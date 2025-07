Elektrická koloběžka S80 od značky Sencor má hodně potenciálu. Je designově povedená, nabídne hezkou výbavu a často jde sehnat se slevou. Jen jí chybí trochu chuti do života, co se týče svižnosti...

Co se asi tak může stát, když v zaparkovaném autě náhodou zapomenete vodou naplněnou láhev? V drtivé většině případů vůbec nic. Tedy kromě toho, že se její tekutý obsah rozehřeje do teploty vlažného...

Porsche se stává chudým příbuzným zářící Škody. Značka pro masový trh vydělává více peněz než producent luxusních sportovních vozů, píše agentura Bloomberg. Podle autora článku na jejím webu to...

AvtoVAZ, největší ruský výrobce automobilů prodávající je pod značkou Lada, by mohl zkrátit pracovní týden z pěti dnů na čtyři. S odkazem na sdělení firmy to uvedla agentura Reuters. O čtyřdenním...

Klasické žigulíky, terénní Nivu nebo i přelomovou Samaru u nás z lidí starší a střední generace pozná prakticky každý. Na sklonku 80. let se ovšem objevila ještě jedna ladovská „předokolka“. Měla...

V autě: O cyklistech, co překážejí na silnici, a značce, které by byla škoda

Proč ve Španělsku cyklistu řidič objede, zatímco v Česku ho zlije vodou z ostřikovačů? V jakém moderním ferrari by jezdil Mastroianni? A proč by byla Nissanu škoda, kdyby zkrachoval? To vše a mnohem...