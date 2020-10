Rodinná památka. Seat Alhambra má stále přesvědčivé množství kladů

A jak je to s tím sentimentem? První majitel Alhambry prodal auto z roku 2002 po 11 letech užívání svému známému. Když se i on nedávno rozhodl vůz prodat, odkoupil ho syn již nežijícího prvního majitele, do značné míry právě ze sentimentu. Chtěl, aby byl vůz stejně jako před lety používán v rodinném podniku.