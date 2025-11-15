Záhadný prototyp auta budoucnosti, který se v uplynulých dnech objevoval po nocích na různých místech Prahy a středních Čech, jsme identifikovali jako filmovou kulisu, která bude mít jednu z hlavních rolí v připravovaném německém filmu, který zatím nese název Prototype.
„Zloděj aut má za úkol ukrást nejpokročilejší auto, jaké kdy bylo vyrobeno. Když se ale probudí tajná umělá inteligence ve vozu, vyvstává otázka, kdo koho vlastně krade,“ zní anotace filmu, který se má podle neoficiálních informací odehrávat během jediné noci. Filmaři natáčeli s autem v uplynulých dnech hlavně v pražském Karlíně. Kde jsme ho načapali hned dvakrát – při druhé příležitosti se nám podařilo dostat přímo k autu.
Ze štábu se s námi nikdo moc vybavovat nechtěl, ovšem podle informací získaných na místě bylo toto filmové auto budoucnosti postavené v Česku. Což pak ještě potvrdil zdroj redakce, který nechce být jmenován.
Auto zprvu spočívalo na odtahovce pod plachtou a čekalo na tmu. Na fotografiích, které se nám podařilo pořídit, je zřetelná trubková konstrukce. Spekulovalo se o tom, že za základ auta posloužila tesla, ovšem když bylo auto v pohybu, bylo zřetelně slyšet zvuk spalovacího motoru. Auto stojí na 20" kolech, vpředu má nízkoprofilové pneu, vzadu zimní s vyšším profilem, takže zadní kola působí opticky větší než přední. Na zadní nápravě byly vidět vzduchové měchy.
Záhadný vůz budoucnosti zamotal hlavu i umělé inteligenci. Víme, co je zač
Interiér se dal rozsvítit bíle a červeně. Posádka do něj nastupuje dveřmi, která se táhnou po celém boku vozu. „Dveře působily docela těžkým dojmem, měl jsem pocit, že po otevření se vahou trochu prověsily, že na tu hmotnost není mechanismus otevírání dimenzován,“ popsal redaktor iDNES.cz, který auto viděl zblízka. „Dveře pak jeden z lidí, kteří se okolo toho auta pohybovali, zavřel na dálku, bude tam tedy nějaký servomotorek.“