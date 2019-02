Dívka v montérkách: rozebírá ze zvědavosti motory a těší se na řidičák

Kolik má moderní auto elektroniky? Vezmeme to od začátku. Mnozí na otevírání auta už nepotřebují ani klíček, stačí ho mít v kapse a vzít za kliku. Na elektřinu jsou zrcátka, stahování oken, reproduktory. A to jsme teprve u dveří. Pak máte vyhřívání sedadla, palubní desku plnou kontrolek, světla, ABS, v podstatě každý spotřebič v autě je buď snímaný, nebo zapojený do elektřiny.

„To všechno bych měla umět opravit,“ říká Markéta Petřicová, která studuje druhým rokem autotroniku na Integrované střední škole automobilní v Brně. Ve třídě je jediná dívka. „Kluci si na mě zpočátku sem tam troufli, byli přidrzlí, protivní. Chvilku jim trvalo, než si na holku v kolektivu zvykli, ale už je to v pohodě,“ říká pohledná studentka.

Občas je i ve výhodě. „Když mám na praxích něco těžkého nést, tak mi kluci pomůžou, abych se nemusela strhat. Jako holka se také snáz dostanu na různé odborné události, výjimečné akce a příležitosti.“

Místopředsedkyně studentské rady má před mnohými spolužáky i značný odborný náskok. „Tatínek je automechanik. Nenápadně jsem k tomu byla vedena od malička, bývala jsem s taťkou v garáži, zkoumala všechny možné klíče a co se s nimi dá dělat,“ rozpovídá se sedmnáctiletá dívka, která právě díky klíčům zamotala mnoha klukům hlavu už na prvních hodinách praxe.

„Když jsme se poprvé dostali k autu, řekli nám, že máme vyměnit brzdy. Pět kluků stálo a koukalo, vůbec netušili, co s tím. Ukazovala jsem jim – tady to přehákneš a je to. Ale ani pak nevěděli, co dál. Tak jsem jen řekla, ať mi dají klíč třináctku a už jsem to měnila,“ vzpomíná na školní začátky.

Těším se na řidičák

Tehdy už brigádničila v autorizovaném servisu značky Mercedes-Benz. „Celý motor jsem si rozebrala a něco jsem i dala dohromady,“ směje se dlouhovláska, které však učarovala jiná německá značka.

„Líbí se mi BMW, tím směrem bych chtěla jít. Ráda bych vystudovala ještě vysokou, protože tak budu mít větší šanci, že se do vysněné automobilky dostanu,“ říká ambiciózní studentka.

V současnosti se hlavně těší, až bude moci řídit. A nejen osobní auto. „Těším se na řidičák. Auto už mám, dostala jsem ho od dědečka, ale zatím v něm jezdí táta. Už jenom rok!“ počítá Markéta. „Na škole si můžeme udělat i typ C (na nákladní auto - pozn. red.), chci toho využít,“ plánuje.

Čistější než automechanik

Proč jí učarovala právě autotronika? „Autotronik je specifikace automechanika. My zvládneme auto opravit a navíc se podívat do elektřiny, kde je problém. Začíná to být i dobře placené povolání,“ přemítá studentka.

Žena u volantu Markéta Petřicová 17let

2roky studuje autotroniku na Integrované střední škole automobilní v Brně Co mě v dílně překvapilo?

Například to, kolik věcí se v tom autě vlastně může pokazit. Jaký je můj majstršyk?

Nejlépe mi samozřejmě jde stát a kibicovat ostatní. Vtipkuji, ale v čem jsem dobrá, bych radši nechala na posouzení ostatním. Kterou část práce mám nejraději?

Baví mě třeba měnit kola nebo rozebírat a skládat různé součástky.

S roční praxí si už při nástupu může přijít až na 35 tisíc korun, v Německu i na dvojnásobek. Šikovní studenti si zajímavé peníze vydělají už v posledních ročnících školy. Dívky navíc mohou ocenit, že je to čistá práce.

„Jsme sice v montérkách, ale většinou se nezašpiníme. Jedině když člověk dráty rozdělává,“ ukazuje. Se spolužáky na praxích se podívají do motoru kdečeho. „Pracujeme na škodovkách, volkswagenech, subaru, opravdu je toho hodně. Loni se nám poštěstilo vidět brouka. Dlouho tady byl i starý mustang nebo anglický sporťák,“ vypočítává mladá studentka.

Ale před designovou krásou veteránů Markéta dává přednost moderním technologiím. „Když jsme byli na studijní stáži ve Francii, sedla jsem si i do nastartované formule 1. To byl hučák,“ říká s obdivem.

Ženy za volantem: Studentka autotroniky Markéta Petřicová

Vyhrát nad strojem

I když chce dál pokračovat na vysoké škole, ráda by zůstala u motorů. „Kancelářská práce by mě nebavila, chtěla bych být tím, kdo přichází na problémy. Mám touhu zvítězit nad tím strojem. Nedám si pokoj, dokud závadu neodhalím,“ má jasno Markéta.

Podle ní autotronici objevují chyby často hned ve dveřích auta, kde se drátky brzy ochodí, ulámou, prodřou. „Na venkově škodí i kuny a myši, které dokážou drát překousat, jindy špatně ukostřený spotřebič vyhodí pojistky nebo se šidí na materiálu,“ vypočítává nejčastější problémy.

Stejně jako ostatní autotronici má velkého pomocníka v diagnostických počítačích. „Program dokáže rozpoznat, kde asi plus minus ta chyba je. Někdy se ale počítač splete a pak je to výzva a složité hledání. Když se zadaří závadu najít a opravit, to je ta výhra nad strojem,“ popisuje práci, které se chce věnovat celý život.