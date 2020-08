Senna, či Schumacher? Umělá inteligence vypočítala nejrychlejšího jezdce F1

Složitý algoritmus počítal s čistou rychostí jezdce v kvalifikačním kole Velké ceny formule 1 v porovnání s jeho týmovým kolegou se stejnou technikou. To znamená, že pokud někdo seděl v pomalejším monopostu, měl stejnou šanci jako ten, který celou kvalifikaci vyhrál.



Kromě vědců a počítačových odborníků Amazonu na programu pracovali také šéf datových systémů formule 1 a bývalý konstruktér a závodní inženýr Ferrari Rob Smedley nebo Dean Locke, který má v Grand prix na starosti média a televizní přenosy.

„S vývojem strojového učení vzniká spousta příležitostí k praktickému využití. Díky němu vyřešíme složitější problémy než dříve. V tomto případě odvěký spor fanoušků formule 1,“ uvedl Priya Ponnapalli, šéf vědeckého oddělení Amazon ML Solutions Lab, pro oficiální stránky šampionátu F1. „Pro nás je výzvou spolupracovat s organizací, jako je F1, která má k dispozici ohromné množství dat. Je vzrušující sledovat, jak si s nimi strojové učení poradí.“

Gerhard Berger ve formuli stáje Lotus, v roce 2004 se takto vzpomínalo na Ayrtona Sennu.

Jak to přesně funguje? Do počítače byly zadány výsledky a další údaje všech kvalifikací Grand prix od roku 1983 a pomocí nich byla vytvořena rozsáhlá síť, obraz výkonnosti jezdce. V úvahu byl brán i věk jezdce, kvality jeho týmového kolegy či délka, jak dlouho spolu byli v jednom týmu. Výsledkem by měla být čistá, ryzí rychlost – neovlivněná závodní strategií, závadami nebo hlídáním opotřebení pneumatiky.



Před rokem 1983 bohužel nebyla dostupná dostatečně podrobná data, přesto tabulka nabízí poměrně zajímavý pohled na legendy F1. Na žebříčku je zajímavé, že většina jezdců v popředí závodila v posledních letech, nebo dokonce stále ještě závodí. To by vypovídalo o tom, že kromě Ayrtona Senny se od roku 1983 až do dob Michaela Schumachera a Lewise Hamiltona neobjevila v mistrovství světa taková osobnost, která by stabilně porážela své soky a měla skutečnou, „ryzí“ rychlost. Z dalších slavných šampionů nadete až na dvacátém místě Alaina Prosta.

Naopak se v žebříčku objevili jezdci minulosti, kteří se nikdy výraznějšími výsledky do historie nezapsali. To by vypovídalo o tom, že jen měli smůlu na slabé týmy a nepovedené vozy. To platí například pro Heikkiho Kovalainena z Finska, který skončil v počítačovém hodnocení osmý, přitom nikdy nebyl mistrem světa, vyhrál jediný závod a stejně tak pouze jednu kvalifikaci. Hned za ním je v pořadí přece jen známější Jarno Trulli z Itálie, který však je na tom se svými výsledky obdobně.

Na čtrnáctém a patnáctém místě zaujme jezdecká dvojice současného McLarenu, zatím nepříliš zkušení Carlos Sainz a Lando Norris. Podle umělé inteligence je čeká velká budoucnost.