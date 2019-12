Automobil GAZ-21 známý jako Volha se vyráběl od roku 1956 do roku 1970. | foto: Depositphotos

„Jé, přesně to jsme měli doma!“ vzpomínají diváci u oblíbeného retro seriálu Vyprávěj z produkce České televize. Sága mapuje osudy rodiny Dvořákových, jejich příbuzných a přátel od 60. do počátku 90. let. A je také přehlídkou věcí, které se v českých domácnostech v minulých desetiletích používaly. Auta nevyjímaje.