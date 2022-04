Autofotka týdne: První elektroseat vedl maratonce na olympiádě v Barceloně

Do olympijských pravidel se tehdy dostal požadavek, že vozidlo, které vede běžce, musí mít nulové emise. Seat, který je v katalánské metropoli vlastně doma (sídlem je nedaleký Martorell), se tehdy chtěl vytáhnout a zároveň zpropagovat svou novinku, rok předtím uvedený model Toledo. Elektrický speciál postavil tým Thomase Kurze za něco málo přes tři měsíce. „Byla to taková novinka, že když jsme ji dokončili, museli jsme ji nejprve zaregistrovat v Německu, protože jsme nevěděli, jak zaregistrovat elektromobil ve Španělsku,“ vzpomínal.

Cíl byl jediný: do půl tuny olověných baterií nacpat dostatek energie na celý maraton, celkem něco přes 42 kilometrů. Thomasův tým ovšem musel počítat s tím, že se maratonci budou drápat i na kopec Montjuic k olympijskému stadionu, a při šplhání do kopce spotřebuje elektrický vůz samozřejmě víc. Výkony byly ovšem čistě „prototypové“: maximálka byla sto km/h, zrychlení z nuly na sedmdesátku trvalo skoro půlminutu. Výkon elektromotoru byl skromných 16 kW.

Toledo – to klasické – je ovšem také autem snů českého motoristy první poloviny devadesátkové dekády. Pětidveřový liftback oblečený do moderní karoserie Giorgiettem Giugiarem byl prvním seatem vyvinutým pod vládou VW. Pod tím se ovšem skrýval technický základ VW Golf druhé generace debutující v roce 1983. Auto nenadchlo výbavou ani jízdními vlastnostmi, ale praktičností obří kabiny a 550litrového kufru.

Šlágr prvních úspěšných podnikatelů probouzející se ekonomiky a taxikářů dorazil do Československa v dubnu 1992. Snem byla samozřejmě 150koňová verze GT co jela přes dvě stě, měla airbagy, ABS, klimatizaci, elektricky stavitelná zrcátka nebo mlhovky. Hitem byly hlavně turbodieselové verze, co jely rychle s malou spotřebou a typickým rachocením nafťáku. Už základní provedení se sedmdesátikoňovou jedna-šestkou ovšem stálo skoro půl milionu korun, vzpomeňte na to, až budete lamentovat, jak jsou dnes auta drahá.