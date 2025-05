Do Česka míří další čínská automobilová značka. Výhradním distributorem nových vozidel a originálních náhradních dílů značky LeapMotor bude v tuzemsku a dalších čtyřech zemích regionu skupina Emil...

Tipo je zpátky, i s fajnovým dieselem. Fiat má díky němu nejlevnější nafťák

Fiat vrací po roce do nabídky model Tipo. Daní za dobrou cenu je to, že se do nabídky dostává v jediné konfiguraci jako sedan s turbodieselem. Za cenu 429 900 Kč je nejlevnějším dieselem na trhu.