Autofotka týdne: Nečekaná premiéra nového SUV rok mladé značky

„Je to první model vyvinutý specificky pro značku Cupra,“ vysvětluje Filip Stoulil z českého zastoupení automobilky. To znamená, že Formentor brzy zamíří do výroby.



Šéf značky Wayne Griffiths se naparuje: „Přijetí značky Cupra zákazníky překonává všechna naše očekávání a chceme i nadále upevňovat postavení této speciální značky, která oslovuje nejnáročnější automobilové nadšence. Nyní nastal čas sešlápnout se značkou Cupra pedál plynu až na podlahu.“

Formentor míří do segmentu crossoverů, který čeká mimořádný růst. Prvním modelem je Cupra Ateca, nejostřejší provedení, které se vyrábí v Kvasinách v ostatních variantách pod značkou Seat. V případě Formentoru je to jinak, má být k mání jen pod značkou Cupra a je to vlastně kupé-SUV. Moc informací zatím automobilka nezveřejnila. Není ani jasné, jak je auto velké, původně se mluvilo o tom, že Seat odvodí novou Cupru od velkého modelu Tarraco. Jediný zveřejněný parametr - výkon 245 koní - ovšem spíše naznačuje, že půjde o menší model, pravděpodobně velikosti Atecy.

„Formentor na rozdíl od robustního, drsného vzhledu tradičních SUV sází na ladný design, který významně zvyšuje kvalitu exteriéru,“ popisuje šéfdesignér značky Alejandro Mesonero-Romanos. Agresivně tvarované SUV pojmenované po poloostrově na nejsevernějším konci Mallorky se premiérově ukáže naživo na autosalonu v Ženevě 5. března.

Hybridní systém, jehož součástí je také dvouspojková převodovka DSG, poskytuje nejvyšší výkon 180 kW/245 k, trakční baterie lze nabíjet ze zásuvky. „Díky velké sadě akumulátorů ujede Cupra Formentor v režimu výhradně elektrického pohonu až 50 km v novém jízdním cyklu WLTP, ekvivalentem je dojezd 70 km v jízdním cyklu EU,“ uvádí Filip Stoulil.