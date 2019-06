Aliance Renault-Nissan se po Ghosnově odchodu tiše rozpadá

Aliance Renault-Nissan-Mitsubishi se po odchodu Carlose Ghosna začala tiše rozpadat. Některá oddělení byla zrušena, zatímco jiná nemají co na práci a stojí. S odvoláním na současné i bývalé zaměstnance to napsal list Financial Times. Mluvčí aliance zprávu odmítl komentovat, stejně jako zástupci Renaultu a Nissanu.