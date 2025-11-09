Místopředseda Evropské komise: EU musí bránit autoprůmysl před Čínou

Evropská unie musí bránit svůj automobilový průmysl před čínskou konkurencí, včetně přehodnocení cíle ukončit v roce 2035 prodej aut se spalovacími motory. V rozhovoru s italským deníkem La Stampa to uvedl místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné.

EU by se podle něj rovněž měla zaměřit na diverzifikaci svého exportu a stanovit nová pravidla na ochranu výroby v Evropě.

Nominovaný výkonný místopředseda Evropské komise pro prosperitu a průmyslovou strategii Stéphane Séjourné (27. listopadu 2024)

„Musíme být méně naivní a vrátit se ke standardům všech hlavních světových ekonomik. Jsme jediný kontinent, kterému chybí strategické myšlení v oblasti průmyslové politiky,“ uvedl místopředseda EK pro prosperitu a průmyslovou strategii a někdejší francouzský ministr zahraničí.

Varoval, že pokud EU nezasáhne, „do deseti let klesne počet automobilů vyrobených a prodávaných v Evropě ze 13 milionů na devět milionů“. „Musíme prokázat flexibilitu směrem k cíli úplného zastavení výroby automobilů se spalovacím motorem od roku 2035,“ řekl.

Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, se před třemi lety dohodly, že se od roku 2035 přestanou v Unii prodávat auta se spalovacími motory. Součástí dohody byla klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zda je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i ekonomické dopady. Komise nedávno informovala, že reformu předpisu přesune již na konec letošního roku.

Zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035 kritizuje několik členů EU včetně České republiky. Podle prozatímního plánu by měla komise revizi předložit ve středu 10. prosince.

I německý kancléř Friedrich Merz již před měsícem uvedl, že udělá vše pro to, aby v Evropské unii v roce 2035 neskončil bez výjimky prodej aut se spalovacími motory. Po jednání se zástupci automobilového průmyslu tehdy zdůraznil, že je tento průmysl pro Německo a jeho hospodářství klíčový.

Séjourné uvedl, že by se evropské automobilky měly obrátit i na nové trhy a zároveň by společnosti měly čelit menší byrokracii. Začátkem tohoto týdne eurokomisař rovněž uvedl, že cílem EK je oznámit vytvoření nové kategorie cenově dostupných malých elektromobilů, a tak čelit čínské konkurenci a oživit vnitřní trh. Naznačil rovněž možná opatření proti čínským výrobním závodům v Evropě.

„Dnes existují výrobci, kteří v Evropě montují čínská auta s čínskými komponenty a čínským personálem. Děje se to ve Španělsku a v Maďarsku. To není přijatelné,“ uvedl Séjourné.

