Scenic je pojistka proti manželské krizi. Když nezafunguje, můžete ho vrátit

Svět automobilové reklamy je nemilosrdná branže, v níž je opravdu těžké nějak vyniknout a zaujmout potenciální kupce. Své o tom jistě vědí experti z marketingového oddělení Renault, jimž se nyní podařil skutečně nevšední počin. Předstoupili před své zahraniční zákazníky s nabídkou, která se na první pohled jeví naprosto bizarní. Pojistku pro případ krachu manželství.

Tou geniální fintou skvěle zapsali do podvědomí nejen nový plně elektrický Scenic E-Tech – rodinný vůz, který tím ve skutečnosti propagují – ale i celou svou značku.

Kampaň Renaultu s klauzulí pro případ rozvodu, prozatím zacílená na Velkou Británii, je totiž přesně jako z příručky chytlavého marketingu pro pokročilé. Jak to? Nejlepší reklama je zpravidla ta, která vás osloví, a dokážete se s ní v něčem ztotožnit. Taková se vám dostane do podvědomí a donutí přemýšlet nad produktem, aniž byste si uvědomovali, že vlastně čelíte reklamě.

Raději to však vezmeme postupně.

Začneme z trochu neobvyklého směru, odpovědí na otázku: „Kde se manželé nejčastěji hádají?“

Z nějakého údajného průzkumu PR agentury Publicis London – který, pozor, velmi pravděpodobně je jen výplodem kreativních marketérů z Renaultu – prý vzešlo, že jedním z hlavních kolbišť partnerského nesouladu je interiér auta. Proč?

Hádky mezi partnery v autě jsou podle průzkumu vypracovaného britskou PR agenturou velmi časté.

Třeba proto, že jeden řídí a druhý se veze. Nebo taky jeden bloudí, zatímco druhý špatně naviguje a kochá se. Potažmo někdo neřídí tak, aby se to pozdávalo, či je podstatou hádky samotný cíl cesty. Jistě byste si sami nějaké zdůvodnění dokázali doplnit sami.

Podstatné zůstává, těch vnějších podnětů pro hašteření manželů se v interiéru vozu otevírá skutečně mnoho. A té už narušené pohodě uvnitř vůbec neprospívá, když je interiér toho vozu stísněný, sedadla nepohodlná a prostor je zaplněný hlukem tak, že se při komunikaci s partnerem pořádně neslyšíte.

Za ponorkovou nemocí zkrátka nemusíte nutně pod hladinu.

Studie, na níž kampaň francouzské automobilky upozorňuje, to podává následovně: jednadvacet procent sporů mezi manželi v autě vzniká kvůli špatnému odbočení a bloudění na trase; dvacet procent konfliktů má svůj původ ve stylu jízdy. A doplňuje též, že zlepšit náladu – ve dvaačtyřiceti procentech případů – pomáhají pohodlná sedadla, zatímco dostatek místa a kvalitní audiosystém – obojí zvyšuje pohodu o 26 procent. V příjemném prostředí se nám do vyčerpávajících třenic prý tolik nechce.

Auto, ve kterém se hádat nebudete

Všímáte si toho, že se tu vůbec nebavíme o konkrétních autech, jen tak volně přemítáme o stresujících zážitcích z jízdy a hádek s partnerem či s partnerkou? O věcech, s nimiž se všichni tak nějak dokážeme ztotožnit, protože jsme je všichni aspoň jednou zažili?

Inu, to je právě podstata chytlavého marketingu Renaultu. Pro svou reklamu „objevil“ téma, které je blízké spoustě manželů.

Stačí jedna taková dlouhá cesta – za tchyní nebo z dovolené – v autě naloženém rozhádanými partnery a rozjívenými dětmi, a do cíle už možná ti dva partneři nedorazí jako pár. Ve Francii, která je hlavním trhem Renaultu a kde rozvodem skončí pětapadesát ze sta manželství, to není úplně nepravděpodobný scénář. Ale co teď s tím?

Snad kdyby existoval rodinný vůz, který by svým dokonalým provedením dokázal ty rušivé vlivy a impulsy k hádkám odstínit? Takový, který by disponoval pohodlnými sedačkami, dostatečně otevřeným interiérem, kvalitním audiosystémem, a tím navyšoval pohodu pasažérů?

Plně elektrický Scenic E-Tech v Ženevě zazářil. A teď si vydobývá pozornost skutečně netradiční marketingovou kampaní.

Takový, který by nabídl perfektní navigační a informační systém, a též asistenční technologie řidiče jako adaptivní tempomat a sledování mrtvého úhlu? Vůz, který by rozjívené děti uklidnil dvanáctipalcovou obrazovkou a zábavným programem, bezdrátovým připojením k chytrým telefonům s dobíječkami, vestavěnými držáky tabletů?

Asi už tušíte, že zrovna Renault jeden takový náhodou zrovna má.

Je to nový, plně elektrický Scenic E-Tech, rodinný vůz slavného jména, který svým propracovaným provedením ukončí hádky mezi partnery v autě a garantuje jim „vztahovou blaženost“. Nejsou to planá slova, tu garanci myslí výrobce doslovně.

Pokud se s manželem nebo manželkou rozvedete, můžete vůz vrátit a Renault vám vyplatí nazpět celou pořizovací cenu.

Je to důkaz, že si automobilka za svým produktem stojí. Většina výrobců dnes poskytuje zákazníkům nějaké krytí poruch, ale jen Renault nabízí krytí při zhroucení vztahu. Slibuje plnou záruku každému, kdo si koupí Scenic a poté se rozejde se svým partnerem.

Akce, kterou Renault nic neriskuje

Že to zní naprosto obskurně? Zajisté.

Ale to je součást marketingu. Pojistka pro případ rozvodu od výrobce automobilů je tak velká podivnost, že upoutá pozornost každého. I těch, co nemají auto nebo partnera. Příslibem navrácení peněz za koupi vozu v případě krachu manželství si Renault vydobyl pozornost médií.

Je to tak bizarní, že to oslovuje. Z důvodů, s nimiž se kde kdo dokáže identifikovat. Ve výsledku si marketéři z Renaultu mohou gratulovat, protože se touto kampaní k novému modelu dostali do opravdu širokého povědomí. O jejich autu s pojistkou pro případ rozvodu se totiž mluví a píše všude. Jak vidíte, i na iDNES.cz.

Pochopitelně, že francouzská automobilka nemá v plánu tratit.

Kampaň s krytím pro případ rozvodu je prozatím vztažena jen na trh ve Velké Británii, kde je – na rozdíl od Francie – míra rozvodovosti nejnižší v Evropě. Krachem tu skončí jen čtyřiatřicet manželství ze sta.

Součástí podmínek klauzule o navrácení plné hotovosti je to, že rozvedení manželé – nebo ti, kteří právě ukončují partnerský vztah – musejí předložit soudem potvrzené doklady jako důkaz, a to nejvýše jeden měsíc po koupi vozidla. Nešikovné je, že vypořádání rozvodu ve Velké Británii průměrně trvá sedm měsíců...

Na vratce peněz za rozvedená manželství Renault tratit pochopitelně nebude. Podmínky jsou nastavené chytře.

Kampaň je navíc omezena dobou trvání. Platí od letošního 1. ledna do posledního prosince. Takže pokud by se partneři chtěli chvilku povozit zdarma Scenicem E-Tech, museli by si opravdu s ukončením vztahu pospíšit.

Šance, že by automobilka Renault zbankrotovala na vratkách britských prodejů jednoho svého modelu, je tedy nepatrná. Víc se cení to, že dokázala ve světě automobilové reklamy zabodovat.

Po světě jezdí více než 500 modelů různých elektromobilů a každý rok k nim 40–50 dalších přibude. Plně elektrický Renault Scenic E-Tech mezi nimi vynikl a zaujal. Tím, že slibuje, že se v něm nebudete hádat s partnerem. Aspoň ne tak moc, aby to skončilo rozvodem.