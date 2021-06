Návrat Alhambry si vymohli čeští zákazníci. Spolehlivý obr dlouho nevydrží

Seat Alhambra je pěti- nebo sedmimístné MPV, tedy v dnešní době doslova ohrožený druh. Tyto vozy nikdy nebyly prodejními trháky, což platí i pro známější dvojče Volkswagen Sharan. S nástupem líbivějších SUV se jejich roční odbyt v Evropě z kdysi jakžtakž slušných čtyřiceti šesti tisíc (Sharan v roce 2011) propadly na polovinu, což už je na hranici rentability. Vypadalo to, že s velkými MPV je konec. Seat přestal na český trh Alhambru dovážet a Renault vyškrtl z nabídky model Espace.

Poslední šance na MPV?

Pokles zájmu postihl všechny modely z této kategorie, třebaže v ní zůstalo už jen pár statečných – vedle zmíněných vozů jde ještě o dvojčata Fordu: S-Max a o chlup větší Galaxy. Extravagantní Espace, který v poslední generaci spíše lavíruje mezi stylem SUV a MPV, podle agentury Reuters přestane Renault vyrábět, a to bez náhrady, právě ve prospěch žádaných SUV. Přitom právě Espace v osmdesátých letech spolu s Chryslerem Voyager segment praktických osobních „dodávek“ pro svět objevil.

Podle serveru Carsalesbase.com je nejžádanějším velkým MPV v Evropě právě Alhambra, i když prodejní čísla za rok 2019 (23 840) a 2020 (15 179) nejsou zrovna zářná. Nicméně zbývajících konkurentů se prodá ještě méně. Ukazuje se, že je zřejmě poslední šance auto takového formátu koupit, než je zcela vytlačí sice atraktivnější, ale méně praktická SUV.

„Model Alhambra vracíme na trh v reakci na silnou poptávku našich zákazníků po velkém rodinném MPV,“ říká Aleš Novák, ředitel divize Seat společnosti Porsche Česká republika. Na jak dlouho to bude, je ovšem ve hvězdách, v zákulisí se mluví o tom, že duo Alhambra–Sharan přímého nástupce nedostane a o zájemce o praktické auto se spoustou místa se podělí nový Multivan a chystaný elektrický vůz na stejné platformě jako Škoda Enyaq iV. Nejbližší alternativu v současné nabídce představuje o třídu menší osobní verze původně dodávkového VW Caddy.

Prostor, který nemá konkurenci

O tom, proč stará dobrá MPV ještě nepatří do starého železa, se přesvědčíte, jakmile vezmete za kliku jakýchkoli dveří. Ani top liga „es-ú-véček“ reprezentovaná například Volvem XC90 na prostornost a variabilitu těchto MPV nemá: Seat Alhambra nabídne v druhé řadě tři samostatně posuvná sedadla s nastavitelným sklonem opěradel (to umí Volvo, ale jen v sedmimístné verzi), všechna tři s úchyty isofix pro bezpečné ukotvení sedaček (to už ani etalon bezpečnosti ze Švédska nedokáže) a opravdu se sem tři děti v dnes čím dál robustnějších zádržných systémech vejdou.

Když je třeba, převezete zde vedle sebe i tři dospělé nebo jednoho dospělého dohlížejícího na dva neposedy v isofixech. Toto žádné SUV neumí. Natož v cenové kategorii Alhambry, kde kralují SUV velikosti Škody Kodiaq nebo VW Tiguan.

Tyto vozy nemají šanci ani velikostí kufru. Kdo si zvykne na královský zavazadlový prostor o objemu 658 l, tomu už bude každé kombi i SUV těsné. Po sklopení sedadel vznikne v autě taneční sál o objemu 2 297 l, u pětimístné verze dokonce 2 430 l, sklopit lze i opěradlo spolujezdce vpředu, kdybyste se dali do stěhování nebo třeba na surfování.

Naprosto zásadní konkurenční výhodou jsou pak velké zadní posuvné dveře, které nabízejí skvělý přístup a nezabírají místo v těsných parkovacích prostorech. Při manipulaci s dítětem v autosedačce je to doplněk k nezaplacení.

Prvotřídní je také podélná prostornost v druhé řadě sedadel, která přijde vhod nejen dlouhánům, ale i při převážení odrostlejších dětí do tří, čtyř let v prostorově náročných sedačkách umístěných zády ke směru jízdy. Pozor je však třeba dát na jinak praktické úložné prostory ukryté pod podlahou: opěrná noha sedačky by mohla při nárazu víko prorazit, proto je v tomto případě nezbytné prostor vyplnit k tomu určenou výplní.

Další důvod, proč se o Alhambru zajímat, je výhled. Rozlehlé přední okno a skloněná kapota pomáhá méně zručným řidičům, aby lépe odhadli šířku a nepřehlédli propadlý kanál jako u SUV. Z těchto důvodů je v Německu navržený španělský vůz vyrobený v portugalském závodě koncernu VW skutečným rodinným ideálem, navzdory svému stáří: faceliftovaná verze s moderní technikou byla uvedena před šesti lety, nepříliš odlišný originál dokonce před jedenácti.

Obří auto s malým srdcem

Seat Alhambra se na český trh vrací v modelovém roce 2022, jeho výroba se spouští v polovině tohoto roku a dostupný bude výhradně s benzinovým motorem 1,4 TSI o výkonu 110 kW/150 k, nově ve verzi plnící Euro 6d, tedy s fitrem pevných částic. Důvodem, proč i z nabídky VW Sharan zmizel oblíbený turbodiesel 2,0 TDI, jsou bezesporu přísné emisní limity v Evropě – investovat do nasazení modernizované naftové jednotky by se při relativně malém odbytu MPV už nevyplatilo.

Nicméně spojení malého turbobenzinového motoru a velkého vozu v případě Alhambry (či Sharanu) funguje nečekaně dobře. S výkonem 110 kW a točivým momentem 250 Nm stačí i na takovou porci oceli a proti ekologicky více laděnému nástupci 1,5 TSI se stejnými parametry je navíc starší „čtrnáctistovka“ klidnější a v nižších otáčkách i živější. Proti starší verzi téhož motoru se úpravami podařilo také snížit udávanou (a v praxi reálnou) spotřebu ze 7,6 na 6,6 až 7,1 l/100 km podle verze.

Hmotnost 1 727 až 1 801 kilogramů sice není nejmenší, ale není hlavním problémem, ostatně stejnou jednotku používají i koráby Škoda Superb nebo VW Passat. V případě Alhambry je tak spíše nevýhodou velká čelní plocha a vůbec nevalná aerodynamika – už od rychlostí kolem 120 km/h je znát zvýšený jízdní odpor. Překvapivě i naložený vůz však zvládne kopcovitou D1 na šestku a tempomat nastavený na 130 km/h, motor točí těsně pod 3 000 ot./min a stále zůstává velmi dobře utlumený.

Benzinová verze také váží o dobrý metrák méně než turbodieselová, což z části smazává deficit točivého momentu. Alhambře pomáhají i správně volené převody přímo řazené nebo samočinné šestistupňové převodovky. Proti turbodieselu je potřeba častěji řadit, a tak může být pro leckoho lepší volbou právě „automat“, zde ve spojení s 1,4 TSI kvůli většímu namáhání výjimečně se spojkami v olejové lázni, které nabízejí hladší změnu stupňů a citlivější manévrování v nízkých rychlostech než suché spojky.

V praxi umí těžší, sedmimístná verze s manuálem jezdit za 7,5 l benzinu (výrobce u nové verze, plnící Euro 6, nyní udává 7,0 l), mimo město nebo dálnici se dá spotřeba stlačit o litr, naopak přes osmilitrovou hranici vystoupá jen v zimě nebo během rychlé jízdy nad 130 km/h. Při staromilsky dimenzované 70l nádrži nabízí vůz královský dojezd téměř 1000 km. A mimochodem, uživatelé dosavadní „čtrnáctistovky“ si pochvalují dobře fungující topení, podporované tepelnou spirálou.

Nový motor už nezlobí

Od pohledu poněkud nevyvážená kombinace obřího auta a skromného benzinového motoru může vyvolávat otázky nad životností, ale jak potvrzují zkušenosti majitelů faceliftované verze, není se čeho obávat. Naopak, motor novější generace EA211 (v Alhambře od faceliftu v r. 2015), plnící normu Euro 6, je vyhlášený tichým chodem, slušnou spotřebou a hlavně spolehlivostí.

Potíže s rozvody jako u předchozí generace EA111, s níž je občas chybně zaměňován, už nemá a netrpí ani na zvýšenou spotřebu oleje. Občas u něj zazlobí příliš tenké kanály vodního chlazení, které ve výrobě vytvoří bublinu a časem je potřeba doplnit náplň chladiva.

Alhambra se na rozdíl od technických sourozenců, jako je VW Passat a menší MPV Touran nebo Škoda Octavia, objevuje v německém žebříčku spolehlivosti TÜV spolu s VW Sharan na spodních příčkách, na čemž se podílí v první řadě velmi vysoký nájezd těchto vozů u našich sousedů, ale také jejich specifické využívání u soukromých majitelů.

Zatímco u nás jde spíše o dražší auto pro movitější rodiny, v Německu se často nasazují jako služební dostavníky, které jdou z ruky do ruky. V bazaru je poznáte dobře nejen podle nájezdu (pozor na stočené exempláře, alhambra umí své stáří dobře maskovat), ale hlavně podle ostřílené kapoty od kamínků – kvalita laků není na tomto voze kdovíjaká.

Pozor na servisní intervaly

Cílením na flotilové zákazníky odpovídají také dlouhé servisní intervaly: svíčky mají předepsanou výměnu po 60 000 km nebo 4 letech, vzduchový filtr až po 90 000 km s limitem 6 let, na výměnu oleje může i benzinová jednotka až po 30 000 km.

Tyto dlouhé lhůty vyhoví nanejvýš firemním letcům, kteří jsou schopni za rok natočit i padesát tisíc kilometrů, a rychle auta střídají. Soukromí uživatelé, z nichž mnozí používají alhambru jako druhé auto do rodiny nebo jezdí často kratší trasy a vůz si nechávají v rodině třeba i deset let, by rozhodně výrobcem stanovené intervaly měli zkrátit.

Filtr po 50 tisících kilometrech v Praze rozhodně nevypadá tak, že vydrží dalších 40 tisíc km, a navíc stojí pár stovek. Při krátkých jízdách, dlouhodobém podtáčení (zvláště v kombinaci s automatickou převodovkou) nebo úsporném stylu se také vyplatí alespoň každou druhou až třetí nádrž tankovat aditivované 100oktanové palivo, aby se předešlo vzniknu karbonových úsad.

Volba rozumu

Alhambra je nově v nabídce v jediné úrovni Xcellence se slušnou výbavou a standardně pětiletou zárukou (s limitem 100 tisíc km). Cena činí 964 900 korun, což není zrovna nízká částka. Například dobře vybavená, byť citelně menší, Škoda Kodiaq vyjde na 869 900 korun. Alhambra Xcellence nabízí standardně sportovní sedadla, 17“ litá kola, výklopné stolky, velmi praktickou třízónovou klimatizaci Climatronic s automatickým uzavíráním vnitřního okruhu, navigaci, bezklíčkové odemykání i startování, spojení s telefony Apple i Android a řadu doplňků na přání.

Za zvážení stojí adaptivní tlumiče, které výrazně posunují komfort i jistotu podvozku, elektrické ovládání zadních dveří, aby se v kopci dětem lépe dovíraly, či téměř povinné bixenonové světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel. Připraveny jsou i různé pakety, při jejichž pořízení lze ušetřit za jednotlivé položky výbavy až 71 300 korun.

Osmnáctipalcovým ráfkům bychom se už vyhnuli: otevřený profil karoserie není zrovna torzně tuhý a velká kola budou určitě po letech bouchat víc než standardní sedmnáctipalcová.

Navzdory konstrukčnímu stáří si můžete dopřát i různé asistenty, jako je adaptivní tempomat či automatické parkování, nechybní ani masážní sedadlo řidiče nebo nezávislé topení. A ten nepopiratelný věk můžete s klidným svědomím považovat i za plus: hlasové ovládání v češtině či ruční vkládání adresy do navigace zde funguje naprosto okamžitě a bezchybně, což u nových, i mnohem luxusnějších vozů napojených na internet rozhodně neplatí.

Seat Alhambra je volba spíš rozumu než srdce, ale i po letech je to jedno z vůbec nejlepších rodinných aut na trhu, které se nabízí za ještě zaplatitelnou cenu. Prostorností překoná i mnohem větší a dražší SUV, jeho provoz je levný a technika osvědčená. A protože do budoucna se s vozy této kategorie už moc nepočítá, lze odhadovat, že si také svoji cenu bude dlouho držet, zvláště se spolehlivým a na servis nenáročným benzinovým motorem.