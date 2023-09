Formentor s pětiválcem Audi je sběratelský kousek i sporťák pro každý den

Auto, v němž se vám za volantem rozbuší srdce. Auto, které je ztělesněním emocí a zanechá ve vás zážitky na celý život. Auto, z kterého všichni vidí na silnici jen zadní spoiler. Pod takovou charakteristikou si každý představí ferrari, porsche, BMW... Ale auto vyrobené španělským Seatem? Proč ne, když do něj dáte kousek Audi, i to je možné.

Značka Cupra už je pět let samostatná, Seat v mnoha ohledech předčí a dělá všechno proto, aby ji publikum vnímalo jinak, samostatně, má svébytné modely i design. A právě Formentor značku pozvedl do ligy výjimečných.

Je to auto, které umí zaplavit čistým adrenalinem. Čistě hierarchicky je to je kompaktní SUV, jízda ovšem ukáže, že s dnes tak oblíbenou kategorií hatchbacků na zvýšeném podvozku a velkých kolech má málo společného. S rozkymácenými crossovery lze formentor také jen stěží srovnávat. A s nejsilnějším motorem se dere do zcela jiné kategorie.

Cupra Formentor VZ5 uvedená v roce 2021 dostala pod kapotu nabušený pětiválec od Audi a o deset milimetrů snížila podvozek. Vzhled vylepšily úpravy na předním a zadním nárazníku i speciálními aerodynamické prvky. Vyrobeno má být jen sedm tisíc kusů a už zde to začíná vypadat, že by mohlo jít o zajímavý kousek, který si podrží hodnotu.

A co teprve formentor VZ5 Taiga, kterých vznikne jen 999 kusů. Vzhledem k současné celkové degradaci automobilového trhu, může jít o sběratelský kousek. Každé vyrobené auto má své číslo, na výplni dveří laserem vyryté pořadové číslo, každé je tedy svým způsobem unikátem a snadno dohledatelné. Bude mít svou historii a tím i cenu.

Značka Cupra Cupra byla založená v roce 2018, vznikla ze sportovní divize Seatu, má vlastní sídlo spolu s oddělením pro výrobu závodních vozů v Martorellu v Barceloně a síť specializovaných dealerství po celém světě. Drží si vzestupný trend prodeje, v roce 2021 ztrojnásobila objem na 80 000 dodaných vozů. K pozoruhodnému výsledku významně přispěl úspěch modelu Cupra Formentor. Kromě sportovních výkonů se značka zaměřuje na elektrifikaci. Její vozy s elektromotorem si zachovávají sportovní vlastnosti. V roce 2022 značka Cupra rozšířila modelovou řadu Cupra Born, první 100% elektromobil značky. Představena byla rovněž exkluzivní, limitovaná edice modelu Cupra Formentor VZ5. Cupra Tavascan, druhý výhradně elektricky poháněný model značky, má přibýt na trh v roce 2024. To samé platí pro model Cupra Terramar, elektrifikované sportovní SUV, které jménem odkazuje na závodní okruh Terramar, kde začala historie značky Cupra. V roce 2025 má následovat první městský elektromobil značky, inspirovaný koncepčním vozem Cupra UrbanRebel.

Svůj název nese podle svého na první pohled bílého laku, který dostal jméno Taiga Grey. Hodně světle šedá s nádechy béžové, chcete-li porcelánová barva, k tomu exkluzivní vzhled interiéru a měděné prvky zvyšující exkluzivitu.

To vše vypadá téměř dokonale. Ale co na první pohled vzbudí pozornost, to je výkon. 390 koní s točivým momentem 480 N.m. které doručí na vozovku benzinový pětiválec od Audi, probouzí v každém řidiči nespoutané emoce a ani po hodinách za volantem se nezbavíte dojmu výjimečnosti.

Sporťák pro nezkušené

Ačkoliv dosáhne na 100 km/h za přibližně čtyři sekundy, zůstává jeho akcelerace plynulá, i díky automatické převodovce se syrových rázů nedočkáte. Chytrý pohon všech kol rozděluje pečlivě výkon a jen podporuje jízdní komfort.

Co tím máme na mysli? Že se jedná o sporťák pro nezkušené řidiče, tedy, že není potřeba umění krotit 400 koní v zatáčkách a chytat smýkající se záď při rozjezdu. Ještě před dvaceti lety by takový výkon patřil do ruky jen velmi zkušeným řidičům, jenže elektroničtí pomocníci zachytí již v počátku každou řidičskou nepřesnost, takže jako závodník se v takovém autě může cítit i vaše manželka. Dělá z vás lepšího řidiče, než opravdu jste.

Minimálně náklony v zatáčkách, obratnost, jízda jako po kolejích a plná akcelerace téměř v jakékoliv rychlosti – vystřelí vpřed i ve stopadesátce. A k tomu šestipístové brzdy od firmy Akebono, které auto bezpečně zpomalí. Až si začnete myslet, že sporťák vlastně nemusí mít nízko těžiště. Až tak dobře se kolegům ve Španělsku nastavení podařilo.

Dál od volantu

Driftovací režim umožňuje díky rozdělení výkonu na kola trochu klouzat zádí po silnici, i když velké drama nečekejte. Stále se jedná o velmi bezpečnou jízdu, kdy elektronika hlídá každý váš pohyb. Chybí syrovost, hrubá síla pod kapotou, která se vás snaží ovládnout. Ale nic podobného asi kupci formentoru nehledají.

Negativa se hledají těžko. Trochu tužší podvozek sportovně laděného vozu vám nerovnosti českých silnic vrací občasným drncnutím a pokud se snažíte hodně tlačit na výkon, po chvíli zjistíte, že si auto v zatáčkách sedá trochu víc na zadek a je s tím potřeba pracovat; a vlastně to tak u sportovně laděného auta má být. Ale to se pravděpodobně běžného řidiče netýká. Stejně jako fakt, že pokud jste menší postavy, kolem 160 centimetrů, a sedíte blíž volantu, mohou vám boční sloupky omezovat výhled na silnici. Ale to už je spíš hledání much na téměř dokonalém celku.

Kýčovitost chybí

Podobně pocitově jako jízdní vlastnosti je vyladěný také interiér. Nadchne vás všechno, překvapí jen málo. Mohutný středový tunel vypadá dobře, sedačky mají perfektní vedení těla, drží vás i v ramenou a zároveň jsou velmi pohodlné. Dozadu si bez potíží sedne i větší jedinec a bonusem je velký kufr. Ačkoliv to při letmém pohledu na auto nevypadá, bez problémů do něj sbalíte celou rodinu. Když jsme si přečetli, že výrobce uvádí objem 420 litrů, dost jsme se divili. Působí dojmem o dost většího prostoru.

Cupra Formentor VZ5

Hnědočerný interiér nepůsobí depresivně, ale spíš luxusně, čemuž dopomáhají měděné prvky a detaily, stejně jako efektní prošívání. Celkově působí luxusnějším dojmem než některé vozy německých prémiových značek, levně vypadající plasty tady své místo nenašly, stejně jako kýčovitost. Nechybí ambientní osvětlení, ani spousta odkládacích prostorů.

Zaujme startovací tlačítko umístěné na volantu. První dny ho sice pokaždé hledáte jinde, ale jde jen o zvyk.

Spolehlivý žrout

Formentor VZ5 může úspěšně fungovat jako městské auto pro toho, kdo se chce občas vydat do kopců a vydovádět si na okreskách, stejně jako rodinné auto pro ty, kdo se nechtějí za volantem nudit. Samozřejmě do movitější rodiny, protože stlačit spotřebu pod deset litrů na sto kilometrů je sice možné, nicméně potom si nekupujte model s pětiválcem od Audi, protože budete jezdit jak na nákup do supermarketu a na to stačí mnohem obyčejnější povoz, než tento unikát. Jednoduše, pokud trochu rádi řídíte, a necháte se unést, budete tak na patnácti litrech kvalitního naturalu.

Usazení do vyšší střední třídy odpovídá i prodejní cena, ta se vyšplhala na dva miliony korun. Přijde vám to moc? Na Seat? Ale Cupra už není Seat, modelem Formentor VZ5 se od něj dokázala definitivně odříznout.