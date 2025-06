„Nepotřebujeme to, ve výsledku se obáváme, že opatření by byla kontraproduktivní,“ řekl senátorům Kupka. Koncept sociálního leasingu pro elektromobily navrhovaný Francií, jenž znamená dotační programy, by byl znovu umělý a mohl by tyto automobily zdražit, uvedl. Zavádění bezemisních vozidel do firemních autoparků by mělo zůstat podle ministra na rozhodnutí a odpovědnosti jednotlivých společností, nemělo by se tak dít tlakem evropské regulace.

Evropská unie schválila už na konci května změny emisních norem CO 2 pro nové osobní automobily a dodávky, které automobilkám poskytnou více času na dosažení emisních cílů. Nově by automobilky měly vykazovat plnění cílů za tříleté období, nikoli za každý rok.

Výrobci automobilů se tak podle Evropské komise vyhnou placení pokut za nesplnění emisních cílů už letos. Kupka uvedl, že Česko se hlásí k prodloužení období na pět let, což za vhodnější řešení pokládá podle usnesení i Senát.

Horní komora se postavila kladně k záměru vytvořit v Evropské unii celý řetězec vývoje a výroby baterií a podpořila vznik vývojových a zkušebních center autonomních vozidel. Vyzvala k urychlení zavádění dobíjecí infrastruktury.

Kupka zopakoval, že Česko chce zrušení zákazu prodeje vozidel se spalovacími motory po roce 2035. Regulace je podle něho zbytečná. „Vytvořil se plán, který se musí přehodnotit. Pokud se nepřehodnotí, tak to oslabí náš průmysl,“ uvedl senátor STAN Ondřej Lochman.