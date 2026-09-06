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Seat to má u VW spočítané. Nevyřízené účty má i s Italy

František Dvořák
Prototyp Seatu Ronda, kterým se automobilka bránila v soudním sporu s Fiatem.

Prototyp Seatu Ronda, kterým se automobilka bránila v soudním sporu s Fiatem. | foto: Seat

Seat Ronda
Prototyp Seatu Ronda, kterým se automobilka bránila v soudním sporu s Fiatem.
Prototyp Seatu Ronda, kterým se automobilka bránila v soudním sporu s Fiatem.
Prototyp Seatu Ronda, kterým se automobilka bránila v soudním sporu s Fiatem.
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Španělská automobilka Seat zažila během své více než pětasedmdesátileté existence spolupráci se dvěma velkými evropskými značkami, ale také krátkou epizodu, kdy se musela spolehnout na vlastní vývoj. Teď jsou podle všeho její dny sečteny. Vedení koncernu Volkswagen plánuje do roku 2029 ukončit činnost značky Seat, výroba bude pokračovat dál, ovšem už pod jinými značkami.

Seat je dnes součástí mamutího koncernu Volkswagen, málokdo si však vzpomene, že u jeho počátků stál Fiat. Italské vozy vyrobené na pyrenejském poloostrově stavěly Španělsko na kola.

Sociedad Española de Automóviles de Turismo vznikla v roce 1950 a v roce 1957 odstartovala výroba Seatu 600, což byla španělská verze oblíbené fiatí šestistovky. Nabídka Seatu dlouhá léta víceméně kopírovala to, co nabízel Fiat.

Rozchod s italskou značkou se udál začátkem osmdesátých let minulého století, kdy španělská vláda, jako hlavní vlastník sháněla finanční injekci pro Seat. Protože Fiat peníze dát nechtěl a taky jich moc neměl, skončilo dlouhé partnerství.

Rozchod se neobešel bez naschválů. Když v roce 1982 zahájil „novou éru bez Italů“ s novým logem, představil také nový model Ronda. Fiat se hned obrátil na soud, protože auto bylo podle Italů příliš podobné jejich modelu Ritmo, které nabízeli od roku 1978 a rok na to vyjel i ve španělském podání jako Seat Ritmo.

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Upřímně, Ronda byla spíš jen větším faceliftem Ritma. Kliky dveří, nárazníky a celý interiér se od fiatu lišily. Španělská značka navíc použila jinou řadu motorů než Italové.

Pamětníci vzpomínají, jak tehdejší prezident automobilky Juan Miguel Antoñanzas ukazoval tisku speciálně vystrojený Seat Ronda, který měl všechny díly odlišné od ritma lakované zářivě žlutou barvou. Ten prezentoval v roce 1983 také před soudem Mezinárodní obchodní komory v Paříži, který rozhodl ve prospěch Seatu s tím, že změn bylo provedeno dostatečné množství. Šuškalo se ale tehdy, že Fiat byl pak ještě naštvanější, protože design rondy (vytvořila ho italská karosárna Rayton Fissore) byl velmi blízký faceliftu ritma, který měla značka připravený.

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Seat Ronda se tedy představil na frankfurtském autosalonu (IAA) v roce 1983. První model Seatu pojmenovaný po španělském městě sjel z montážní linky ve 178 tisících exemplářů. Mimochodem, Ronda je nádherné městečko v Andalusii, od moře tam vede jedna ze slavných řidičských silnic.

A ten slavný žlutočerný prototyp Rondy, u kterého je otázka, zda se s ním chlubit, je dnes ve sbírce Seat Heritage. Každopádně je významným svědkem historie španělské značky.

Na pozadí již tou dobou probíhala spolupráce s Porsche na vývoji zcela nové generace čtyřválcových motorů a převodovek. Představily se rok poté, kdy Seat uvedl svůj první model vyvinutý od začátku v režii Španělů. S hranatou a nakonec úspěšnou ibizou jim pomáhalo Porsche a Karmann. Změna orientace na Německo se stvrdila 18. června 1986, kdy Volkswagen, tehdy vedený Carlem Hahnem, koupil 51procentní podíl Seatu, od prosince 1990 má Seat celý.

Autofotka týdne: Krásný fiat, který není fiatem

Mimo Španělsko takřka nemáte šanci rondu potkat. A nejen proto, že ronda byla víceméně jen autem pro domácí trh. Z ritma podědila kromě tvarů a techniky také výrazné sklony ke korozi. Ano, Ritmo byl poslední fiat, který shnil za pár let doslova „na tabák“, jeho nástupce Fiat Tipo byl naopak velmi korozivzdorný; ale to už je jiná písnička…

Ronda jela do světa

Automobily značky SEAT se začaly mimo Španělsko prodávat v roce 1965. Prvním historickým exportem byl symbolický vývoz 150 kusů modelu SEAT 600 do Kolumbie. Původní licenční smlouva s italským Fiatem ovšem možnost exportu silně omezovala. K výraznému rozšíření prodejů mimo domácí trh došlo až později. Nejprve po úpravě smlouvy s Fiatem v roce 1967 mohl SEAT začít budovat mezinárodní distribuční síť. Následně vstoupil na trhy v Argentině, Maroku, Řecku či Finsku. Ve Finsku byl model SEAT 600 D mezi lety 1970 a 1973 dokonce nejprodávanějším vozem. Prvním oficiálním exportním modelem, který zamířil do Evropy pod vlastní značkou po rozchodu s Fiatem byla právě Ronda.

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