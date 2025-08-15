Řidičské schopností se ve stáří zhoršují. V Peru po 80 za volant nemůžete

Zmatený a slabozraký senior, který jel v protisměru tento týden, vyděsil mnoho řidičů na Bruntálsku. Diskuse o tom, do jakého věku je bezpečné usedat za volant, je velkým aktuálním tématem. V Peru od letoška nemohou řidiči starší 80 let za volant.

Mladí řidiči si o těch v seniorském věku myslí, že by snad na silnice ani neměli vyjíždět. Staří o těch mladých to stejné. Faktem je, že senioři mají svá řidičská specifika a často jsou schopni až neuvěřitelných věci. Budeme však jiní?

Strašidelné situace

Jednaosmdesátiletý řidič sjel automobilem Španělské schody v Římě, v polovině cesty jej však zastavili policisté a vůz musel odstranit jeřáb. Sedmasedmdesátiletý řidič opelu vjel na přejezd i přesto, že blikala červená světla a vrazil do projíždějícího vlaku.

Zmatený důchodce sjel autem Španělské schody v Římě, zastavila ho policie

Pětasedmdesátiletý senior vyjížděl od supermarketu a nedal přednost v jízdě. Devětaosmdesátiletý senior si koupil nové auto a jedna z prvních jízd vedla na dálnici do protisměru. Policistům pak řekl, že si nevšiml, že jede v protisměru, protože si myslel, že jede na silnici souběžné s dálnicí. A první pokus o policejní zastavení ignoroval, protože si ho nevšiml.

Zmatený a slabozraký senior jel v protisměru, míjel osobáky i kamiony

To je jen krátký výčet problémů, které způsobili řidiči v seniorském věku. Často od policie slýcháme, že problémoví jsou hlavně mladí řidiči, ale každá mince má dvě strany. A tak řadu velmi vážných problémů, někdy bohužel s tragickými následky, působí i senioři.

„Senioři – řidiči zaviní více havárií na křižovatkách, při změně směru jízdy a při vjezdu na silnici, kde mají dát přednost. To jsou typické nehody, kde selhalo rychlé prostorové vnímání a rychlá reakce. Senioři za volantem mnohem důsledněji dodržují dopravní předpisy. Jezdí však často nižší rychlostí, než je dovolená, a blíž ke středu vozovky, což má za následek vznik kolon a kolizních situací při jejich předjíždění. Jen minimálně jezdí v noci a vyhýbají se dopravním špičkám,“ popisuje Besip.

Senior spěchal domů po železnici, s autem ovšem zapadl. (14. května 2025)

A dodává: „Problémem je konzervatismus seniorů. Menší ochota přijímat a akceptovat změny má za následek neznalost nových opatření v dopravních předpisech, navyklý způsob jízdy a strach z moderních vozidel vybavených počítačovou technikou. To se projevuje někdy až zmateným nebo konfliktním jednáním řidiče seniora.“

Plíživé zhoršování

Věříme, že s určitým věkem je extrémně těžké si přiznat, že už na řízení nemám, že bych přece jen měl klíče od auta a doklady uklidit do šuplíku. Ovšem pro bezpečnost všech je to bohužel někdy potřeba. Věk s sebou prostě zhoršení kondice k řízení vozidel přináší. Zdravotní potíže nepřicházejí skokově, ale plíživě.

Jsou postřehnutelné, až když se skutečně stávají překážkou. Mají za následek rychlejší nástup únavy a nervozity. Důležité je tuto skutečnost znát, mít o svém zdravotním stavu přehled a přizpůsobit mu svůj vztah k řízení. Například vhodnou volbou času jízdy, denní dobou, délkou plánované trasy, častějšími přestávkami.

Prozatím platí, že každý senior musí kvůli řízení k lékaři poprvé v 65 letech a následně každé dva roky. Ovšem od příštího roku by mělo dojít ke změně. První prohlídka by měla být povinná v 70 letech. „Podmínkou je, že ministerstvo zdravotnictví vybuduje registr, ze kterého nám bude informaci o zdravotní způsobilosti seniora zasílat do registru řidičů. Tam si to například policie může přímo na silnici dálkovým přístupem zkontrolovat,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Senior nezvládl výjezd z kruhového objezdu a vjel na ostrůvek. Následně se zastavil až o plot hospody.

Ovšem podle Rady seniorů se staří lidé až příliš často setkávají s tím, že jim lékaři odmítají dát povolení k tomu, že smějí řídit. Bez jakéhokoli objektivního zdravotního nálezu, pouze s poukazem na jejich věk. Na protest proti této praxi sepsala Rada petici a v dubnu předala první petiční archy s více než tisícovkou podpisů petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od té doby pod peticí každý den přibývají další podpisy.

„Nesouhlasíme s praxí některých lékařů, kteří bez zjevného objektivního důvodu seniorům odmítají vydat další potvrzení k řízení auta a argumentují výlučně jejich věkem. Tento postup považujeme za nepřípustný a naprosto diskriminační,“ uvádí se v petici s tím, že české zákony bohužel přesně nestanovují ani metodiku vyšetření, ani kritéria nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel.

Senioři bourají častěji, zdravotní prohlídka ale nově bude od 70 let. Politika, zní kritika

„Domníváme se, že by posuzování způsobilosti k řízení nemělo být ponecháno čistě na individuální libovůli lékařů bez jakýchkoli obecně platných směrnic. Požadujeme proto jasnou úpravu zákona tak, aby posuzování způsobilosti nemohlo být zcela libovolně subjektivizováno,“ uvedla v souvislosti s peticí Lenka Desatová, předsedkyně Rady seniorů ČR.

„V žádném případě nám přitom nejde o zrušení či zmírnění zdravotních prohlídek, ale čistě jen o stanovení přesných a závazných pravidel, kterými by se museli řídit všichni lékaři. Systém pravidelných lékařských prohlídek nezpochybňujeme, ale požadujeme pro ně jasná pravidla, jasná kritéria a jednotnou cenu,“ zdůraznila.

Aktuální nastavení lékařských prohlídek a potvrzení pro seniory se ukazuje jako problematické. Což potvrzuje právě případ zmateného řidiče ohrožujícího ostatní zmíněný v úvodu. Šestaosmdesátiletý senior měl přiřazenou pečovatelku, jež mu navzdory jeho stavu potvrdila způsobilost k řízení motorového vozidla.

Zmatený a slabozraký senior jel v protisměru, míjel osobáky i kamiony

Rada Seniorů v této souvislosti připomíná, že možnost dopravit se sám vlastním vozem k lékaři, na nákup či na úřad je zejména na venkově pro seniory mnohem důležitější než u jiných věkových skupin.

V domovech pro seniory v Kroměříži začali při léčbě pacientů používat...

„Jednotná pravidla jejich zdravotních kontrol by zajistila systematický přístup, který by mohl zvýšit bezpečnost na českých silnicích a současně zamezit dosud existující prokazatelné diskriminaci některých řidičů vyššího věku,“ uzavřela Lenka Desatová.

V Peru za volant do 80 let

V Peru řidiči starší 80 let už nemohou obnovovat (ani získat nové) řidičské oprávnění.

Podle platné úpravy (Supremo decreto č. 007‑2016‑MTC) a pravidel pro rok 2025 podle ministerstva dopravy a komunikací (MTC) platí:

  • Maximální věk pro získání nebo obnovení řidičského průkazu je 80 let.
  • Jakmile člověk dosáhne 80–81 let, může dostat licenci s už jen dvouletou platností (pokud projde povinnými lékařskými a psychologickými testy).
  • Po 81. roce už nelze oprávnění obnovit.
  • Pro řidiče starší 70 let platí přísnější pravidla: povinné lékařské a psychologické vyšetření a kratší platnost podle věku: 70–75 let – řidičské oprávnění platí 5 let, 75–80 let – platnost 3 roky, 80–81 let – platnost 2 roky
  • U profesionálních řidičů (autobusy, nákladní vozidla) může být platnost oprávnění kratší.

Řidiči-senioři musí být opatrní, lékařská prohlídka nemá být jen formální
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Úžasný Lendlův mercedes hvězdou výstavy v Los Angeles. G ze začátků AMG

Na tom autě něco nesedí. Je to Mercedes G první generace, ale s naroubovanými světly a maskou chladiče z první generace třídy S. Překvapením je i první majitel -- tenisová legenda Ivan Lendl, který...

Slavný designér Giugiaro přežil děsivou autonehodu a oslavil své 87. narozeniny

Tak si Giorgetto Giugiaro, jeden z nejslavnějších automobilových designérů všech dob, své narozeniny určitě nepředstavoval. Po kotrmelcích s autem z kopce na Sardinii málem přišel o život. Není to...

Nakoukněte na sraz slavných PAVů. Motofandové vláčí popelnici i pračku

Nejen skalními obydlími je známa malá obec nedaleko Mělníka. Jednou ročně se ve Lhotce koná i netradiční sraz doprovázený drnčením motocyklových motorů. Motocykly a skútry jsou však v tomto případě...

Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu

Exkluzivně

Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...

Objevte méně známé funkce běžných aut, které vám usnadní život

Samopaly nebo otáčecí poznávací značky jako v nadupaném astonu Jamese Bonda v rodinné octavii asi nenajdete. I v těch obyčejných autech však jsou drobnosti, které leckdo nezná, přesto dokážou...

Víkend láká k provětrání pokladů českých garáží. Na srazech jsou vidět unikáty

Setkání příznivců upravených vozů Dubgang je stálicí na české tuningové scéně, první sraz se uskutečnil v roce 2012. O tomto víkendu se tak v libereckých Starých Pavlovicích koná již 14. ročník. Není...

15. srpna 2025

Řidičské schopností se ve stáří zhoršují. V Peru po 80 za volant nemůžete

Zmatený a slabozraký senior, který jel v protisměru tento týden, vyděsil mnoho řidičů na Bruntálsku. Diskuse o tom, do jakého věku je bezpečné usedat za volant, je velkým aktuálním tématem. V Peru od...

15. srpna 2025

Za pět let auta zdražila o třetinu. Evropský trh padá, neplatí to pro hybridy

Z aktuálních údajů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) vyplývá, že evropský trh s osobními vozy letos zpomalil. Za leden až červen klesly registrace nových aut v EU meziročně o 1,9 %, samotný...

15. srpna 2025

Elektrická Octavia se dál odhaluje. Škoda ukázala kombíkovou záď

Škoda chystá na zářijový autosalon do Mnichova premiéru konceptu Vision O. Ta předznamená podobu chystaného elektrického pokračovatele řady Octavia. Bateriový kombík má představit evoluci designového...

14. srpna 2025  15:50

OBRAZEM: Půl století závodních ikon na Barum Rally Zlín

Už v pátek začíná 54. ročník mezinárodní soutěže Barum Rally Zlín. Na stupních vítězů jedné ze tří nejstarších automobilových soutěží na území Česka se od roku 1971 vystřídala hezká řádka závodních...

14. srpna 2025

Čínského konkurenta Karoqu nepřehlédnete. Omodě pro Evropu upravovali podvozek

SUV a crossovery jsou dnes horkým zbožím a ambiciózní čínská Omoda 5 se snaží zařadit do už tak přeplněného segmentu C, kde vládne Škoda Karoq, Dacia Duster a spol. Jak výhodná je to koupě a kde jsou...

14. srpna 2025

Itálie zdražila pokuty. Vyhazování odpadků z auta až za 440 tisíc

Italská policie může snadněji postihovat vyhazování cigaret či jiného odpadu z auta. Počítá s tím vládní nařízení, které začalo platit o víkendu. Pro uložení pokuty už nebude nutné přistihnout...

14. srpna 2025

Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu

Exkluzivně

Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...

13. srpna 2025,  aktualizováno  10:14

Česká elektromobilní skepse. O bateriová auta mají nejmenší zájem v Evropě

V Česku je zájem o pořízení elektromobilu jeden z nejnižších v Evropě. Čistý elektromobil by si jako svůj další vůz pořídila čtyři procenta lidí. Evropský průměr je 13 procent, světový 15 procent....

13. srpna 2025

Trump zabrání Američanům v bryndání benzinem. Vrátí na kanystry ventil

Administrativa prezidenta Trumpa v červenci zrušila opatření, které šestnáct let frustrovalo americké řidiče. Na přenosné palivové nádoby, kanystry, se budou moci vrátit odvětrávací otvory. Obrat v...

13. srpna 2025

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Škoda v Pákistánu. Skopak je příběh, který utnula válka

Škoda Auto v poslední době rozšiřuje svou působnost na Středním východě, v nedávných plánech byl dokonce i vstup na íránský trh, který ale zmařily pokračující sankce. Před 55 lety v sousedním...

12. srpna 2025

Itálie přispěje na elektromobil až půl milionu. Musíte sešrotovat starý spalovák

Itálie schválila nové subvence za téměř 600 milionů eur (zhruba 14,7 miliardy Kč) na nákup elektromobilů. Oznámilo to italské ministerstvo životního prostředí a energetiky. Podmínkou pro získání...

12. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.