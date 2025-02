Seat hrozí propouštěním kvůli clům na elektro z Číny, zabrzdí Cupru Tavascan

V závodě v čínské provincii An-chuej vyrábí španělská značka elektrickou Cupru Tavascan, která pak dodává do EU.

„Nemáme moc času. Musíme najít řešení ještě v prvním čtvrtletí,“ řekl Griffiths. Pokud se nic nestane, Seat podle něj bude muset snížit výrobu a propustit v EU kolem 1 500 pracovníků. Od loňského října, kdy Evropská unie zavedla cla na všechny elektromobily vyrobené v Číně a prodávané v EU, platí Seat nad rámec desetiprocentního cla při dovozu do EU dalších 20,7 procenta.

Vpravo Wayne Griffiths, šéf značek Seat a Cupra, s elektrickým SUV Tavascan.

Šéfové několika evropských automobilek tvrdí, že dodatečná cla na jejich vozidla vyrobená v Číně způsobují vedlejší škody domácím společnostem a mají negativní dopady i na pracovní místa, což je v rozporu se záměrem je chránit. Evropská komise (EK) odmítla na toto téma komentář, píše Reuters.

Šéf Seatu uvedl, že poplatek uvalený na vůz prodávaný za 50 000 až 60 000 eur (1,25 milionu až 1,5 milionu Kč) způsobil, že firma loni nesplnila své finanční cíle. V letošním roce ji cla v souvislosti s prodejem aut dovážených z Číny přijdou na stovky milionů eur.

Zástupci Seatu a skupiny Volkswagen se pravidelně scházejí s představiteli EU, aby projednali osud vozu Tavascan. Zatím poslední schůzka byla ve čtvrtek. Španělský premiér Pedro Sánchez už apeloval na předsedkyni EK Ursulu von der Leyenovou, aby problém vyřešila a zabránila velkým ztrátám pracovních míst, uvedl mluvčí Seatu.

Griffiths odmítl sdělit, jak vysoké clo si automobilka ještě může dovolit, ale uvedl, že poplatek musí být „co nejblíže“ původnímu desetiprocentnímu clu. Pokud EK dodatečné clo v prvním čtvrtletí nesníží nebo neodstraní, bude Seat nucen kvůli ztrátám vůz Cupra Tavascan z nabídky vyřadit, řekl Griffiths. To by Seat postavilo před další problém: jak snížit průměrné emise vozového parku, aby firma splnila cíle EU bez Tavascanu.

České zastoupení značky se rozhodlo vstup modelu Cupra Tavascan na tuzemský trh zbrzdit. Ve webové prezentaci model figuruje, auto ale nemá český ceník. Na vině je podle spekulací ze zákulisí cena, kterou centrála za auto požaduje, která by byla v kontextu trhu nekonkurenceschopná. Podle dostuopných informací by měl Tavascan do Česka dorazit v druhé polovině letošního roku, tedy více než dva roky po premiéře.

Za neplnění stanoveného podílu prodaných elektromobilů na celkové výrobě aut hrozí automobilkám v EU pokuty. Automobilky mohou buď od výrobců elektromobilů nakupovat emisní povolenky, což je strategie označovaná jako ‚pooling‘ (sdružování), nebo omezit výrobu automobilů se spalovacím motorem, aby snížily průměrné emise svého vozového parku.

Koncern Volkswagen se zatím k žádnému sdružení nepřipojil a loni v prosinci vyjádřil naději, že cíl u emisí bude schopen splnit díky prodeji elektromobilů.

„To se nedá opravit přes noc,“ řekl Griffiths. „Tak co uděláte? Snížíte výrobu aut se spalovacím motorem a začnete propouštět. To se stane, pokud se nám nepodaří najít řešení,“ dodal.

Námitky proti novým clům, o kterých u dovozu elektromobilů z Číny do EU loni rozhodla Evropská komise, podaly k Evropskému soudnímu dvoru automobilky Tesla, BMW, Mercedes-Benz a také řada čínských výrobců elektromobilů. Tyto kauzy se ale v průměru řeší 18 měsíců a lze se také odvolat. Seat podle svého šéfa nemůže vyloučit právní kroky, na druhou stranu si ale ani nemůže dovolit čekat.

„Cupra zásadně změnila naše podnikání - díky ní jsme jako podnik ziskoví,“ řekl Griffiths. „Pokud je v ohrožení Cupra, je v ohrožení i Seat.“