Kobra 11 v ojetině z „áček“. Semir tváří českého bazaru v Německu

„Semir nyní vymění televizní studio za automobilový e-shop, protože pomůže akcelerovat rozjezd značky Driverama jako její oficiální ambasador,“ říká Michal Häckl, mluvčí Aures Holdings, který v Česku a dalších zemích Evropy provozuje síť autocenter AAA Auto.

„Na platformě Driverama mohou jednotlivci prodávat svá vozidla rychle, snadno a bez jakýchkoli potíží díky využití špičkové technologie umělé inteligence a algoritmického ocenění v reálném čase, které umožňuje rychlé, přesné a transparentní cenové odhady na základě tržních dat,“ dodává Häckl.

„Mnoho z nás vyrostlo při sledování akčních pořadů v televizi. Vždy mě fascinovaly hrdinské postavy, které chtěly udělat svět spravedlivějším a bojovaly proti padouchům. V poněkud podobném duchu jsme se i my v Driveramě rozhodli postavit se záporným postavám v tomto odvětví a změnit trh s ojetými vozy tak, aby byl celý sektor transparentnější a spravedlivější. Zjednodušeně by se dalo říci, že nyní bojujeme společně za dobrou věc,“ komentuje novou akvizici do týmu provozní ředitel společnosti Driverama Eldar Vagabov.

„Jsme zastánci férovosti a transparentnosti, takže Erdoğan byl pro nás při výběru ambasadora jasnou volbou, protože přesně tyto hodnoty v roli Semira Gerkhana ze seriálu Kobra 11 ztělesňuje. Je to vřelý, upřímný a charismatický člověk a my jsme velmi rádi, že s ním můžeme spolupracovat,“ komentuje Stanislav Gálik, generální ředitel společnosti Driverama.

Seriál Kobra 11 se na kanálu RTL vysílá již více než 25 let a převzaly ho televize přibližně ve 120 zemích včetně České republiky. Erdoğan Atalay hraje detektiva Semira Gerkhana a je jediným současným členem hereckého obsazení, který v seriálu působí od jeho prvního dílu. Nyní hraje po boku Pii Stutzensteiové, která od roku 2020 hraje Vicky Reisingerovou. Akcí nabitý seriál se letos poprvé vrací na naše obrazovky jako celovečerní třídílná série. První díl s názvem #jedendrittentag se má vysílat v prvním čtvrtletí roku 2022.