovou legendu Toyotu Hilux

Česká policie si pořídí až 50 vozů Toyota Hilux do těžkého terénu, prvních...

Toyota dodá české policii až padesát pick-upů Hilux do těžkého terénu. Prvních dvacet upravených aut si zástupci Policie ČR převzali od prodejce Toyota Tsusho v Čestlicích, uvedla společnost.

16. prosince 2025

Hasičské speciály jako vánoční stromečky. Na promenádě cisteren byla drtikolka

Vánoční jízda hasičských cisteren 2025

Dobrovolní hasiči z Cholupic, Písnice, Kunratic, Libuše a Uhříněvsi vypravili o uplynulém víkendu vánoční jízdu hasičských cisteren. V koloně nechyběla majestátní Tatra 813 zvaná drtikolka, která...

16. prosince 2025

Prezident vyměnil oblek za fotoaparát. Pavlovy snímky motorsportu jsou v aukci

Prezident Petr Pavel na sedmačtyřicátém ročníku Rallye Dakar 2025, který se...

Prezident Petr Pavel ukazuje veřejnosti svou méně formální tvář. Nadace Evy Pavlové spouští aukci, ve které nabízí limitovanou edici velkoformátových reprodukcí fotografií, jejichž autorem je český...

15. prosince 2025  10:09,  aktualizováno  10:45

Rozhodovat má trh, ne politici. Na vrchol Evropu vrátí jen nový druh motoru, líčí expert

Premium
„Myslím, že elektromobilita bude hrát stále významnější roli v budoucnosti...

Evropské automobilky stále s těžkou hlavou řeší přechod na elektromobilitu. Stále častěji zní výzvy, aby EU upustila od plánu na ukončení prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035....

15. prosince 2025

Elektromobily v USA narazily na strop, bez dotací jsou prodeje daleko za plány

Tesla Model 3 Standard

Prodeje nových elektromobilů v Evropě soustavně rostou, jejich podíl na nově registrovaných vozech dosáhl ke konci října letošního roku 16,4%. V USA se ale tento podíl zastavil zhruba na hranici 7...

15. prosince 2025

SUPERGALERIE: Tato auta měla letos významné narozeniny. Pamatujete si je?

Audi Quattro

Celá řada automobilových legend, ale i již málem zapomenutých modelů, letos sfoukla les svíček na pomyslném narozeninovém dortu. Nechybějí mezi nimi škodovky, alfy romeo, mercedesy, ale třeba ani...

14. prosince 2025

Vánoce na čtyřech kolech. Inspirujte se dárky pro petrolheady

Vánoce se blíží a pro automobilové nadšence, kteří „už mají všechno“, je...

Vánoce se blíží a pro automobilové nadšence, kteří „už mají všechno“, je hledání dárku rok od roku obtížnější. Pod stromeček lze kromě obligátních ponožek a čepic dostat i tlačítka a čudlíky, ale...

13. prosince 2025,  aktualizováno  15:25

V autě: Škoda platí královsky a vydělává na nemocný VW, který pohřbívá Touareg

Průměrná mzda tarifního zaměstnance se ve Škodě Auto v roce 2025 vyšplhala na...

Po premiéře na mnichovském autosalonu dostali vybraní novináři příležitost nejen detailně prozkoumat nový koncept Škody Vision O, ale dokonce se krátce svézt v jeho plně pojízdné studii. Vision O je...

12. prosince 2025

Pozor na vánoční mejdany, policie žhaví alkotestery, chystá velkou akci

Ilustrační snímek

Většina lidí má pojem velká policejní akce spojen se Speed Marathonem, ale nejen tuzemští policisté vyrážejí na silnice hromadně mnohem častěji. Už za pár dnů začne velká akce zaměřená na drogy a...

12. prosince 2025

VW to v Indii drhne. Pracovníkům nabízí předčasné odchody, týkají se i Škody

SUV Škoda Kushaq a sedan Slavia.

Německý automobilový koncern Volkswagen nabízí všem zaměstnancům v Indii předčasné odchody, týkají se i tamního závodu Škody Auto. Uvádějí to dva zdroje agentury Reuters. Automobilka uvedla, že se...

12. prosince 2025

Velké finále. Vyberte auto budoucnosti z designérské soutěže iDNES.cz

Ilustrační snímek

Jak budou auta budoucnosti vypadat? Redakce iDNES.cz vyhlásila designérskou soutěž, její zadání bylo jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Součástí projektu je také anketa veřejnosti, hlasování probíhá na...

11. prosince 2025

SUPERGALERIE: Festival úletů v Essenu. Na tuningové show zazářila i pornohvězda

Německá pornoherečka Mareike Fox je pravidelným účastníkem Essen Motor Show.

Přehlídka extrémů a automobilové vášně Essen Motor Show opět potvrdila svou pověst největšího evropského festivalu tuningu. Ročník 2025 nabídl neuvěřitelnou směsici sportovních aut, ikon japonského...

11. prosince 2025

