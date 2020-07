Změna plánu, elektrický seat dorazí pod jinou značkou

Ospravedlní se tak vyšší cena, kterou elektromobily odrazují masovou klientelu. Cupra El Born dorazí v příštím roce. Je dvojčetem Volkswagenu ID.3. Bateriová Cupra chce být ovšem sportovnější. Stojí na platformě MEB koncernu VW, kterou využijí značky napříč skupinou včetně Škody nebo Audi. Vývojáři Seatu exkluzivně pro El Born vyvinuli sportovní podvozek s adaptivními tlumiči a sníženou světlou výškou. Má baterie o kapacitě 77 kWh (celková kapacita 82 kWh), na jedno nabití ujede až 500 km (více čtěte zde).



Aktuálním pilířem španělské automobilky je ovšem stále Seat a především letos obnovený model Leon. Uvedení na trh probíhá podle Josepa Marii Recasense, šéfa strategie Seatu, podle plánu. Citlivá práce s končícím prodejem předchozí generace a nástupce, kdy se podařilo vybalancovat cenovou strategii, z pohledu Seatu zafungovala dobře.

„Seat a Cupra jsou dvě strany stejné mince,“ říkají v Martorellu. Seat je masovou značkou (ovšem s nízkými maržemi) a Cupra je slepice snášející zlatá vejce. Bere si to nejlepší ze Seatu a cílí na zcela jiný segment zákazníků. Podle čísel a raketového růstu, který od svého ustavení jako samostatné značky v roce 2018 prodělala, je to úspěšná strategie. V porovnání s rokem 2018 uzavřela značka Cupra rok 2019 s nárůstem o 72 % na téměř 25 000 prodaných vozech.

„Jedna značka potřebuje druhou,“ zdůrazňuje Josep Maria Recasens. „Seat a Cupra jsou pro další rozvoj společnosti zásadní. Každá značka má svou roli, svůj vlastní charakter a atributy, jimiž oslovuje zákazníky s různými profily. Proto se zcela doplňují a vzájemně jsou nezaměnitelné. Seat je vstupní bránou do koncernu Volkswagen: máme nejmladší zákazníky – v průměru o 10 let mladší – a mnoho zákazníků, kteří si kupují první vůz. Na druhé straně značka Cupra vstupuje do nového tržního segmentu, který vyplňuje mezeru mezi mainstreamovým a tradičním prémiovým trhem,“ shrnuje šéf Cupry a člen představenstva Seatu odpovědný za prodej a marketing Wayne Griffiths.

„Zásadní změny, k nimž dochází v automobilovém průmyslu, jsou ideální příležitostí pro příchod nových značek, jakou je Cupra. Jsme přesvědčeni o tom, že potenciál značky je tak velký, že bychom mohli dosahovat příjmu z prodeje ve výši jedné miliardy eur, až bude na trhu k dispozici kompletní produktová řada,“ naparuje se Griffiths. A o Cupře El Born říká: „Tento model nám umožní udělat důležitý krok do éry elektrifikace a zvýšit prodeje i ziskovou marži.“

Je ovšem zajímavé, ale vlastně i vcelku opodstatněné, že při představení nových plánů se mluvilo vlastně hlavně o Cupře. Wayne Griffiths proto představil hned tři modely značky. Kromě El Bornu ještě velké elektrické SUV Formentor a nového Leona v přiostřené verzi pod značkou Cupra. Formentor je první model Cupry, který nemá ekvivalent pod značkou Seatu. Leon v podání Cupry bude v plug-in hybridní variantě. Oba modely je možné od nynějška předběžně rezervovat. „Oba modely budou vyráběny na montážní lince 2 závodu Martorell, na níž byla letos spuštěna výroba čtvrté generace modelové řady Leon,“ říká mluvčí českého zastoupení značky Filip Stoulil.

O modelech Seatu kromě Leonu a zopakování pokrytí segmentu SUV třemi modely nepadlo při představení plánů pro následující roky víceméně ani slovo.

Investice do budoucnosti

„Plánované investice 5 miliard eur do roku 2025 budou směřovat do vývoje nových modelů a výrobního zařízení zejména se zaměřením na nové projekty elektrifikace produktové řady,“ to je nejzásadnější informace z novodobé strategie automobilky.

Josep Maria Recasens, šéf strategického plánování automobilky pro iDNES.cz upřesňuje, že mají být investice rozloženy rovnoměrně do celé pětiletky. Tedy miliarda ročně. V předchozích letech to bylo kolem tří miliard. Recasens ovšem zdůrazňuje, že plán investic je součástí celé strategie koncernu Volkswagen. „Od koncernu VW je to silné sdělení směrem k zaměstnancům Seatu i vládám, že je značka důležitou součástí skupiny,“

„Investice budou vynakládány nejen na nové projekty vývoje vozidel v technickém centru Seat se zvláštním zaměřením na elektrifikaci produktové řady, ale také na modernizaci výrobních zařízení a provozů v závodech Martorell, Barcelona a Componentes,“ uvedl šéf automobilky Carsten Isensee.

Recasens upřesňuje, že investice do vývoje budou zaměřeny na pohonné jednotky, včetně CNG a plun-in hybridů. Dalším pilířem je konektivita. Ve výrobě se bude posilovat její automatizace.

Aktuálně odpadly výraznější investice do většího vývoje elektromobilů. Seat měl na starosti zjednodušenou verzi platformy MEB určené výhradně pro elektrické vozy, která měla být použita v čínském joint-venture s automobilkou JAC. To měla být vstupenka pro další pokus španělské značky na čínském trhu, tento projekt je ovšem nyní u ledu, oznámil Isensee. „Malé značky a zahraniční automobilky jsou nyní po změně situace na čínském trhu ve velmi těžké pozici,“ komentuje pro iDNES.cz Josep Maria Recasens. „To ovšem neznamená, že jsme tento projekt opustili,“ dodává.

„V Martorellu jsme připraveni vyrábět elektromobily od roku 2025, až se trh s elektromobily zvětší,“ říká Carsten Isensee. Cupra El Born se od příštího roku bude vyrábět ve Cvikově.

Vyhlížení oživení

„V době pandemie jsme jednali jako všichni, přijímali jsme ochranná opatření. Krizový management mimo jiné musel zajistit dostatečnou likviditu,“ popisuje Recasens. Aktuálně se podle manažera nedá nic předpovědět. „Záleží na rychlosti zotavení a síle ekonomiky,“ říká. Potvrzuje ovšem „downsizing efekt“ struktury celkových prodejů, zákazníci při pomalém rozběhu prodejů po uzávěře kvůli epidemii přeci jen šetří a objednávají o něco levnější specifikace seatů. To podle Filipa Stoulila, mluvčího českého zastoupení značky platí spíše celosvětově, na českém trhu importér nic takového zatím nepozoruje. Stejně mluví například i šéf Škody Luboš Vlček.

Carsten Isensee vysvětluje: „První polovina roku byla pravděpodobně jednou z nejnáročnějších v historii společnosti. Očekávali jsme, že finanční roky 2020 a 2021 budou nesnadné, ale nyní k tomu musíme navíc přidat také velmi vážné dopady pandemie onemocnění covid-19 na automobilový průmysl.“ Isensee nicméně vyjádřil mírný optimismus ohledně vývoje prodeje v nadcházejících měsících. „V posledních týdnech po obnovení našich aktivit pozorujeme mírné zlepšování situace. Jsme přesvědčeni o tom, že v průběhu druhého pololetí 2020 dojde k alespoň částečnému oživení.“

„Výrobní závod Seat v Martorellu již téměř dosáhl výrobního tempa obvyklého před vypuknutím koronavirové pandemie a v současnosti vyrábí cca 1900 vozidel denně,“ uvádí Filip Stoulil.

Uzavření továren a speciální opatření měly podle Josepa Marii Recasense „katalyzační efekt“ na rozběh některých věcí, které se „vlekly“. „Více jsme se zaměřili na digitalizaci a environmentální témata,“ popisuje. Změna atmosféry a chování zákazníků také urychlila práce na správě a analýze dat.

„Seat přijme 100 odborníků do svého nového centra SEAT:CODE pro vývoj softwaru, které bude vybudováno v ulici La Rambla v Barceloně,“ dodává Stoulil. „V něm bude pracovat tým více než 150 softwarových vývojářů na rychlé realizaci digitální transformace společnosti, a to umožní vytvářet digitální produkty a řešení pro podporu značek Seat i Cupra a definovat digitální řešení pro koncern Volkswagen.“