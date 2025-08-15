Mladí řidiči si o těch v seniorském věku myslí, že by snad na silnice ani neměli vyjíždět. Staří o těch mladých to stejné. Faktem je, že senioři mají svá řidičská specifika a často jsou schopni až neuvěřitelných věci. Budeme však jiní?
Strašidelné situace
Jednaosmdesátiletý řidič sjel automobilem Španělské schody v Římě, v polovině cesty jej však zastavili policisté a vůz musel odstranit jeřáb. Sedmasedmdesátiletý řidič opelu vjel na přejezd i přesto, že blikala červená světla a vrazil do projíždějícího vlaku.
Pětasedmdesátiletý senior vyjížděl od supermarketu a nedal přednost v jízdě. Devětaosmdesátiletý senior si koupil nové auto a jedna z prvních jízd vedla na dálnici do protisměru. Policistům pak řekl, že si nevšiml, že jede v protisměru, protože si myslel, že jede na silnici souběžné s dálnicí. A první pokus o policejní zastavení ignoroval, protože si ho nevšiml.
To je jen krátký výčet problémů, které způsobili řidiči v seniorském věku. Často od policie slýcháme, že problémoví jsou hlavně mladí řidiči, ale každá mince má dvě strany. A tak řadu velmi vážných problémů, někdy bohužel s tragickými následky, působí i senioři.
„Senioři – řidiči zaviní více havárií na křižovatkách, při změně směru jízdy a při vjezdu na silnici, kde mají dát přednost. To jsou typické nehody, kde selhalo rychlé prostorové vnímání a rychlá reakce. Senioři za volantem mnohem důsledněji dodržují dopravní předpisy. Jezdí však často nižší rychlostí, než je dovolená, a blíž ke středu vozovky, což má za následek vznik kolon a kolizních situací při jejich předjíždění. Jen minimálně jezdí v noci a vyhýbají se dopravním špičkám,“ popisuje Besip.
A dodává: „Problémem je konzervatismus seniorů. Menší ochota přijímat a akceptovat změny má za následek neznalost nových opatření v dopravních předpisech, navyklý způsob jízdy a strach z moderních vozidel vybavených počítačovou technikou. To se projevuje někdy až zmateným nebo konfliktním jednáním řidiče seniora.“
Plíživé zhoršování
Věříme, že s určitým věkem je extrémně těžké si přiznat, že už na řízení nemám, že bych přece jen měl klíče od auta a doklady uklidit do šuplíku. Ovšem pro bezpečnost všech je to bohužel někdy potřeba. Věk s sebou prostě zhoršení kondice k řízení vozidel přináší. Zdravotní potíže nepřicházejí skokově, ale plíživě.
Jsou postřehnutelné, až když se skutečně stávají překážkou. Mají za následek rychlejší nástup únavy a nervozity. Důležité je tuto skutečnost znát, mít o svém zdravotním stavu přehled a přizpůsobit mu svůj vztah k řízení. Například vhodnou volbou času jízdy, denní dobou, délkou plánované trasy, častějšími přestávkami.
Prozatím platí, že každý senior musí kvůli řízení k lékaři poprvé v 65 letech a následně každé dva roky. Ovšem od příštího roku by mělo dojít ke změně. První prohlídka by měla být povinná v 70 letech. „Podmínkou je, že ministerstvo zdravotnictví vybuduje registr, ze kterého nám bude informaci o zdravotní způsobilosti seniora zasílat do registru řidičů. Tam si to například policie může přímo na silnici dálkovým přístupem zkontrolovat,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
Ovšem podle Rady seniorů se staří lidé až příliš často setkávají s tím, že jim lékaři odmítají dát povolení k tomu, že smějí řídit. Bez jakéhokoli objektivního zdravotního nálezu, pouze s poukazem na jejich věk. Na protest proti této praxi sepsala Rada petici a v dubnu předala první petiční archy s více než tisícovkou podpisů petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od té doby pod peticí každý den přibývají další podpisy.
„Nesouhlasíme s praxí některých lékařů, kteří bez zjevného objektivního důvodu seniorům odmítají vydat další potvrzení k řízení auta a argumentují výlučně jejich věkem. Tento postup považujeme za nepřípustný a naprosto diskriminační,“ uvádí se v petici s tím, že české zákony bohužel přesně nestanovují ani metodiku vyšetření, ani kritéria nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel.
„Domníváme se, že by posuzování způsobilosti k řízení nemělo být ponecháno čistě na individuální libovůli lékařů bez jakýchkoli obecně platných směrnic. Požadujeme proto jasnou úpravu zákona tak, aby posuzování způsobilosti nemohlo být zcela libovolně subjektivizováno,“ uvedla v souvislosti s peticí Lenka Desatová, předsedkyně Rady seniorů ČR.
„V žádném případě nám přitom nejde o zrušení či zmírnění zdravotních prohlídek, ale čistě jen o stanovení přesných a závazných pravidel, kterými by se museli řídit všichni lékaři. Systém pravidelných lékařských prohlídek nezpochybňujeme, ale požadujeme pro ně jasná pravidla, jasná kritéria a jednotnou cenu,“ zdůraznila.
Aktuální nastavení lékařských prohlídek a potvrzení pro seniory se ukazuje jako problematické. Což potvrzuje právě případ zmateného řidiče ohrožujícího ostatní zmíněný v úvodu. Šestaosmdesátiletý senior měl přiřazenou pečovatelku, jež mu navzdory jeho stavu potvrdila způsobilost k řízení motorového vozidla.
Rada Seniorů v této souvislosti připomíná, že možnost dopravit se sám vlastním vozem k lékaři, na nákup či na úřad je zejména na venkově pro seniory mnohem důležitější než u jiných věkových skupin.
„Jednotná pravidla jejich zdravotních kontrol by zajistila systematický přístup, který by mohl zvýšit bezpečnost na českých silnicích a současně zamezit dosud existující prokazatelné diskriminaci některých řidičů vyššího věku,“ uzavřela Lenka Desatová.
V Peru za volant do 80 let
V Peru řidiči starší 80 let už nemohou obnovovat (ani získat nové) řidičské oprávnění.
Podle platné úpravy (Supremo decreto č. 007‑2016‑MTC) a pravidel pro rok 2025 podle ministerstva dopravy a komunikací (MTC) platí:
