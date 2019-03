Seat je mazánkem VW, vyvine nový elektrovůz. Škoda zaspí, nebo vyhraje

V kooperaci se značkou Volkswagen vyvine barcelonský Seat malé elektrické auto velikosti modelu Ibiza nebo Škody Fabie. „Půjde o menší verzi modulární platformy MEB pro elektromobily. Na jejím základě se budou vyrábět různá vozidla s délkou cca čtyři metry. Platforma může být využívána více značkami na celém světě,“ uvádí de Meo.



Nová platforma dá vzniknout cenově dostupným elektromobilům se vstupní cenou nižší než 20 tisíc eur (pod půl milionu korun). Na tomto projektu bude ve Španělsku pracovat více než 300 inženýrů značky.

„Seat má nyní v koncernu Volkswagen jasnější roli a díky dosaženým výsledkům nám byl svěřen vývoj nové platformy pro elektromobily,“ naparuje se de Meo. Nabízí se tedy otázka, zda to není tak trochu prohra pro Škodu.

Nový oblíbenec?

Nový úkol pro Seat oznámili představitelé značky na výroční konferenci v Martorellu, kde prezentovali výsledky hospodaření za uplynulý rok. Na akci dorazil nečekaně také generál celého koncernu VW Herbert Diess, což je velmi neobvyklé. Sám uznal, že není běžné, aby na takové akce jezdil, u Seatu se podle de Mea takto objevil za poslední roky poprvé. Může to naznačovat zvýšenou pozornost vedení koncernu vůči Seatu nebo také potvrzení toho, že charisma a úspěchy de Mea mohou přinášet další výsledky.

Stojí za připomenutí, že týden před Seatem prezentovala své výsledky Škoda, která je se Seatem v rámci koncernu „na jedné lodi“, je ovšem výrazně větší a úspěšnější. V Mladé Boleslavi se ovšem Diess neukázal.

Diess při návštěvě v Martorellu prohlásil, že „Seat hraje novou roli v rámci koncernu Volkswagen a přebírá ještě větší odpovědnost. Aktuální úspěchy potvrzují potenciál značky Seat využívat příležitosti k růstu a vstupovat na nové trhy,“ a dodal, že „projekt platformy pro malé elektromobily jsou velkým krokem k ještě dostupnější elektrické mobilitě“. Seat podle něj vyvine první elektromobil, který bude speciálně zkonstruován pro cestování po městě.

O to víc by měli v Mladé Boleslavi zbystřit. Je to totiž platforma pro elektromobily velikosti Škody Fabie, která patří ke stěžejním modelům značky. A ještě na dlouho bude.

Je to prohra, nebo výhra?

Celý koncern Volkswagen dnes mluví o přepřáhnutí na elektrický pohon. Ten má být podle Diesse hlavním klíčem ke splnění požadavků evropských předpisů na snižování emisí. Luca de Meo pro iDNES.cz uvádí, že proto, aby srazil flotilové emise Seatu na úroveň požadovanou pro rok 2025, bude muset značka prodávat čtvrtinu plně aut do zásuvky.

Jedním ze stěžejních prvků strategie je speciálně vyvinutá platforma MEB pro elektromobily. Tu značky Volkswagenu použijí pro stavbu plně elektrifikovaných modelů. Architekturu s bateriemi v podlaze a pohonem zadních kol vyvinutou pod taktovkou značky Volkswagen nabízí koncern také dalším výrobcům, už se chytil třeba německý start-up e.Go z Cách.

„Nabídka MEB jako platformy otevřené ke sdílení je poměrně velmi zajímavý tah. Pokud ta platforma bude dobrá, může to znamenat nový vývoj v odvětví a důležitý precedent,“ komentuje pro iDNES.cz Petr Knap, expert na automobilový průmysl z poradenské firmy EY. A podle všeho z MEB také inženýři Seatu odvodí platformu pro slíbené malé a levné elektromobily.

Seat el-Born

Důležitější ovšem je, že na MEB se budou vyrábět elektromobily především v Německu. Ze závodů v Emdemu, Hannoveru a Cvikově (Zwickau) budou vyjíždět bateriové volkswageny a také seaty. Další značky německého koncernu Audi s Porsche si jedou elektrifikaci po druhé linii s modely postavenými na společně vyvinuté platformě „Premium Platform Electric“ (PPE).

Škoda v tomto ohledu musí čekat, co najde v koncernových regálech. Na druhou stranu jí to i tak stojí obrovské peníze. Šéf Škody Auto Bernhard Maier už dříve uvedl, že Škoda Auto utratí do roku 2022 téměř 52 miliard korun za vývoj aut na alternativní pohon.

Pomineme-li elektrické Citigo, jehož význam bude jen okrajový, bude první opravdu důležitou plně elektrickou škodovkou příští rok představené velké SUV, jehož podobu ukázala studie iV letos v březnu na autosalonu v Ženevě.

Auto s dojezdem 500 kilometrů, impozantním zrychlením a cenou (snad) na úrovni dieselové Škody Kodiaq, tedy od nějakých 800 tisíc výš, bude Škoda vyrábět doma v Mladé Boleslavi, kde ji také na MEB vyvinuli.

Volkswagen a Seat odstartují elektrický věk lidovějšími vozy s velikostí a cenou na úrovni dieselového Golfu. Obě auta se budou vyrábět v Německu, Volkswagen představí sériovou podobu letos na podzim, ovšem Seat se s konceptem, který má i podle prohlášení představitelů značky velmi blízko reálnému vozu, pochlubil už nyní. I to naznačuje, že je Seat možná novým mazánkem ve Wolfsburgu.

Kdo se bude smát za pět let?

Otázkou je, zda by měli Škodováci zpozornět. Buď je teď Seat v roli pokusného králíka pro elektrošoky a to, že Škoda setrvává u klasiky (mimo jiné se má nově postarat o vývoj a výrobu příští generace Volkswagenu Passat) bude ve chvíli, kdy (a pokud) elektrobublina praskne, obrovská výhoda. Nebo mohou mít pravdu ti, kdo říkají, že Škoda zaspí a pokrok ji mine.

Podle Petra Knapa z EY nebylo rozhodnutí o svěření nového úkolu Seatu úplně jednoduché. „Předpokládám, že v rámci skupiny chtěli najít pro každou značku nějaké nosné téma,“ komentuje a připomíná, že Škoda už má velkou roli v celosvětovém měřítku na důležitých trzích jako je Indie, Čína a Rusko. „To jsou velké úkoly. Také myslím, že vývojově kapacity Škody jsou poměrně vytížené řadou dalších inovací,“ dodává.

Seat Minimó

Herbert Diess na konferenci Seatu Škodu zmínil. Připomenul, že v rámci racionalizace, cesty k cenové efektivitě, decentralizaci a s tím souvisejícím přerozdělením odpovědnosti a úkolů v rámci koncernu dostala Škoda na starosti operace skupiny VW v Indii a Rusku, což jsou dva obrovské trhy s obrovským potenciálem. A má také za úkol vyvinout novou platformu pro laciná auta pro asijské trhy, především pro Indii.

Podle informací iDNES.cz ji odvodí z aktuální platformy MQB určené pro klasické vozy, kterou používá většina modelů napříč koncernem od Seatu Leon přes Passat po Škodu Kodiaq.

„Z pohledu elektromobility snad zaostávání úplně nehrozí,“ myslí si Knap a připomíná, že v roce 2022 má být na trhu deset elektrifikovaných Škodovek. „A samozřejmě je celkově otázkou, zda se ještě neobjeví další rozvojová témata, která koncern VW začne řešit, jako je třeba vodíkový pohon,“ dodává.



Připomíná, že dnes prochází hlavně evropský autoprůmysl obrovskými změnami a překotným vývojem: „Myslím, že za horizont dvou až tří let je to úplně věštění. Nejpravděpodobnější je koexistence pohonů a situace se vyjasní až ve střednědobém horizontu. Hlavní faktorem bude, zda evropská regulace bude trvat na dalším snižování emisí nebo se poněkud zmírní.“

Petr Knap také zmínil, že i vzhledem k aktuálním námluvám mezi evropskými automobilkami (PSA, FCA, Renault) a stahování se jiných (Nissan, Honda, Ford) je pravděpodobné, že do pěti let se budou znovu přeskupovat síly a některé značky změní majitele.