Nejlepší český řidič kamionu pojede do Švédska bojovat o sto tisíc eur

Na účastníky českého finále soutěže „Scania Driver Competitions“ tu čekaly čtyři dovednostní disciplíny. Vítěz národního klání si zajistil postup na evropské finále do švédského Södertälje, které se bude konat o posledním květnovém víkendu.



V prvním kole se čtrnáctka postupujících musel vypořádat se třemi disciplínami. V té úvodní nazvané „Kontrola před jízdou“ šoféři odhalovali deset technických závad, které by jim bránily vyjet na silnici. Ve druhé disciplíně s názvem „Super Z“ se řidiči pokoušeli správně zalomit návěs a během couvání i pohybu vpřed shodit předepsaným způsobem nastavené kužely.

Šlo doslova o centimetry. Ani písmeno Z v názvu disciplíny nebylo samoúčelné, šlo totiž o tvar vyznačené tratě. Ve třetí disciplíně měli řidiči za kabinou naloženou nádrž s tisíci litry vody. Disciplína se jmenovala „Vodní výzva“ a soutěžící museli v omezeném prostoru shodit pět kuželů přesně definovanou částí vozu, to vše stihnout v časovém limitu, a přitom vylít co nejméně vody z nádrže.

Do semifinále mistrovství postoupili čtyři nejlepší řidiči, kteří bojovali ve dvojicích proti sobě. Měli za úkol shodit dva kužely zadní částí návěsu a další dva předním kolem kamionu.

V prvním semifinále porazil Tomáš Plášil Vlastimila Schimmela a ve druhém pak zdolal Martin Kříž Pavla Neterdu.

Do finále nejlepší dvojice

Ve finále se tak utkali dva kolegové ze společnosti HOPI s.r.o. Martin Kříž a Tomáš Plášil. Úspěšnější byl druhý jmenovaný, který získal nejen titul nejlepšího českého řidiče letošního roku, ale hlavně možnost účastnit se evropského finále ve švédském Södertälje: „Je to obrovský úspěch, vůbec jsem to nečekal. Do soutěže jsem se přihlásil, abych zjistil, zda na to vůbec mám,“ oznámil po soutěži vítěz. „Do Švédska se těším a doufám, že zvítězím i tam,“ dodal. Na evropské finále, v němž bude vítěz brát mimo jiné dotaci 100 tisíc eur na nákup nového kamionu Scania, se spolu s ním v roli náhradníků vydají i stříbrný Martin Kříž a bronzový Pavel Neterda.