Fajnová a hlavně legální. Projeli jsme nejlepší městskou koloběžku Segway

Ačkoliv se spousta značek nebojí na český trh vozit i daleko svižnější a obecně značně extrémnější modely, zákon v tomto ohledu jasně říká, že nic, co má výkon vyšší než 1 000 W a rychlost 25 km/h, na veřejné komunikace nesmí. Tedy pokud k tomu nemáte ještě povinné ručení, výbavu, technický a řidičský průkaz, zkrátka jako na motorku. Praxe sice mnohdy bývá dost odlišná, ale to už zkrátka neovlivníme.

Značka Segway se nicméně řídí právě evropskými zákony, a proto prodává pouze elektrické koloběžky, které je splňují. Výjimkou je extrémní model SuperScooter GT2, což je však spíše taková perlička v nabídce. Jsou to tedy modely s povoleným nominálním výkonem a se softwarovým omezovačem na 25 km/h. Ten se na rozdíl od variant třeba na americkém trhu nedá vypnout. I v rámci těchto limitů však jde vymyslet opravdu překvapivě nadupaná koloběžka.

Segway KickScooter P100SE Hmotnost: 32 kg

32 kg Maximální nosnost: 120 kg

120 kg Dojezd: až 100 km

až 100 km Nejvyšší rychlost: 25 km/h

25 km/h výběr jízdního režimu, denní/dálkové osvětlení, stojánek, brzdová světla, skládací konstrukce, mechanické brzdy, zámek na NFC štítek, USB-C nabíjecí port, směrové indikátory, integrovaný zdroj nabíječky

Doporučená cena: 45 790 korun s DPH

Seznamte se s modelem KickScooter P100SE, aktuální špičkou běžné městské nabídky od Segwaye. Jde o skvěle vybavenou koloběžku, která však plní limity díky jednomu 650W motoru v zadním kole a zmíněným softwarovým omezovačem rychlosti. Ovšem hned se nabízí otázka: k čemu je 650W (respektive 1 350 W ve špičce), když k rychlostí 25 km/h stačí i koloběžka s 250W motorem?

Odpovědí je jednak zmíněný americký trh, kde nejsou zákony tak striktní, a tak se díky tomuto výkonu můžete prohánět rychlostí okolo 40 km/h. V Evropě však silnější motor využijete alespoň při stoupání do kopce, což je opravdu skvělá vlastnost modelu P100SE. Při jízdě v kopcovitém terénu si koloběžka umí sama poradit s náhlým stoupáním, kdy odemkne maximální výkon a vystoupá i překvapivě strmou cestu.

Koloběžka nicméně v takovém případě trochu zápasí právě s omezovačem, jelikož do kopce pořádně „nahodí motor“, jenže jakmile se cesta zase narovná, segway si omezení rychlosti uvědomí až po chvíli. Pár metrů si můžete užívat rychlosti až někam ke 30 km/h. Celkově je akcelerační projev koloběžky docela svižný, jenže pak přijde ona hranice 25 km/h a úplně pocítíte, jak si motor tak trochu povzdychne a přiškrtí výkon.

Nařízení jsou zkrátka taková, s tím Segway nic nenadělá. Co naopak může posouvat na vyšší úroveň, je prakticky všechno ostatní, co se výbavy týče. A je nutno uznat, že nejnovější segwaye jsou definicí moderní elektrické koloběžky. Zatímco spousta jiných výkonnějších modelů na trhu působí pořád trochu jako slepenec různých univerzálních dílů z čínské fabriky, model P100SE je stejně jako jeho sourozenci opravdu precizní koloběžkou, u které je jasně vidět, že jej firma navrhovala jako celek, a ne jako skládačku z lega.

Chválím jednak opravdu velký a velice jasný displej, kde najdete informace o aktuální rychlosti, stavu baterie, jízdním režimu a několik dalších indikátorů. Mezi konkurenty jde o zdaleka nejpřehlednější řešení, byť u koloběžek je obecně známý fakt, že by vás displej neměl příliš rozptylovat při řízení.

Nadstandardním prvkem je dále odemykání pomocí NFC štítku, kdy koloběžka bez něj nejenom nenastartuje, ale i v případě manipulace s ní (nárazy, jízda s odrážením) aktivuje poměrně nepříjemný alarm. Koloběžku lze navíc odemknout i pomocí propojené aplikace ve smartphonu, a nebo dokonce i zadáním PIN kódu. Opravdu zajímavou extra funkcí je pak USB-C port, díky kterému si z akumulátoru koloběžky můžete během cesty nabíjet smartphone nebo jiné podobné zařízení.

Koloběžka je poměrně robustní a s jejími necelými 32 kilogramy nečekejte, že ji budete jen tak přenášet na delší vzdálenosti. Ze schodů ji snesete dolů nebo naložíte do auta, víc však zvládnou už jen opravdoví siláci. Tyč řízení má ovšem šikovný mechanismus pro uchycení v případě nutnosti jejího sklopení a přenášení.

Ocenit se nepochybně musí také dvojice tlumičů, které jsou na rovinky po cyklostezkách možná až nadbytečné. Nicméně v našich končinách máme opravdu přehršel různých kostkových dlažeb, prasklin v asfaltu či jinak rozbitých cest, že i třeba v Praze, kde jsem koloběžku zkoušel, si odpružení opravdu cením. Do lesa jsem koloběžku ovšem nebral a její výkony v off-road situacích proto hodnotit nemohu.

Nadstandardní výčet funkcí pokračuje třeba dvěma předními světly – jedno na denní svícení, druhé „dálkové“ při jízdě ve tmě. Obecně je koloběžka velice hezky osvětlená, nechybí ani zadní brzdově světlo, a dokonce ani dvojice indikátorů o změně směru jízdy, které jsou velice zřetelné a okolí se jimi dovede řídit. Bonusem je pak dvojice světel mířících na zem za zadním kolem, která vytváří nápis se značkou výrobce. To už je ovšem spíš jen tak na efekt.

Dále je třeba ještě zmínit dvojici mechanických brzd, které fungují dobře, ovšem v dané cenové kategorii tohoto modelu už běžně najdete i modely s hydraulickými brzdami. Pneumatiky jsou 10,5palcové typu SegPower Cross Season a disponují gelovou vrstvou se samoopravovacím efektem uvnitř. Jinak řečeno, koloběžka je kombinací všech těchto vlastností opravdu pohodlná a rozhodně představuje vysoký nadstandard, co se městských modelů týče.

Dojezd koloběžky výrobce odhaduje na až 100 kilometrů, což je ovšem ono velice optimistické číslo určené optimálními podmínkami. Ze své krátké zkušenosti si dovolím odhadnout, že s jezdcem do 90 kilogramů, jízdě povětšinou na maximální rychlost a sem tam nějakým tím stoupáním zvládne model P100SE okolo 50 až 60 kilometrů. I to je však hodně slušné číslo. Nabíjení koloběžky pak trvá okolo sedmi hodin a výhodou je také třeba to, že má zabudovaný zdroj, takže k nabíjení stačí pouze samotný kabel.

Závěrem je ovšem nutné nás vrátit zpět do reality. Na poměry městských modelů je totiž Segway KickScooter P100SE opravdu hodně drahá záležitost. Pokud se totiž bavíme o kategorii legálních modelů, se kterými budete jezdit hlavně ve městě, tak bohatě stačí investice do 20 tisíc korun. Model P100SE vyjde ovšem na 45 790 korun. Za tuto cenu budete mít „obyčejné městské koloběžky“ nejspíše rovnou tři.

KickScooter P100SE ovšem na druhou stranu rozhodně není onou „obyčejnou městskou koloběžkou“. Jasně, pokud se projíždíte jen pár kilometrů sem a tam z práce či do práce po rovné stezce, bude vám stačit model typu Xiaomi Mi Scooter 3. S tímto segwayem však dostanete tolik prvků nadstandardní výbavy, že se s onou „xiaomkou“ dá opravdu srovnávat pouze v ohledu maximální rychlosti. Vše ostatní je v úplně jiné dimenzi – funkce, odpružení, dojezd, konektivita i design.

S klidem bych tento model doporučil třeba i na výlety, jelikož na jedno nabití ujede opravdu dost, a zároveň vám s omezením rychlosti dá dostatek času na kochání se krajinou. A když si cestu budete muset zkrátit přes nějaký nezpevněný úsek, určitě odvede daleko lepší práci než obyčejné modely.

Nepochybuji o tom, že cena nakonec hraje při výběru ideálního modelu hlavní roli. Navíc za 45 tisíc už můžete mít pekelně rychlé stroje typu Kaabo Mantis 10, byť s nimi oficiálně nesmíte na veřejné komunikace. U modelu P100SE nicméně můžete být ohledně jeho legality naprosto v klidu, byť vás po stránce výkonu zároveň rozhodně nemusí trápit i prudším kopec v cestě. Navíc si užijete si opravdu pořádnou porci nadstandardních funkcí. A za to se prostě musí připlatit.